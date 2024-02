Βίαια επεισόδια σημειώθηκαν στην Πορτογαλία λίγο πριν την έναρξη της αναμέτρησης Φαμαλικάο-Σπόρτινγκ έξω από το γήπεδο που θα γινόταν ο αγώνας.

Παράλληλα σύμφωνα με τα πορτογαλικά ΜΜΕ ένας οπαδός είναι σε σοβαρή κατάσταση μετά τα επεισόδια που σημειώθηκαν και είχαν ως αποτέλεσμα την αναβολή της ποδοσφαιρικής αναμέτρησης ανάμεσα στις δυο ομάδες.

Όπως αναφέρει η πορτογαλική λίγκα οι αστυνομικοί στους οποίους είχε ανατεθεί η ασφάλεια του γηπέδου δεν εμφανίστηκαν ποτέ, ως μορφή διαμαρτυρίας και ζήτησαν ιατρική άδεια για να μην παρευρεθούν στο πόστο τους, θέτοντας σε κίνδυνο τη δημόσια ασφάλεια και τη σωματική ακεραιότητα χιλιάδων οπαδών που περίμεναν να μπουν στο γήπεδο και να δουν το ματς.

03.02.2024🇵🇹Clashes between Police, Sporting CP and Famalicão today. 6 injured, 1 of them badly https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/YbLqeKgajT