Η μητέρα του Στέφανου Τσιτσιπά φαίνεται να παρακολούθησε τον αγώνα της Πάουλα Μπαντόσα λίγες ημέρες μετά την επίσημη ανακοίνωση του χωρισμού του ζευγαριού.

Συγκεκριμένα, η Τζούλια Σαλνικόβα είδε από κοντά την ήττα της Πάουλα Μπαντόσα με 3-0 σε από την Κόκο Γκοφ και η παρουσία της στο καρτ μόνο απαρατήρητη δεν πέρασε.

