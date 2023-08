Το Παγκόσμιο Κύπελλο 2023 είναι προ των πυλών και η Εθνική ομάδα ρίχνεται στη μάχη της διοργάνωσης που θα ξεκινήσει στις 25 Αυγούστου.

Το πρώτο κανάλι που εξασφάλισε τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Μουντομπάσκετ 2023, ήταν η NOVA. Τα κανάλια Novasports θα δείξουν όλα τα ματς της διοργάνωσης.

Ωστόσο, είναι υποχρεωτικό βάσει νόμου να δείξει τα ματς της Εθνικής Ελλάδος ελεύθερο κανάλι. Έτσι, η ΕΡΤ είναι αυτή που θα δείξει τα παιχνίδια της «Επίσημης Αγαπημένης. Η ΕΡΤ θα δείξει συνολικά 22 αγώνες του Μουντομπάσκετ. Σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται όλοι οι ημιτελικοί και οι τελικοί της διοργάνωσης.

Αναλυτικά η επίσημη ανακοίνωση της Δημόσιας Τηλεόρασης:

«Η ΕΡΤ με χαρά ανακοινώνει την απόκτηση των αθλητικών δικαιωμάτων για την απευθείας μετάδοση του Παγκόσμιου Κυπέλλου Μπάσκετ (FIBA Basketball World Cup 2023), που θα διεξαχθεί από τις 25 Αυγούστου έως τις 10 Σεπτεμβρίου 2023 στις Φιλιππίνες, στην Ιαπωνία και στην Ινδονησία.

Συγκεκριμένα, η δημόσια τηλεόραση θα προσφέρει ελεύθερα, σε όλους τους φιλάθλους της ελληνικής επικράτειας, συνολικά 22 αγώνες, μεταξύ αυτών όλες τις αναμετρήσεις της Εθνικής μας Ομάδας και βεβαίως όλους τους ημιτελικούς και τους τελικούς της κορυφαίας παγκόσμιας μπασκετικής διοργάνωσης.

Με τη συμφωνία που επετεύχθη, εξασφαλίζεται ότι οι τηλεθεατές θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν απρόσκοπτα όλη την πορεία της “επίσημης αγαπημένης”, σπουδαίες μάχες από τις κορυφαίες ομάδες στη φάση ομίλων, καθώς και τις συναρπαστικές αναμετρήσεις των νοκ άουτ μέχρι και την τελική κατάκτηση του βαρύτιμου τροπαίου».

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2023:

1η Αγωνιστική

Παρασκευή 25 Αυγούστου

11:00 | Ανγκόλα – Ιταλία (1ος Όμιλος – Γήπεδο Philippine Arena, Φιλιππίνες – Novasports)

11:00 | Φινλανδία – Αυστραλία (5ος Όμιλος – Γήπεδο Okinawa Arena, Ιαπωνία – Novasports)

11:45 | Μεξικό – Μαυροβούνιο (4ος Όμιλος – Γήπεδο Mall of Asia Arena, Φιλιππίνες – Novasports)

12:15 | Λετονία – Λίβανος (8ος Όμιλος – Γήπεδο Indonesia Arena, Ινδονησία – Novasports)

15:00 | Δομινικανή Δημοκρατία – Φιλιππίνες (1ος Όμιλος – Γήπεδο Philippine Arena, Φιλιππίνες – Novasports)

15:10 | Γερμανία – Ιαπωνία (5ος Όμιλος – Γήπεδο Okinawa Arena, Ιαπωνία – Novasports)

15:30 | Αίγυπτος – Λιθουανία (4ος Όμιλος – Γήπεδο Mall of Asia Arena, Φιλιππίνες – Novasports)

16:30 | Καναδάς – Γαλλία (8ος Όμιλος – Γήπεδο Indonesia Arena, Ινδονησία – Novasports)

Σάββατο 26 Αυγούστου

11:00 | Νότιο Σουδάν – Πουέρτο Ρίκο (2ος Όμιλος – Γήπεδο Araneta Coliseum, Φιλιππίνες – Novasports)

11:00 | Πράσινο Ακρωτήρι – Γεωργία (6ος Όμιλος – Γήπεδο Okinawa Arena, Ιαπωνία – Novasports)

11:45 | Ιορδανία – Ελλάδα (3ος Όμιλος – Γήπεδο Mall of Asia Arena, Φιλιππίνες – ΕΡΤ/Novasports)

