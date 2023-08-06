Στον Ολυμπιακό και επίσημα ο Ελ Κααμπί

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε το απόγευμα της Κυριακής με κάθε επισημότητα την απόκτηση του 30χρονου επιθετικού, Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του 30χρονου επιθετικού, Αγιούμπ Ελ Κααμπί. Ο Μαροκινός στράικερ γεννήθηκε στις 25 Ιουνίου 1993 στην Καζαμπλάνκα και ξεκίνησε την καριέρα του από την Racing de Casablanca, με την οποία την αγωνιστική περίοδο 2016-2017 αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ με 25 γκολ και έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην άνοδό της στην κορυφαία κατηγορία.

Το καλοκαίρι του 2017 πήρε μεταγραφή στη Berkane, ομάδα της χώρας του, με απολογισμό 28 συμμετοχές, 16 γκολ και τρεις ασίστ κατά τη διάρκεια της σεζόν 2017-2018. Τον Ιούλιο του 2018 αποκτήθηκε από την κινεζική Hebei, με τη φανέλα της οποίας πέτυχε εννέα γκολ και μοίρασε δύο ασίστ σε 28 παιχνίδια.

Τον Ιούλιο του 2019 παραχωρήθηκε δανεικός στην Wydad της πατρίδας του, τον Οκτώβριο του 2020 υπέγραψε ως ελεύθερος και σε 57 συμμετοχές σημείωσε 35 γκολ, ενώ μοίρασε οκτώ ασίστ. Ολοκλήρωσε την αγωνιστική περίοδο 2020-2021 ως πρωταθλητής και πρώτος σκόρερ με 18 τέρματα.

Τον Αύγουστο του 2021 υπέγραψε στην Hatayspor και στην πρώτη του σεζόν πέτυχε 18 γκολ σε 32 παιχνίδια. Την επόμενη αγωνιστική περίοδο, έως τον Φεβρουάριου του 2023, πρόλαβε και σημείωσε οκτώ τέρματα σε 21 παιχνίδια. Τον Μάρτιο του 2023 ήρθε σε συμφωνία με την Al Sadd από το Κατάρ και σε 13 ματς πέτυχε έξι γκολ.

Ο Ελ Κααμπί είναι 36 φορές διεθνής με την εθνική ομάδα του Μαρόκου έχοντας πετύχει 20 γκολ. Έχει αγωνιστεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2018, ενώ έχει κατακτήσει δύο φορές το Πρωτάθλημα Εθνών Αφρικής με την εθνική του ομάδα, το 2018 και το 2020. Στη διοργάνωση του 2018, μάλιστα, αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης και πρώτος σκόρερ με εννέα γκολ.

