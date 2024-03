Ο Παναθηναϊκός έφτασε στο ΣΕΦ για την μάχη με τον Ολυμπιακό για την 29η αγωνιστική της Euroleague, με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να ηγείται της αποστολής των «πρασίνων».

Ο Γιαννακόπουλος κάπως έτσι θα βρεθεί στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας μετά από μια τετραετία. Τελευταία φορά που έδωσε το παρών σε εκτός έδρας ντέρμπι με τον Ολυμπιακό ήταν στις 3 Μαρτίου του 2020, πάλι για την Ευρωλίγκα.

Panathinaikos arriving for the clash against Olympiacos tonight 🚌



Giannakopoulos is with the team as well. pic.twitter.com/lWwOMGK58y