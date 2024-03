Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός κοντράρονται το βράδυ της Πέμπτης 14/3 στο ΣΕΦ για την 29η αγωνιστική της Euroleague σε έναν αγώνα που θα κρίνει πολλά για τη συνέχεια της χρονιάς.

Μάλιστα η Euroleague δείχνει ανυπόμονη για το πρώτο τζάμπολ του συγκεκριμένου αγώνα και με συνεχόμενες αναρτήσεις στα social media μετράει αντίστροφα για την έναρξη του.

Σε μια από αυτές παρουσιάζει τη θέα του ΣΕΦ από την Ακρόπολη ενώ φωτογραφίζει τις φανέλες των δυο ομάδων με backround το γήπεδο των Πειραιωτών.

Δείτε παρακάτω τις αναρτήσεις:

Kalispera from ☀️ 🇬🇷



Currently in Athens, heading to Piraeus soon 👀 pic.twitter.com/sr7dvHPLBV