12:15 | Ιράν – Βραζιλία (7ος Όμιλος – Γήπεδο Indonesia Arena, Ινδονησία – Novasports)

14:30 | Σλοβενία – Βενεζουέλα (6ος Όμιλος – Γήπεδο Okinawa Arena, Ιαπωνία – Novasports)

15:00 | Σερβία – Κίνα (2ος Όμιλος – Γήπεδο Araneta Coliseum, Φιλιππίνες – Novasports)

15:40 | ΗΠΑ – Νέα Ζηλανδία (3ος Όμιλος – Γήπεδο Mall of Asia Arena, Φιλιππίνες – Novasports)

16:30 | Ισπανία – Ακτή Ελεφαντοστού (7ος Όμιλος – Γήπεδο Indonesia Arena, Ινδονησία – Novasports)

2η Αγωνιστική

Κυριακή 27 Αυγούστου

11:00 | Ιταλία – Δομινικανή Δημοκρατία (1ος Όμιλος – Γήπεδο Araneta Coliseum, Φιλιππίνες – Novasports)

11:30 | Αυστραλία – Γερμανία (5ος Όμιλος – Γήπεδο Okinawa Arena, Ιαπωνία – Novasports)

11:45 | Μαυροβούνιο – Αίγυπτος (3ος Όμιλος – Γήπεδο Mall of Asia Arena, Φιλιππίνες – Novasports)

12:45 | Λίβανος – Καναδάς (8ος Όμιλος – Γήπεδο Indonesia Arena, Ινδονησία – Novasports)

15:00 | Φιλιππίνες – Ανγκόλα (1ος Όμιλος – Γήπεδο Araneta Coliseum, Φιλιππίνες – Novasports)

15:10 | Ιαπωνία – Φινλανδία (5ος Όμιλος – Γήπεδο Okinawa Arena, Ιαπωνία – Novasports)

15:30 | Λιθουανία – Μεξικό (4ος Όμιλος – Γήπεδο Mall of Asia Arena, Φιλιππίνες – Novasports)

16:30 | Γαλλία – Λετονία (8ος Όμιλος – Γήπεδο Indonesia Arena, Ινδονησία – Novasports)

Δευτέρα 28 Αυγούστου

11:00 | Κίνα – Νότιο Σουδάν (2ος Όμιλος – Γήπεδο Araneta Coliseum, Φιλιππίνες – Novasports)

11:00 | Βενεζουέλα – Πράσινο Ακρωτήρι (6ος Όμιλος – Γήπεδο Okinawa Arena, Ιαπωνία – Novasports)

11:45 | Νέα Ζηλανδία – Ιορδανία (3ος Όμιλος – Γήπεδο Mall of Asia Arena, Φιλιππίνες – Novasports)

12:45 | Ακτή Ελεφαντοστού – Ιράν (7ος Όμιλος – Γήπεδο Indonesia Arena, Ινδονησία – Novasports)

14:30 | Γεωργία – Σλοβενία (6ος Όμιλος – Γήπεδο Okinawa Arena, Ιαπωνία – Novasports)

15:00 | Πουέρτο Ρίκο – Σερβία (2ος Όμιλος – Γήπεδο Araneta Coliseum, Φιλιππίνες – Novasports)

15:40 | Ελλάδα – ΗΠΑ (3ος Όμιλος – Γήπεδο Mall of Asia Arena, Φιλιππίνες – ΕΡΤ/Novasports)

16:30 | Βραζιλία – Ισπανία (7ος Όμιλος – Γήπεδο Indonesia Arena, Ινδονησία – Novasports)

3η Αγωνιστική

Τρίτη 29 Αυγούστου

10:30 | Γερμανία – Φινλανδία (5ος Όμιλος – Γήπεδο Okinawa Arena, Ιαπωνία – Novasports)

11:00 | Ανγκόλα – Δομινικανή Δημοκρατία (1ος Όμιλος – Γήπεδο Araneta Coliseum, Φιλιππίνες – Novasports)

11:45 | Αίγυπτος – Μεξικό (4ος Όμιλος – Γήπεδο Mall of Asia Arena, Φιλιππίνες – Novasports)

12:45 | Λίβανος – Γαλλία (8ος Όμιλος – Γήπεδο Indonesia Arena, Ινδονησία – Novasports)

14:10 | Αυστραλία – Ιαπωνία (5ος Όμιλος – Γήπεδο Okinawa Arena, Ιαπωνία – Novasports)

