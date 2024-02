Αναταραχή επικρατεί στη Ρωσία μετά τον θάνατο του Αλεξέι Ναβάλνι, με τον Βλαντιμίρ Πούτιν να μην αναφέρει ούτε μια λέξη για τον πολιτικό του αντίπαλο.

Συγκεκριμένα ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν με βίντεο του συνεχάρη την κρατική εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου Gazprom για τα 31 χρόνια ζωής της αλλά δεν βρήκε όπως φαίνεται χρόνο για να αναφερθεί στον πολιτικό του αντίπαλο. «Είμαι ευχαριστημένος για την ευκαιρία να συγχαρεί τους βετεράνους της εθνικής βιομηχανίας φυσικού αερίου» και το «μισό εκατομμύριο προσωπικό της Gazprom» είπε ο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Vladimir Putin makes no reference to Alexei Navalny's death in latest Kremlin video.



The Russian president sung the praises of Gazprom and the Russian natural gas industry, but did not mention the death of his political opponent in prison.https://t.co/e0RnBaZkXD pic.twitter.com/O4MpYLA93o