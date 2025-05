Ο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός αναχώρησαν για το Άμπου Ντάμπι την περασμένη Τρίτη με στόχο να ανέβουν στην κορυφή της Ευρώπης και να αναδειχθούν νικητές στο Final Four 2025 που θα είναι το πρώτο εκτός “ευρωπαϊκής ζώνης.”

Ο Παναθηναϊκός φτάνει στο Final Four 2025 ως ο κάτοχος του τίτλου και η ομάδα με το λιγότερο βάρος στους… ώμος της. Από την άλλη πλευρά, ο Ολυμπιακός πέτυχε να βρεθεί στο 4ο συνεχόμενο Final Four με σκοπό να πάρει τον πολυπόθητο τίτλο, τον τρίτο της ιστορίας του στην διοργάνωση. Οι δύο γίγαντες του ελληνικού μπάσκετ θα βρεθούν στο ίδιο Final Four για 6η φορά με την φετινή να είναι η 2η συνεχόμενη.

Παρόλα αυτά, και παρά το γεγονός ότι πρωταγωνιστούν σχεδόν κάθε χρόνο στην EuroLeague, οι δύο αιώνιοι δεν έχουν βρεθεί ποτέ στο τελευταίο ματς της σεζόν αντίπαλοι. Έχουν συγκρουστεί μόνο σε ημιτελικούς.

Τώρα ο μόνος τρόπος για να συναντηθούν εκεί είναι να ξεπεράσουν τα εμπόδια της Μονακό και της Φενερμπαχτσε, αντίστοιχα. Ο Παναθηναϊκός θα ανοίξει την αυλαία του Final Four 2025 την Παρασκευή (23/05, 18:00) με την μονομαχία απέναντι στη ισχυρή Φενέρμπαχτσε του πρώην “πράσινου” Σαρούνας Γιασικεβίτσιους σε ένα repeat του ημιτελικού του Βερολίνου.

Λίγο αργότερα (23/05, 21:00), ο Ολυμπιακός θα βρεθεί απέναντι στον άνθρωπο που τον αναγέννησε από τις στάχτες του όταν έφτασε στην ομάδα το 2010, τον Βασίλη Σπανούλη και την απρόβλεπτη Μονακό σε ένα repeat του ημιτελικού του Final Four 2023.

Final Four 2025: Οι “μάχες” των αιωνίων σε προηγούμενες εκδόσεις

Η ιστορία των κοινών συμμετοχών τους στο Final Four άρχισε το 1994 στο Τελ Αβίβ. Εκεί ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε με 77-72 του Παναθηναϊκού στον ημιτελικό, αλλά έπειτα έχασε τον τελικό με 59-57 από την Μπανταλόνα.

Έναν χρόνο αργότερα, συναντήθηκαν και πάλι στο Final Four στη Σαραγόσα. Ξανά, ο Ολυμπιακός ξεπέρασε το μεγάλο του αντίπαλο νικώντας τον με 58-52 στον ημιτελικό, αλλά και πάλι έχασε στον τελικό. Εκείνη την φορά με 73-61 από τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Τα χρόνια κύλησαν και δεν συναντήθηκαν σε άλλο Final Four. Οι δύο αιώνιοι αντίπαλοι έπρεπε να περιμένουν έως το 2009 για την επόμενη αναμέτρησή τους. Αυτή έλαβε χώρα το 2009 στο Βερολίνο όπου και ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 84-82. Έπειτα οι «πράσινοι» κατέκτησαν τον τίτλο νικώντας με 73-71 την ΤΣΣΚΑ Μόσχας κι έραψαν το πέμπτο αστέρι στην φανέλα τους.

Τρία χρόνια μετά ο δρόμος τους έβγαλε στην Κωνσταντινούπολη. Τότε δεν έπαιξαν μεταξύ τους. Ο Παναθηναϊκός έχασε στον ημιτελικό από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας με 66-64. Ο Ολυμπιακός, πάλι, ξεπέρασε με 68-64 το εμπόδιο της Μπαρτσελόνα και σ’ έναν ιστορικό τελικό οι Πειραιώτες νίκησαν με 62-61 την ΤΣΣΚΑ Μόσχας και σήκωσαν το τρόπαιο.

Πέρασαν άλλα 12 χρόνια μέχρι να βρεθούν ξανά Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός στην ίδια πόλη για ένα Final Four της Euroleague. Κι αυτό συνέβη το 2024 στο Βερολίνο. Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε με 87-76 στον ημιτελικό από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Παναθηναϊκός, από τη μεριά του, προκρίθηκε επί της Φενέρμπαχτσε με 73-57 και στον τελικό νίκησε τη βασίλισσα με 95-80 και πρόσθεσε το έβδομο αστέρι στην φανέλα του.

Πότε φτάνουν στο Άμπου Ντάμπι

Οι δύο ομάδες έφτασαν από νωρίς στο Άμπου Ντάμπι, προκειμένου να εγκλιματιστούν και να κάνουν τις τελευταίες προπονήσεις τους πριν τους ημιτελικούς του Final Four της Euroleague την Παρασκευή.

Με τον Ολυμπιακό ταξίδεψαν οι: Τόμας Γουόκαπ, Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος, Μόουζες Ράιτ, Ναζ Μήτρου-Λονγκ, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Λούκα Βιλντόσα, Σέιμπεν Λι, Μουστάφα Φαλ, Κίναν Έβανς, Σάσα Βεζένκοφ, Κώστας Παπανικολάου, Στέφανος Σπάρταλης, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Άλεκ Πίτερς, Νικόλα Μιλουτίνοφ, Σακίλ ΜακΚίσικ, Εβάν Φουρνιέ.

Με τον Παναθηναϊκό ταξίδεψαν οι: Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Λορέντζο Μπράουν, Δημήτρης Μωραΐτης, Κώστας Σλούκας, Τζέντι Όσμαν, Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, Ιωάννης Παπαπέτρου, Τζέριαν Γκραντ, Τίμπορ Πλάις, Κέντρικ Ναν, Ματίας Λεσόρ, Γουένιεν Γκέιμπριελ, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Ντίνος Μήτογλου, Ομέρ Γιούρτσεβεν.

