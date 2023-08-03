«Ερυθρόλευκος» και επίσημα ο Αλεξανδρόπουλος

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα τον δανεισμό του Σωτήρη Αλεξανδρόπουλου από την Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του διεθνούς μέσου, Σωτήρη Αλεξανδρόπουλου.

Γεννημένος στις 26 Νοεμβρίου 2001, τη σεζόν που ολοκληρώθηκε αγωνίστηκε στη Σπόρτινγκ Λισσαβώνας, με απολογισμό τρεις συμμετοχές στο Champions League, έξι στο Πρωτάθλημα, τρεις στο Λιγκ Καπ και μία στο Κύπελλο.

Προτού πάρει μεταγραφή στην ομάδα της Πορτογαλίας, τον Αύγουστο του 2022, πρόλαβε να κάνει δύο συμμετοχές με τον Παναθηναϊκό σε Super League και προκριματικά Conference League.

Με τον Παναθηναϊκό πραγματοποίησε συνολικά 77 συμμετοχές και κατέκτησε ένα Κύπελλο. Εχει φορέσει επτά φορές τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας, ενώ έχει εκπροσωπήσει το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα σε επίπεδο U16, U17, U19 και U21.

Ειδήσεις σήμερα:

Ο Χάρης Δούκας υποψήφιος στον δήμο Αθηναίων με τη στήριξη του ΠΑΣΟΚ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι μαγικές διακοπές της Σίσσυς Χρηστίδου στην Πάτμο – Οι βόλτες με το σκάφος, το υποβρύχιο ψάρεμα και οι ολόσωμες φωτογραφίες με μαγιό