Για τον βομβαρδισμό του ναού του Αγίου Πορφυρίου στη νότια Γάζα, επικρατεί αποτροπιασμός στους κόλπους της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Η επίθεση κόστισε τη ζωή σε 8 ανθρώπους.

Ανταποκριτής του Sky News Arabia τόνισε ότι τα πυρά είχα στόχο μια τοποθεσία κοντά στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία στη συνοικία Al-Zaytoun, καταστρέφοντας μέρος κτηρίου παρακείμενο στο μοναστήρι.

Στην ΕΡΤ μίλησε ο Αρχιεπίσκοπος Τιβεριάδος Αλέξιος αποκαλύπτοντας ότι στο μοναστήρι βρίσκονταν πάνω από 400 άνθρωποι.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στη Γάζα βρίσκονται περίπου 25 άνθρωποι με ελληνικά διαβατήρια. Οι 13 επιθυμούν να φύγουν και είναι σε συνεχή επαφή με προξενείο και πρεσβεία. Οι υπόλοιποι, που συνδέονται κυρίως με την εκκλησία, είχαν δηλώσει ότι θα μείνουν.

«Εμείς, οι Πατριάρχες και οι Αρχηγοί των Εκκλησιών στα Ιεροσόλυμα, ενωνόμαστε κι εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στην Επισκοπή Ιεροσολύμων, καθώς γινόμαστε μάρτυρες της εγκληματικής επίθεσης που εκτυλίχθηκε εντός του Αγγλικανικού Επισκοπικού Νοσοκομείου Al Ahli στη Γάζα. Αυτό το αποτρόπαιο έγκλημα συνέβη τη μέρα κατά την οποία η χριστιανική κοινότητα είχε συγκεντρωθεί για προσευχή, ικετεύοντας τον Θεό για ειρήνη, συμφιλίωση και παύση του πολέμου στη Γάζα.

Αντλώντας έμπνευση από την υπομονή και το πνεύμα μπροστά των ανθρώπων που υπέμεναν αυτές τις αντιξοότητες, θυμόμαστε το εδάφιο από τον Ψαλμό 34:18, “Ο Κύριος είναι κοντά σ’ εκείνους που είναι συντριμμένοι στην καρδιά, και σώζει τους ταπεινούς στο πνεύμα.”. Αυτό το πνεύμα ενσαρκώνεται εν όψει της τρομακτικής καταστροφής ενός ιερού συμπόνιας και θεραπείας στη Γάζα, με αποκορύφωμα την τραγική απώλεια

Όντας ενωμένοι, καταγγέλλουμε σθεναρά αυτό το έγκλημα και το καταδικάζουμε. Τα πρώτα δελτία για (την καταστροφή) του εκκλησιαστικού νοσοκομείου στη Γάζα μάς έχουν αφήσει γεμάτους θλίψη, διότι αποτελεί πραγματική παραβίαση των ίδιων των αρχών που τηρεί η ανθρωπότητα. Τα νοσοκομεία, που χαρακτηρίζονται ως ιεροί παράδεισοι σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, έχουν βεβηλωθεί από τις Στρατιωτικές Δυνάμεις.

Κηρύσσουμε κατηγορηματικά αυτή τη θηριωδία ως ένα ειδεχθές έγκλημα, το οποίο χρήζει αυστηρής καταδίκης και λογοδοσίας σε διεθνές επίπεδο. Εκλιπαρούμε την παγκόσμια κοινότητα να ενστερνιστεί το ιερό της καθήκον να προστατεύει τους πολίτες και να διασφαλίσει ότι τέτοιες ειδεχθείς παραβάσεις δεν θα επιτραπούν ποτέ ξανά.

Με βαριά καρδιά, αναγνωρίζουμε τη βαθιά απώλεια ζωών στο Αγγλικανικό Επισκοπικό Νοσοκομείο Al Ahli. Με το παρόν δηλώνουμε την πλήρη αλληλεγγύη μας προς τους αδελφούς και τις αδελφές μας που σήκωσαν το βάρος αυτής της επίθεσης. Ως μια ενωμένη φωνή, ικετεύουμε τους φίλους, τις φίλες, τους συνεργάτες, τις συνεργάτιδες, και όλους τους ανθρώπους να σταθούν μαζί μας καθώς θρηνούμε τα τραγικά αυτά γεγονότα.

Οι προσευχές και η υποστήριξή μας παραμένουν ακλόνητες και οι φωνές μας υψώνονται ως χορωδία, ενώ καλούμε για δικαιοσύνη, ειρήνη και παύση των δεινών που έχει υπομείνει ο λαός της Γάζας».

Το υπουργείο Εσωτερικών της κυβέρνησης της Χαμάς ανακοίνωσε χθες, Πέμπτη, ότι πολλοί εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι, που είχαν αναζητήσει καταφύγιο στον χώρο μιας εκκλησίας στην πόλη της Γάζας, σκοτώθηκαν και άλλοι τραυματίστηκαν έπειτα από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή.

Σε ανακοίνωσή του το υπουργείο αναφέρει ότι από την επιδρομή «προκλήθηκε μεγάλος αριθμός μαρτύρων και τραυματιών» στον χώρο της ελληνορθόδοξης εκκλησίας του Αγίου Πορφυρίου.

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν ότι το ισραηλινό πλήγμα έμοιαζε να έχει στόχο χώρο κοντά στην εκκλησία, στην οποία έχουν αναζητήσει καταφύγιο πολλοί κάτοικοι της πόλης της Γάζας.

AFTER AND BEFORE BOMBING OF THIRD OLDEST CHURCH BY ISREAL



Church of Saint Porphyrius in Gaza,one of the oldest churches in the world at 1,616 years old was destroyed by Israeli Army. #جازان_الان #IsraelAttack, #فلسطين_الان



[Lakers,Conservative,Tories,Heroes,Ruth, Mashujaa] pic.twitter.com/NkHShROpfW