Η Μαρία Σάκκαρη κατέκτησε το τουρνουά τένις WTA 1000, που διεξήχθη στη Γουαδαλαχάρα του Μεξικού και τον δεύτερο τίτλο της καριέρας της, επικρατώντας στον τελικό της Αμερικανίδας, Καρολάιν Ντολχάιντ με 7-5, 6-3.

This one's yours, Maria 🥹@mariasakkari defeats Dolehide, 7-5, 6-3 to win her first EVER WTA 1000 title in Guadalajara!!! 🏆#GDLOpenAKRON pic.twitter.com/UcE4EGoIFA