Παγκόσμιο σοκ από τον θάνατο του επαγγελματία παλαιστή του WWE, Bray Wyatt σε ηλικία 36 ετών.

Η τραγική είδηση για τον Windham Rotunda -όπως ήταν το όνομά του- έγινε γνωστή τα ξημερώματα της Παρασκευής (25/8) τόσο από το WWE όσο και από τον Paul “Triple H” Levesque, επίσης πρώην παλαιστή και νυν διοικητικό στέλεχος της εταιρείας – κολοσσού στον χώρο της επαγγελματικής πάλης.

Όπως έγινε γνωστό, ο Bray Wyatt έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 36 ετών από έμφραγμα του μυοκαρδίου.

Just received a call from WWE Hall of Famer Mike Rotunda who informed us of the tragic news that our WWE family member for life Windham Rotunda – also known as Bray Wyatt – unexpectedly passed earlier today. Our thoughts are with his family and we ask that everyone respect their…