Σε μια ιστορική στιγμή για το ελληνικό ποδόσφαιρο, ο Ολυμπιακός πρωταγωνίστησε στην καρδιά της Νέας Υόρκης, με το θρίαμβο του στην Ευρώπη να φωτίζει τον εμβληματικό πύργο του Nasdaq στην Times Square.

Αναλυτικότερα, μετά την κατάκτηση του UEFA Europa Conference League, η χαρά των “ερυθρόλευκων” οπαδών ξεπέρασε τα σύνορα της Ελλάδας, αγγίζοντας εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Η Times Square, το σταυροδρόμι της παγκόσμιας κουλτούρας, ντύθηκε στα χρώματα του Ολυμπιακού, με το βίντεο της νίκης να παίζει σε επανάληψη στις κολοσσιαίες οθόνες του Nasdaq.

🔴⚪️🇬🇷🌎 Olympiacos at the iconic Nasdaq tower in Times Square, New York!

With an impressive message, Nasdaq congratulated Olympiacos of Greece for winning the UEFA Europa Conference League, the first Greek team ever to win a European trophy in football! Olympiacos continues to… pic.twitter.com/C1k16eSrJT