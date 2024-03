Πλήθος κόσμου αποχαιρέτησε το μεσημέρι της Παρασκευής 1/3 τον Αλεξέι Ναβάλνι στην Εκκλησία της Εικόνας της Μητέρας του Θεού στην Μόσχα.

Συγκεκριμένα όπως ανέφέρε ο Λεονίντ Βόλκοφ που ήταν σύμμαχος του Ρώσου πολιτικού αντιπάλου του Βλάντιμιρ Πούτιν πάνω από 1.000 πολίτες βρέθηκε στην εκκλησία για να αποχαιρετήσουν τον Αλεξέι Ναβάλνι.

Στη συνέχεια μετά την τελετή η σορός του μεταφέρθηκε στο νεκροταφείο για να ταφεί όπως συνέβη υπό τους ήχους του «My Way».

#Navalny lay beautific in eternal repose as thousands chant his name outside the church. Putin murdered the man — but not the hope Navalny inspired in the Russian people who want freedom. pic.twitter.com/brL4xrbx4r March 1, 2024

“Είμαι ευγνώμων σε όσους ήρθαν σήμερα στην εκκλησία και σε όσους θα έρθουν στο νεκροταφείο”, δήλωσε στο κανάλι του YouTube η εκπρόσωπος του Kira Yarmysh που οργανώθηκε από τους υποστηρικτές του για την περίσταση.

Thousands of Russians who came to say goodbye to #Navalny move from the church towards the cemetery.

It's a bigger turnout than I expected given the increased repressions. pic.twitter.com/TL2RivrPKV — Jason Corcoran (@jason_corcoran) March 1, 2024

«Όλοι όσοι υποστηρίζουν τον Αλεξέι και γράφουν γι’ αυτόν, είναι πολύ σημαντικό τώρα και θα είναι ακόμη πιο σημαντικό αργότερα. Γι’ αυτό σας παρακαλώ να μη σταματήσετε. Δύσκολοι καιροί και μεγαλύτεροι αγώνες βρίσκονται μπροστά μας», πρόσθεσε. «Επομένως, σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να τα παρατήσουμε. Πρέπει να συνεχίσουμε να μιλάμε γι’ αυτό και να το θυμόμαστε».

Hundreds of people outside the church. Church and cemetery guarded by riot police but despite everything people flocked to the funeral of #Navalny #Moscow #Navalnyfuneral pic.twitter.com/gDBoY9I7sU March 1, 2024

Μεγάλη ουρά σχηματίστηκε μπροστά στην εκκλησία αυτή στην νοτιοανατολική Μόσχα, με κάποιους με δάκρυα στα μάτια και άλλους με λουλούδια να περιμένουν για να αποτίσουν τον ύστατο φόρο τιμής στον εκλιπόντα.

The queue to the Church of the Icon of the Mother of God, where the funeral service for Alexei #Navalny will take place. pic.twitter.com/5l5yNeHEiL — Svitlana 🇺🇦 (@Svitlan66621180) March 1, 2024

Οι ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις εγκατέστησαν μεταλλικά κιγκλιδώματα σε όλον τον τομέα.

Алексей считал «Терминатор-2» лучшим фильмом на земле. На его похоронах сыграли музыку из финальной сцены pic.twitter.com/qfh6teCFvQ — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) March 1, 2024

“Απλά μια υπενθύμιση ότι έχουμε νόμο ο οποίος πρέπει να τηρείται. Οποιεσδήποτε μη εξουσιοδοτημένες συγκεντρώσεις θα γίνουν κατά παράβαση του νόμου, και αυτοί που θα μετάσχουν σε αυτές θα λογοδοτήσουν –ξανά βάσει της τρέχουσας νομοθεσίας”, σημείωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου.

Ειδήσεις σήμερα:

Βύρωνας: Έκρηξη από γκαζάκια σε είσοδο πολυκατοικίας -Σοβαρές υλικές ζημιές (pics)

Καιρός: «Ποδαρικό» στον Μάρτιο με καταιγίδες και χαλάζι -Ποιες περιοχές είναι στο στόχαστρο