15:00 | Φιλιππίνες – Ιταλία (1ος Όμιλος – Γήπεδο Araneta Coliseum, Φιλιππίνες – Novasports)

15:30 | Μαυροβούνιο – Λιθουανία (4ος Όμιλος – Γήπεδο Mall of Asia Arena, Φιλιππίνες – Novasports)

16:30 | Καναδάς – Λετονία (8ος Όμιλος – Γήπεδο Indonesia Arena, Ινδονησία – Novasports)

Τετάρτη 30 Αυγούστου

11:00 | Νότιο Σουδάν – Σερβία (2ος Όμιλος – Γήπεδο Araneta Coliseum, Φιλιππίνες – Novasports)

11:00 | Γεωργία – Βενεζουέλα (6ος Όμιλος – Γήπεδο Okinawa Arena, Ιαπωνία – Novasports)

11:40 | ΗΠΑ – Ιορδανία (3ος Όμιλος – Γήπεδο Mall of Asia Arena, Φιλιππίνες – Novasports)

12:45 | Ακτή Ελεφαντοστού – Βραζιλία (7ος Όμιλος – Γήπεδο Indonesia Arena, Ινδονησία – Novasports)

14:30 | Σλοβενία – Πράσινο Ακρωτήρι (6ος Όμιλος – Γήπεδο Okinawa Arena, Ιαπωνία – Novasports)

15:00 | Κίνα – Πουέρτο Ρίκο (2ος Όμιλος – Γήπεδο Araneta Coliseum, Φιλιππίνες – Novasports)

15:40 | Ελλάδα – Νέα Ζηλανδία (3ος Όμιλος – Γήπεδο Mall of Asia Arena, Φιλιππίνες – ΕΡΤ/Novasports)

16:30 | Ιράν – Ισπανία (7ος Όμιλος – Γήπεδο Indonesia Arena, Ινδονησία – Novasports)

Οι δύο καλύτερες ομάδες κάθε ομίλου περνούν στη δεύτερη φάση των ομίλων. Δεύτερη φάση ομίλων, όμως, έχουμε και για τις ομάδες που αποκλείστηκαν. Δημιουργούνται, λοιπόν, τέσσερις όμιλοι με τις 16 καλύτερες και άλλοι τέσσερις όμιλοι με τις 16 χειρότερες ομάδες της διοργάνωσης.

Κατάταξη 17-32

1η Αγωνιστική

Πέμπτη 31 Αυγούστου (δεν έχουν οριστεί ώρες)

E3 – F4 (Όμιλος O – Γήπεδο Okinawa Arena, Ιαπωνία – Novasports)

F3 – E4 (Όμιλος O – Γήπεδο Okinawa Arena, Ιαπωνία – Novasports)

A3 – B4 (Όμιλος M – Γήπεδο Araneta Coliseum, Φιλιππίνες – Novasports)

B3 – A4 (Όμιλος M – Γήπεδο Araneta Coliseum, Φιλιππίνες – Novasports)

C3 – D4 (Όμιλος N – Γήπεδο Mall of Asia Arena, Φιλιππίνες – Novasports)

D3 – C4 (Όμιλος N – Γήπεδο Mall of Asia Arena, Φιλιππίνες – Novasports)

G3 – H4 (Όμιλος P – Γήπεδο Indonesia Arena, Ινδονησία – Novasports)

H3 – G4 (Όμιλος P – Γήπεδο Indonesia Arena, Ινδονησία – Novasports)

Δεύτερος Γύρος

1η Αγωνιστική

Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου (δεν έχουν οριστεί ώρες)

E1 – F2 (Όμιλος K – Γήπεδο Okinawa Arena, Ιαπωνία – Novasports)

F1 – E2 (Όμιλος K – Γήπεδο Okinawa Arena, Ιαπωνία – Novasports)

A1 – B2 (Όμιλος I – Γήπεδο Araneta Coliseum, Φιλιππίνες – Novasports)

B1 – A2 (Όμιλος I – Γήπεδο Araneta Coliseum, Φιλιππίνες – Novasports)

C1 – D2 (Όμιλος J – Γήπεδο Mall of Asia Arena, Φιλιππίνες – Novasports)

D1 – C2 (Όμιλος J – Γήπεδο Mall of Asia Arena, Φιλιππίνες – Novasports)

G1 – H2 (Όμιλος L – Γήπεδο Indonesia Arena, Ινδονησία – Novasports)

H1 – G2 (Όμιλος L – Γήπεδο Indonesia Arena, Ινδονησία – Novasports)

