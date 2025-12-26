“Στην πόρτα της εξόδου από την Σεβίλλη ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος” – Ποιες ομάδες έχουν δείξει ενδιαφέρον
Σύμφωνα με δημοσίευμα της ισπανικής "AS"
Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος βρήκε χρόνο για να δείξει το ταλέντο του στη Σεβίλλη και έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών συλλόγων ενόψει της μεταγραφικής περιόδου του Ιανουαρίου.
Μετά από δύο περάσματα με ελάχιστο χρόνο συμμετοχής σε Νιουκαστλ και Νότινγχαμ Φόρεστ, ο διεθνής κίπερ ξεχώρισε με τις εμφανίσεις στη LaLiga με τη Σεβίλλη. Σύμφωνα όμως με την ισπανική “AS”, ο 31χρονος Έλληνας τερματοφύλακας δεν θα… μακροημερεύσει στην ομάδα της Ανδαλουσίας.
Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος ανήκει στη Νιούκαστλ, όμως η παραμονή του στη Σεβίλλη φαντάζει αρκετά δύσκολη εξαιτίας και των κακών οικονομικών συνθηκών που επικρατούν στην ομάδα. Οι καλές του εμφανίσεις τη φετινή σεζόν φαίνεται ότι έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον συλλόγων με αποτέλεσμα η Νιούκαστλ να εξετάζει τη διακοπή του δανεισμού του προκειμένου να τον πουλήσει.
Σε 13 συμμετοχές του στη φετινή La Liga, ο Βλαχοδήμος έχει κρατήσει τρεις φορές ανέπαφη την εστία του στη Σεβίλλη.
