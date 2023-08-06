Σπουδαία μεταγραφή με Μπεν Μάκλεμορ για την ΑΕΚ

Μία σπουδαία μεταγραφική κίνηση ανακοίνωσε η ΚΑΕ ΑΕΚ. Οι «κιτρινόμαυροι» απέκτησαν τον ΝΒΑer Μπεν Μάκλεμορ.

Πρόκειται για έναν μεγάλο αθλητή που έχει 556 αγώνες στο καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου και έχει αγωνιστεί μεταξύ άλλων σε: Σακραμέντο Κινγκς, στους Μέμφις Γκρίζλις, στους Χιούστον Ρόκετς, στους Λος Άντζελες Λέικερς και στους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΑΕΚ:

Η ΑΕΚ ΒC βρίσκεται στην ευχάριστη θέση ν’ ανακοινώσει, ότι συνήψε συμφωνία με τον αθλητή Μπεν Μάκλεμορ (Ben McLemore, 30 χρ., 1μ.96). Ο Αμερικανός αθλητής υπέγραψε σήμερα (06/08) συμβόλαιο έως το τέλος της περιόδου 2023-2024

Βιογραφικό:

Ο Μπεν Μάκλεμορ γεννήθηκε στο Σεντ Λούις, στις 12 Φεβρουαρίου 1993.

Ο απόφοιτος του Κάνσας επιλέχθηκε ως 7ο pick στο draft του ΝΒΑ από τους Σακραμέντο Κινγκς το Καλοκαίρι του 2013 και μετά από μία άκρως επιτυχημένη rookie σεζόν, υπέγραψε νέο τριετές συμβόλαιο.

Στο Σακραμέντο, ο Μάκλεμορ αποτέλεσε βασικό στέλεχος της ομάδας, καθ’ όλη την παρουσία του εκεί, έχοντας κατά μέσο όρο στην τετραετία 9.2 πόντους, 2.5 ριμπάουντ, 2.2 ασίστ σε 73 αγώνες.

Ο Αμερικανός αθλητής υπέγραψε σήμερα (06/08) συμβόλαιο έως το τέλος της περιόδου 2023-2024 ✍🏻#aekbc #welcome #mclemore pic.twitter.com/vDjaqXpD5Z— AEK B.C. (@aekbcgr) August 6, 2023

Την αγωνιστική περίοδο 2017-2018 φόρεσε τη φανέλα των Μέμφις Γκρίζλις, όντας σταθερό κομμάτι του rotation (μ.ό. 7.5 πόντοι, 2.5 ριμπάουντ, 0.9 ασίστ). Η επόμενη σεζόν τον βρήκε εκ νέου στην ομάδα των Κινγκς, ενώ το Καλοκαίρι του 2019, υπέγραψε συμβόλαιο με τους Χιούστον Ρόκετς, στους οποίους και αγωνίστηκε επί δύο συναπτά έτη.

Σε 103 αγώνες ο Μάκλεμορ σημείωσε 8.7 πόντους, 2.2 ριμπάουντ, 0.9 ασίστ. Στο τέλος της σεζόν 2020-2021, ο έμπειρος γκαρντ αγωνίστηκε σε 21 ματς με τους Λος Άντζελες Λέικερς, μετρώντας συνολικά 8 πόντους, 1.6 ριμπάουντ, 0.5 ασίστ.

Στην τελευταία του σεζόν στο ΝΒΑ (2021-2022), ο Αμερικανός, για λογαριασμό των Πόρτλαντ Μπλέιζερς, κατέγραψε 10.2 πόντους, 1.6 ριμπάουντ, 0.9 ασίστ σε 64 αναμετρήσεις. Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στην Κίνα και στους Shandong Hi-Speed Kirin.

