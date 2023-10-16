Πάλεψε η Εθνική κόντρα στην Ολλανδία αλλά λύγισε από την «άσπρη βούλα»

Η Εθνική ομάδα άξιζε κάτι παραπάνω αλλά λύγισε στο 90+3′ από την βούλα του πέναλτι με τους Ολλανδούς να επικρατούν 1-0 στην OPAP Arena για τα προκριματικά του Euro 2024.

Συγκεκριμένα το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα είδε τον ρέφερι να δίνει δυο πέναλτι στην Ολλανδία. Το ένα το έβγαλε ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος στο 27ο λεπτό του αγώνα, αλλά στο 90+3′ ο Φαν Ντάικ δεν αστόχησε και έκανε το 1-0 δίνοντας τη νίκη στους «οράνιε» και συνάμα τους έφερε αγκαλιά με το απευθείας εισιτήριο για τα τελικά του Euro 2024.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πλέον οι Ολλανδοί που έφτασαν τους 12 βαθμούς όσους έχει και η Έλλαδα έχουν δυο παιχνίδια με Ιρλανδία και Γιβραλτάρ, ενώ η Ελλάδα μόνο ένα αυτό με την Γαλλία του Κιλιάν Εμπαπέ στην OPAP Arena.

Ουσιαστικά η Εθνική ομάδα περιμένει ένα «θαύμα», να γνωρίσει δυο ήττες η Ολλανδία (κάτι το οποίο είναι ακατόρθωτο) και η Ελλάδα στο φινάλε είτε να νικήσει τους Γάλλους είτε να πάρει τον βαθμό της ισοπαλίας.

Πλέον, η Εθνική ομάδα θα επιδιώξει να κερδίσει το εισιτήριο για τα τελικά της Γερμανίας μέσω του Nations League.

Η Ελλάδα ξεκίνησε με ενθουσιασμό και τον παλμό που έδινε στους παίκτες της η κατάμεστη OPAP Arena, αλλά δεν κατάφερε να δημιουργήσει τις φάσεις που θα απειλούσαν την εστία του Φερμπρούχεν. Μετά το πρώτο τέταρτο ο Κούμαν ανέβασε ψηλά τον στόπερ Χερτράουντα και δημιούργησε υπεραριθμία στο κέντρο, με αποτέλεσμα οι Ολλανδοί να πάρουν την κατοχή και να πιέσουν την ελληνική άμυνα, που αδράνησε χαρακτηριστικά 2-3 φορές σε μια επαναλαμβανόμενη φάση.

Ήταν σε εκτελέσεις κόρνερ από αριστερά, με την μπάλα να καταλήγει διαρκώς στον ευρισκόμενο εκτός περιοχής Ράιντερς, ο οποίος με το πολύ καλό δεξί του απείλησε άμεσα στο 19΄ με την μπάλα να περνά μόλις άουτ, ενώ στο 21΄ και σε φάση «καρμπόν» ο Βλαχοδήμος επέλεξε να αποκρούσει απομακρύνοντας, καθώς το σουτ του Ολλανδού ήταν πολύ δυνατό.

Τέσσερα λεπτά αργότερα η απειρία του Κουλιεράκη απέφερε πέναλτι για τους «Οράνιε», όταν ο νεαρός αμυντικός τράβηξε από τη φανέλα τον Φαν Ντάικ στην περιοχή, αλλά και ο αμυντικός της Λίβερπουλ είχε κάνει το ίδιο. Ο Ερνάντεθ έδειξε την άσπρη βούλα, ο Μουνουέρα επιβεβαίωσε μέσω VAR το ορθόν της απόφασης αλλά ο Βλαχοδήμος νίκησε τον Βέγκχορστ στο 28΄ και κράτησε απαραβίαστη την ελληνική εστία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Να σημειωθεί ωστόσο ότι ο καταλογισμός του κόρνερ απ΄ όπου ξεκίνησε η φάση που απέφερε την εσχάτη των ποινών ήταν λανθασμένος, καθώς στην αρχική απόκρουση του Ρέτσου η μπάλα είχε βγει άουτ από το πόδι του Ολλανδού παίκτη.

Ένα λεπτό πριν τη συμπλήρωση των πρώτων 45 ένα μεγάλο λάθος του Ρότα, που αρχικά κάλυψε τους Ολλανδούς και στη συνέχεια έχασε τη φάση στη βαθιά διαγώνια μπαλιά του Φαν Ντάικ, έφερε τον Μπεργκβάιν να πιάνει «σκαστό» σουτ, που απέκρουσε εντυπωσιακά ο Βλαχοδήμος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κάπως έτσι οι ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια, με τους Κουρμπέλη και Μάνταλο να έχουν δεχθεί κίτρινη κάρτα και να χάνουν τον τελευταίο αγώνα, με την Γαλλία. Το δεύτερο μισό ξεκίνησε με τον Μάλεν αντί του Χερτάουντα και τον Κούμαν να γυρίζει σε σχηματισμό 4-2-3-1.

