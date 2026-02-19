Παπανικολάου: «Ο Παναθηναϊκός είναι ο κάτοχος του Κυπέλλου και θέλουμε να το πάρουμε πίσω αυτό το σκήπτρο»

Ο στόχος του Ολυμπιακού είναι να πάρει πίσω το Κύπελλο από τον Παναθηναϊκό είπε ο Κώστας Παπανικολάου.

Ξεκάθαρο μήνυμα έστειλε ο Κώστας Παπανικολάου μετά τη νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στο Μαρούσι και την πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας.

Τους Πειραιώτες να πάρουν τα σκήπτρα από τον Παναθηναϊκό θέλει ο Έλληνας φόργουορντ και αυτό θα το προσπαθήσουν το Σάββατο (21/02) στον τελικό.

Οι δηλώσεις του Κώστα Παπανικολάου

Όσα δήλωσε ο αρχηγός του Ολυμπιακού στην κάμερα της ΕΡΤ:

«Το Μαρούσι έβγαλε πολύ ενέργεια. Στο δεύτερο και το τρίτο δεκάλεπτο ήμασταν αφελείς με την μπάλα, κάναμε πάρα πολλά εύκολα λάθη. Δώσαμε την μπάλα στα χέρια του Αμαρουσίου, έκαναν εξαιρετική δουλειά με την ενέργεια τους να μετατρέψουν κάποιες φάσεις σε κλεψίματα και να βρουν εύκολους πόντους στον αιφνιδιασμό. Αυτό το κομμάτι της συγκέντρωσης είναι κάτι που πρέπει να δουλέψουμε. Έχουμε ακόμα ένα ματς το Σάββατο, που είναι τελικός, είναι τίτλος και δεν μπορεί να γυρίσει πίσω. Οπότε, όλες αυτές οι φάσεις μετράνε».

Για τον Μόρις: «Το πρόγραμμα είναι πολύ δύσκολο, δεν υπάρχει χρόνος για να προσαρμοστεί ένας παίκτης. Ο Μόρις δεν έχει κάνει ομαδική προπόνηση, όπως και εγώ δεν έχω έρθει με ομαδική προπόνηση. Έχω παίξει ένα παιχνίδι στον Ηρακλή, έχουμε κάνει μία ατομική προπόνηση πριν έρθουμε εδώ. Χθες είχε αποθεραπεία και ατομική και καθόλου ομαδική. Οπότε προσπαθούμε όλοι που γυρίζουμε από τραυματισμό να βρούμε τα πατήματα μέσα από παιχνίδι, κάτι που δεν είναι εύκολο, φυσιολογικό. Αλλά είναι έτσι η κατάσταση που πρέπει να είμαστε έτοιμοι».

Για τους ξένους που πρέπει να διαλέξει ο προπονητής: «Από την μία είναι δύσκολο, προφανώς δεν θα ήθελα να είμαι στην θέση του κόουτς, από την άλλη έχουν υπάρξει και χρονιές στις οποίες τραυματισμοί μας έχουν στερήσει σε σημαντικά ματς και έπρεπε με αλχημείες να καλύψουμε θέσεις. Υπάρχει αυτή η ευχέρεια να έχεις άτομα, να έχεις αρκετά παιδιά και να καλύπτεις τα κενά. Είναι μέσα στην διαχείριση που πρέπει να κάνει ένας προπονητής και ευτυχώς δεν είμαι στη θέση του».

Για έναν πιθανό τελικό «αιωνίων»: «Άμα περάσει στον τελικό θα έχουμε να παίξουμε ακόμα ένα παιχνίδι το Σάββατο για να κερδίσουμε και να πάρουμε τον τίτλο. Δεν γίνεται πιο απλό από αυτό. Όπως και όποια ομάδα είναι απέναντί μας το ίδιο θα θέλει. Είναι ο δεύτερος τίτλος της χρονιάς και θέλουμε να τον κατακτήσουμε. Ο Παναθηναϊκός είναι ο κάτοχος του Κυπέλλου και θέλουμε να το πάρουμε πίσω αυτό το σκήπτρο».

Για το Μαρούσι: «Έβγαλε ενέργεια και στα δύο ματς. Έχει γίνει καλή δουλειά από το προπονητικό σταφ και στο διάβασμα του παιχνιδιού, ξέρουν πώς θέλουν να παίξουν, ήταν στην ίδια σελίδα τακτικά όλοι. Επέλεξαν να ρισκάρουν με τον Σάσα αλλά όχι απροκάλυπτα, να μην μπορούν να καλύψουν άλλα κενά. Είχαν τα ροτέισόν τους. Έχουν κάνει δύο πολύ καλές εμφανίσεις. Τους αξίζουν συγχαρητήρια και τους ευχόμαστε καλή συνέχεια».

Για τον Πουλιάτο: «Του εύχομαι να έχει υγεία, να συνεχίσει να δουλεύει. Έχει στοιχεία, έχει ταλέντο, έχει αθλητικότητα. Το αποδεικνύει, βλέπει γήπεδο, καταλαβαίνει το παιχνίδι. Να έχει υγεία. Τίποτα δεν χαρίζεται, πρέπει να δουλέψει. Να έχει ανθρώπους γύρω του που τον κρατάνε στον σωστό δρόμο. Να δουλέψει. Καμία πόρτα δεν ανοίγει εύκολα. Πρέπει να ματώσεις, να στερηθείς πράγματα. Πρέπει να έχεις στόχο και αυτό να σε οδηγεί».