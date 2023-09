Η Μαρία Σάκκαρη προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό του τουρνουά WTA 1000 στη Γουαδαλαχάρα για δεύτερη συνεχή χρονιά. Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια πραγματοποίησε μία μεγάλη εμφάνιση και επικράτησε με 2-0 (6-4, 6-4) της Γαλλίδας Καρολίν Γκαρσία (Νο10 της παγκόσμιας κατάταξης).

Η Μαρία Σάκκαρη είχε εξαιρετικά ποσοστά πίσω από το σερβίς της σε ένα ακόμη ματς και έφτασε στον 9ο τελικό της καριέρας της (1-7 ρεκόρ). Είναι ο δεύτερος τελικός της χρονιάς για την ίδια, μετά από αυτόν στην Ουάσιγκτον.

Η Ελληνίδα τενίστρια δεν έχει χάσει σετ στο τουρνουά ως τώρα και με τη νίκη αυτή εξασφάλισε την άνοδό της στο Νο8 της παγκόσμιας κατάταξης την Δευτέρα, ενώ παράλληλα (25/09), ανέβηκε στο Νο10 στο race για τα WTA Finals.

The final is set in Guadalajara!



Who will win their maiden WTA 1000 title 👀 pic.twitter.com/tXtzzRBUcP