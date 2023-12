Τρόμος επικράτησε στον αγώνα της Λούτον με την Μπόρνμουθ για την Premier League όταν ο Τομ Λόκιερ υπέστη καρδιακή ανακοπή.

«Το ιατρικό μας επιτελείο επιβεβαίωσε ότι ο αρχηγός της ομάδας υπέστη καρδιακή ανακοπή στο γήπεδο, αλλά ανταποκρινόταν όταν τον μετέφεραν στο φορείο», ήταν η καθησυχαστική ανάρτηση της ομάδας στο Twitter.

Στη συνέχεια «διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου μπορούμε να διαβεβαιώσουμε τους οπαδούς μας ότι είναι σε σταθερή κατάσταση και αυτή τη στιγμή υποβάλλεται σε περαιτέρω εξετάσεις με την οικογένειά του δίπλα του», διευκρινίστηκε.

Our medical staff have confirmed that the Hatters captain suffered cardiac arrest on the pitch, but was responsive by the time he was taken off on the stretcher.



He received further treatment inside the stadium, for which we once again thank the medical teams from both sides.… pic.twitter.com/YCTiHtH5Nx