Ξεκίνησε όμως και με τρικυμία για την Εθνική, με τον Μαυροπάνο να υποπίπτει σε δύο πολύ μεγάλα λάθη, αρχικά «πουλώντας» φθηνά την μπάλα και δίνοντας την ευκαιρία στον Μπεργκβάιν να σουτάρει και τον Βλαχοδήμο να αποκρούσει σωτήρια σε κόρνερ (47΄), ενώ στη δεύτερη περίπτωση το σουτ του Σίμονς έφυγε δίπλα από το αριστερό δοκάρι (52΄).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο ενδιάμεσο (50΄) η Ελλάδα είχε τη δική της μεγάλη στιγμή, που ενδεχομένως θα μπορούσε να έχει σηκώσει την «Αγιά Σοφιά» στο πόδι αν ο Ιωαννίδης δεν επιδίωκε (ανεπιτυχώς) να αιφνιδιάσει τον Φερμπρούχεν από δύσκολη θέση και γωνία, στην εξαιρετική φάση που ο ίδιος δημιούργησε, αντί να επιλέξει την πάσα στον Μασούρα που ακολουθούσε σε θέση σέντερ φορ.

Με τη συμπλήρωση μιας ώρας ο Πογέτ ακολούθησε τον Κούμαν αλλάζοντας τη διάταξη σε 4-2-3-1 (από το αρχικό 3-5-2), με τον Κουλιεράκη να δίνει τη θέση του στον Σιώπη και τους Φούντα, Μπουχαλάκη να αντικαθιστούν αντίστοιχα Μπακασέτα και Κουρμπέλη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η τακτική αναθεώρηση του αγώνα είχε όφελος για την ελληνική ομάδα γιατί οι γραμμές της ήρθαν πιο κοντά, η μεσαία γραμμή «γέμισε» και η πίεση που δεχόταν μειώθηκε αισθητά. Προϊόντος του χρόνου, βεβαίως, οι φιλοξενούμενοι φάνηκε πως δεν ήθελαν να ρισκάρουν με το να βρίσκονται διαρκώς στην επίθεση, καθώς ένα ελληνικό γκολ θα μπορούσε να αποδειχθεί καταστροφικό γι΄ αυτούς.

Στο 77΄ ο Γιακουμάκης πέρασε στη θέση του Μασούρα και η διάταξη άλλαξε ξανά, αυτή τη φορά σε 4-4-2, με τους Φούντα και Μάνταλο στα άκρα της μεσαίας γραμμής. Ο Πογέτ τα έπαιζε όλα για όλα και τέσσερα λεπτά αργότερα πέρασε στο παιχνίδι και τον Παυλίδη αντί του Μάνταλου, παίζοντας πια για το υπολειπόμενο διάστημα με τρεις επιθετικούς.

Κι ενώ ήταν πια η Ελλάδα που πίεζε ασφυκτικά τους Ολλανδούς για το γκολ της νίκης, στο 89ο λεπτό ο Παυλίδης είχε επαφή με τον Ντούμφρις στην περιοχή, ο Ολλανδός έπεσε εύκολα, ο Ερνάντεθ έδειξε ξανά πέναλτι και παρότι ο Μουνουέρα τον κάλεσε για on field review o Iσπανός δεν άλλαξε απόφαση και ο Φαν Ντάικ ευστόχησε, για να αποβληθεί στη συνέχεια με κόκκινη κάρτα ο Γκουστάβο Πογέτ.

ΕΛΛΑΔΑ (Γκουστάβο Πογέτ): Βλαχοδήμος, Ρότα, Τσιμίκας, Μαυροπάνος, Ρέτσος, Κουλιεράκης (61΄ Σιώπης), Κουρμπέλης (60΄ Κουρμπέλης), Μάνταλος (81΄ Παυλίδης), Μπακασέτας (60΄ Φούντας), Μασούρας (77΄ Γιακουμάκης), Ιωαννίδης.

ΟΛΛΑΝΔΙΑ (Ρόναλντ Κούμαν): Φερμπρούχεν, Χερτράουντα (46΄ Μάλεν), Φαν Ντάικ, Άκε, Ντούμφρις, Ράιντερς, Βίφερ (81΄ Ντε Ρουν), Χάρτμαν (74΄ Φαν ντε Φεν), Σίμονς (62΄ Φέρμανς), Βέγκχορστ (62΄ Μπρόμπεϊ), Μπεργκβάιν.

Ειδήσεις σήμερα:

Αυτοί είναι οι celebrities που δεν εξελέγησαν στον δήμο Αθηναίων, μετά την ήττα του Κώστα Μπακογιάννη

Συναγερμός στη Γαλλία – Εκκενώθηκε λόγω απειλής για βόμβα το σχολείο που δολοφονήθηκε ο εκπαιδευτικός