Εύκολη επικράτηση στην πρεμιέρα του στο Rolex Shanghai Masters, του Στέφανου Τσιτσιπά απέναντι στον Ρίνκι Χιτζικάτα, με 6-4, 6-2 μέσα σε 82 λεπτά, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στον 3ο γύρο (φάση «32») της διοργάνωσης.

Εκεί θα αναμετρηθεί με τον νικητή του αγώνα ανάμεσα στον Μπότικ βαν ντε Ζάντσχουλπ και τον Ούγκο Ουμπέρ.

Ο 22χρονος Αυστραλός προσπάθησε στο πρώτο σετ, σπάζοντας μάλιστα το σερβίς του Τσιτσιπά, ισοφαρίζοντας 4-4. Όμως ο Έλληνας πρωταθλητής με νέο μπρέικ έκανε το 5-4 και 6-4 για να πάρει το πρώτο σετ.

Στο δεύτερο σετ έκανε δύο συνεχόμενα μπρέικ (3-2, 5-2), και παίρνοντας δέκα σερί πόντους έφτασε στη νίκη.