Κατάταξη 17-32

2η Αγωνιστική

Σάββατο 2 Σεπτεμβρίου (δεν έχουν οριστεί ώρες)

E4 – F4 (Όμιλος O – Γήπεδο Okinawa Arena, Ιαπωνία – Novasports)

E3 – F3 (Όμιλος O – Γήπεδο Okinawa Arena, Ιαπωνία – Novasports)

A4 – B4 (Όμιλος M – Γήπεδο Araneta Coliseum, Φιλιππίνες – Novasports)

A3 – B3 (Όμιλος M – Γήπεδο Araneta Coliseum, Φιλιππίνες – Novasports)

C4 – D4 (Όμιλος N – Γήπεδο Mall of Asia Arena, Φιλιππίνες – Novasports)

C3 – D3 (Όμιλος N – Γήπεδο Mall of Asia Arena, Φιλιππίνες – Novasports)

G4 – H4 (Όμιλος P – Γήπεδο Indonesia Arena, Ινδονησία – Novasports)

G3 – H3 (Όμιλος P – Γήπεδο Indonesia Arena, Ινδονησία – Novasports)

Κυριακή 3 Σεπτεμβρίου (δεν έχουν οριστεί ώρες)

E2 – F2 (Όμιλος K – Γήπεδο Okinawa Arena, Ιαπωνία – Novasports)

E1 – F1 (Όμιλος K – Γήπεδο Okinawa Arena, Ιαπωνία – Novasports)

A2 – B2 (Όμιλος I – Γήπεδο Araneta Coliseum, Φιλιππίνες – Novasports)

A1 – B1 (Όμιλος I – Γήπεδο Araneta Coliseum, Φιλιππίνες – Novasports)

C2 – D2 (Όμιλος J – Γήπεδο Mall of Asia Arena, Φιλιππίνες – Novasports)

C1 – D1 (Όμιλος J – Γήπεδο Mall of Asia Arena, Φιλιππίνες – Novasports)

G2 – H2 (Όμιλος L – Γήπεδο Indonesia Arena, Ινδονησία – Novasports)

G1 – H1 (Όμιλος L – Γήπεδο Indonesia Arena, Ινδονησία – Novasports)

Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου

Η μοναδική μέρα χωρίς αγώνες για να ξεκουραστούν οι ομάδες.

Προημιτελικά

Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου (δεν έχουν οριστεί ώρες)

81 | I1 – J2 (Γήπεδο Mall of Asia Arena, Φιλιππίνες – Novasports)

82 | J1 – I2 (Γήπεδο Mall of Asia Arena, Φιλιππίνες – Novasports)

Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου (δεν έχουν οριστεί ώρες)

83 | K1 – L2 (Γήπεδο Mall of Asia Arena, Φιλιππίνες – Novasports)

84 | L1 – K2 (Γήπεδο Mall of Asia Arena, Φιλιππίνες – Novasports)

Κατάταξη 5-8

Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου (δεν έχουν οριστεί ώρες)

85 | Χαμένος #81 – Χαμένος #83 (Γήπεδο Mall of Asia Arena, Φιλιππίνες – Novasports)

86 | Χαμένος #82 – Χαμένος #84 (Γήπεδο Mall of Asia Arena, Φιλιππίνες – Novasports)

Ημιτελικά

Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου (δεν έχουν οριστεί ώρες)

87 | Νικητής #81 – Νικητής #83 (Γήπεδο Mall of Asia Arena, Φιλιππίνες – ΕΡΤ/Novasports)

88 | Νικητής #82 – Νικητής #84 (Γήπεδο Mall of Asia Arena, Φιλιππίνες – ΕΡΤ/Novasports)

Κατάταξη 5-6

Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου (δεν έχουν οριστεί ώρες)

89 | Χαμένος #85 – Χαμένος #86 (Γήπεδο Mall of Asia Arena, Φιλιππίνες – Novasports)

90 | Νικητής #85 – Νικητής #86 (Γήπεδο Mall of Asia Arena, Φιλιππίνες – Novasports)

Μικρός Τελικός

Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου

11:30 | Χαμένος #87 – Χαμένος #88 (Γήπεδο Mall of Asia Arena, Φιλιππίνες – ΕΡΤ/Novasports)

Τελικός

Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου

15:40 | Νικητής #87 – Νικητής #88 (Γήπεδο Mall of Asia Arena, Φιλιππίνες – ΕΡΤ/Novasports)

