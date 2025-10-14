Παναθηναϊκός: Επέστρεψε ο Ντραγκόφσκι – Ατομικό οι Πελίστρι και Ρενάτο Σάντσες

Συνεχίστηκε με απογευματινή προπόνηση την Τρίτη (14/10) στο “Γ. Καλαφάτης” η προετοιμασία του Παναθηναϊκού ενόψει της μεγάλης αναμέτρησης με τον Άρη (19/10, 19:30) στη Θεσσαλονίκη.

Ο Μπαρτολομέι Ντραγκόφσκι επέστρεψε στο Κορωπί και προπονήθηκε κανονικά με την υπόλοιπη ομάδα του Παναθηναϊκού, όπως και ο Έλτον Φικάι.

Οι Φακούντο Πελίστρι και Ρενάτο Σάντσες ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα, ενώ οι Σίριλ Ντέσερς και Γιάννης Μπόκος υποβλήθηκαν σε θεραπεία. Απουσίασαν οι διεθνείς Μπακασέτας, Σιώπης, Σφιντέρσκι, Τσέριν, Ίνγκασον, Λαφόν και Μπρέγκου.

Ο Πελίστρι έκανε άλλο ένα βήμα προς την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση, καθώς βγήκε κανονικά στο γήπεδο για τρέξιμο κι ένα σετ ξεχωριστών ασκήσεων.

Πλέον αυτό που χρειάζεται είναι να φτάσει στον επιθυμητό βαθμό από πλευράς τρεξιμάτων κι εντάσεων. Ο στόχος είναι να “μπει” στις προπονήσεις τις επόμενες ημέρες με την ομάδα κι από εκεί και πέρα θα “τρέξει” για να είναι διαθέσιμος στον αγώνα της 26ης Οκτωβρίου, με τον Αστέρα Τρίπολης στη Λεωφόρο.