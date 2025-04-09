Πόσο σας ανησυχεί το μέλλον της παγκόσμιας οικονομίας μετά τους δασμούς Τραμπ;

Ο εμπορικός “πόλεμος” μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας αποτελεί πλέον γεγονός, τη στιγμή που βυθίζονται τα παγκόσμια χρηματιστήρια μετά την επιβολή των δασμών Τραμπ.

Την Τετάρτη 9 Απριλίου, η Κίνα πέρασε στην αντεπίθεση, επιβάλλοντας δασμούς ύψους 84% σε αμερικανικά προϊόντα με άμεση ισχύ από την Πέμπτη 10 Απριλίου. Η κίνηση αυτή ήρθε μετά τις ανακοινώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, που ανέβασε το “χαράτσι” στην Κίνα σε 104%!

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών έκανε λόγο για «το αναφαίρετο και νόμιμο δικαίωμα του κινεζικού λαού στην ανάπτυξη». «Θα συνεχίσουμε να λαμβάνουμε αυστηρά και ισχυρά μέτρα για να προστατεύσουμε τα δικαιώματά μας και τα νόμιμα συμφέροντά μας», πρόσθεσε.

«Οι ΗΠΑ συνεχίζουν να κάνουν κατάχρηση δασμών για να πιέσουν την Κίνα, η Κίνα είναι σθεναρά αντίθετη σε αυτό και ποτέ δεν θα αποδεχθεί αυτού του είδους το μπούλινγκ», δήλωσε σε τακτική ενημέρωση των δημοσιογράφων ο Λιν Τζιαν, εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών. Εάν οι ΗΠΑ θέλουν πραγματικά να επιλύσουν το πρόβλημα μέσω διαλόγου και διαπραγμάτευσης, θα πρέπει να υιοθετήσουν μια στάση ισότητας, σεβασμού και με αμοιβαίο όφελος, δήλωσε ο Λιν.

Παράλληλα, το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου δήλωσε ότι έχει «ισχυρή βούληση» να ανταπαντήσει στον εμπορικό πόλεμο της Ουάσινγκτον, όπως μετέδωσε το επίσημο κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα (Xinhua). «Η Κίνα θα λάβει με αποφασιστικό τρόπο αντίμετρα και θα πολεμήσει μέχρι τέλους εάν οι ΗΠΑ επιμένουν να συνεχίσουν την κλιμάκωσή (τους) των περιοριστικών οικονομικών και εμπορικών μέτρων», δήλωσε το υπουργείο σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων.

«Δεν υπάρχουν νικητές σε έναν εμπορικό πόλεμο», ανέφερε το υπουργείο Εμπορίου σε ανακοίνωση. «Η Κίνα δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο, αλλά η κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει ποτέ να πληγούν ή να αφαιρεθούν τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντα του κινεζικού λαού».

Η δήλωση συνόδευε μια λευκή βίβλο για τους εμπορικούς δεσμούς ΗΠΑ-Κίνας που κυκλοφόρησε από το Γραφείο Πληροφοριών του Κρατικού Συμβουλίου, το οποίο συνεργάζεται με τα μέσα ενημέρωσης για λογαριασμό της κυβέρνησης.

ΗΠΑ: Ατυχής η κίνηση του Πεκίνου να επιβάλει ανταποδοτικούς δασμούς 84% κατά αμερικανικών προϊόντων, δηλώνει ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών

Η κίνηση της Κίνας να επιβάλει ανταποδοτικούς δασμούς 84% κατά αμερικανικών προϊόντων είναι ατυχής και μια κίνηση που βγάζει χαμένο το Πεκίνο, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Πιστεύω ότι είναι ατυχές που οι Κινέζοι δεν θέλουν στην πραγματικότητα να έρθουν και να διαπραγματευτούν επειδή είναι οι χειρότεροι παραβάτες στο διεθνές εμπορικό σύστημα», τόνισε ο Μπέσεντ σε συνέντευξή του στο Fox Business Network.

Λίγο νωρίτερα το Πεκίνο ανακοίνωσε ότι θα επιβάλει ανταποδοτικούς δασμούς σε αμερικανικά προϊόντα ύψους 84%, αντί του αρχικά προγραμματισμένου 34%, απαντώντας έτσι στην επιπλέον αύξηση των αμερικανικών δασμών στην Κίνα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών τόνισε ότι σύμμαχοι σε συνομιλίες που έχουν με Αμερικανούς αξιωματούχους, λένε ότι θέλουν να συζητήσουν πώς να βρουν μια νέα ισορροπία απέναντι στις εμπορικές πολιτικές της Κίνας.

«Αυτό είναι η μεγάλη νίκη. Οι ΗΠΑ προσπαθούν να βρουν μια νέα ισορροπία προς περισσότερη μεταποίηση. Η Κίνα πρέπει να βρει νέα ισορροπία προς περισσότερη κατανάλωση», ανέφερε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα προειδοποίησε το Πεκίνο να μην προσπαθήσει να υποτιμήσει το νόμισμά του ως τρόπο απάντησης στους νέους δασμούς.

