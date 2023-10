O Ολυμπιακός ήταν καταιγιστικός στην παράταση και επικράτησε 88-78 στο ΟΑΚΑ του Παναθηναϊκού στην πρεμιέρα της Euroleague.

Μετά από ένα συναρπαστικό παιχνίδι, όπου ο Παναθηναϊκός είχε το προβάδισμα για δύο περιόδους, ο Ολυμπιακός αντέδρασε στην τελευταία περίοδο κι οδήγησε το ματς στο έξτρα πεντάλεπτο, χάρις στην κλάση του Μιλουτίνοφ (15π., 7ρ.) και τα μεγάλα τρίποντα από τους Γουόκαπ (17π.), Γουίλιαμς-Γκος (16π.) και Κάνααν (14π.).