«Αν η Κίνα αρχίσει να υποτιμά (το νόμισμά της), τότε αυτός είναι ένας δασμός για τον υπόλοιπο κόσμο και όλοι θα πρέπει να συνεχίσουν να αυξάνουν τους δασμούς τους για να αντισταθμίσουν την υποτίμηση. Γι’ αυτό θα τους παροτρύνω να μην το κάνουν και να έρθουν στο τραπέζι των συνομιλιών», είπε ο Μπέσεντ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο απομάκρυνσης μετοχών κινεζικών εταιρειών από αμερικανικά χρηματιστήρια, λέγοντας ότι όλες οι επιλογές είναι στο τραπέζι.

Δασμοί Τραμπ: Στην αντεπίθεση η Ευρωπαϊκή Ένωση με δασμούς ύψους 21 δισ. ευρώ σε προϊόντα των ΗΠΑ

Τα κράτη-μέλη της ΕΕ ενέκριναν την Τετάρτη 9 Απριλίου τα πρώτα εμπορικά αντίμετρα κατά των Ηνωμένων Πολιτειών, ως απάντηση στους αμερικανικούς δασμούς στις εισαγωγές αλουμινίου και χάλυβα από την ΕΕ.

«Η ΕΕ θεωρεί τους δασμούς των ΗΠΑ αδικαιολόγητους και επιζήμιους, προκαλώντας οικονομική ζημιά και στις δύο πλευρές, καθώς και στην παγκόσμια οικονομία», επισημαίνεται στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ παράλληλα υπογραμμίζεται ότι η ΕΕ έχει δηλώσει ξεκάθαρα τη βούλησή της να βρεθεί μια «ισορροπημένη και αμοιβαία επωφελής» λύση, μέσα από τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ.

Η σημερινή ψηφοφορία έγκρισης από τα κράτη μέλη σημαίνει ότι -μετά την ολοκλήρωση των εσωτερικών διαδικασιών της Επιτροπής και τη δημοσίευση της εκτελεστικής πράξης- τα αντίμετρα θα τεθούν σε ισχύ. Οι δασμοί σε ορισμένα προϊόντα θα αρχίσουν να εισπράττονται από τις 15 Απριλίου.

«Αυτά τα αντίμετρα μπορούν να ανασταλούν ανά πάσα στιγμή, εάν οι ΗΠΑ συμφωνήσουν σε ένα δίκαιο και ισορροπημένο αποτέλεσμα από τις διαπραγματεύσεις», επισημαίνει στην ανακοίνωσή της η Επιτροπή.

Δασμοί Τραμπ: Ποιοι θα είναι οι βασικοί οικονομικοί κλυδωνισμοί;

• Αύξηση του κόστους των περισσότερων προϊόντων για τους καταναλωτές, καθώς οι επιχειρήσεις θα μετακυλήσουν μέρος της επιβάρυνσης.

• Αλλαγές στις εμπορικές στρατηγικές των εταιρειών, που θα αναζητήσουν εναλλακτικούς προμηθευτές ή θα διαπραγματευτούν νέες συμφωνίες.

• Πιθανές ελλείψεις προϊόντων σε περίπτωση που ορισμένες εταιρείες κρίνουν ασύμφορη την εξαγωγή τους στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με μελέτες, κάθε αύξηση των δασμών κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες θα μειώσει την παγκόσμια παραγωγή κατά 0,3%, θα αυξήσει τον πληθωρισμό κατά 0,4% και θα επιφέρει οικονομική ζημία που ξεπερνά τα 1,4 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Δασμοί Τραμπ: Πώς επηρεάζεται η Ελλάδα;

Όπως έγραφε στο DEBATER ο Νίκος Μαυρίκος, η άμεση έκθεση της ελληνικής οικονομίας στην αμερικανική αγορά είναι σχετικά περιορισμένη, αφού μόλις το 4,8% των ελληνικών εξαγωγών κατευθύνεται στις ΗΠΑ, με το μεγαλύτερο ποσοστό (57%) να αφορά την Ε.Ε. Οι εξαγωγές μας στις ΗΠΑ αντιστοιχούν περίπου στο 1% του ΑΕΠ (2,5 δισ. ευρώ), με εμπορικό πλεόνασμα 400 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο, οι έμμεσες επιπτώσεις είναι πιο ανησυχητικές. Καθώς σημαντικοί εμπορικοί εταίροι της Ελλάδας, όπως η Ιταλία και η Γερμανία, εξάγουν μεγάλες ποσότητες προϊόντων στις ΗΠΑ, μια επιβράδυνση του διεθνούς εμπορίου θα έχει δευτερογενή αντίκτυπο και στην ελληνική οικονομία. Επιπλέον, η μείωση της αγοραστικής δύναμης των Ευρωπαίων καταναλωτών λόγω της επιβάρυνσης του ευρωπαϊκού εμπορίου, ενδέχεται να πλήξει τις ελληνικές εξαγωγές και τον τουρισμό.

Ειδήσεις σήμερα:

Τέλος ο Παπαδημητρίου από τον ΕΟΔΑΣΑΑΜ: Από τα “μπρος-πίσω” με το πόρισμα για τα Τέμπη στην παραίτηση

Πέθανε ο εκδότης Κώστας Καββαθάς σε ηλικία 86 ετών