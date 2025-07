Ντιόγκο Ζότα: Μπαίνει στο Hall of Fame της Γουλβς

Με έναν ιδιαίτερο τρόπο θα τιμήσει την μνήμη του Ντιόγκο Ζότα που έχασε την ζωή του μαζί με τον αδελφό του σε αυτοκινητικό δυστύχημα.

Ο αγγλικός σύλλογος με τον οποίο ο Πορτογάλος μεγαλούργησε έχοντας 44 γκολ και 19 ασίστ σε 131 εμφανίσεις τίμησε τον Ζότα τοποθετώντας τον στο Hall of Fame, προσφέροντας του μια από τις μεγαλύτερες τιμές που μπορεί να δώσει σύλλογος διαχρονικά σε ποδοσφαιριστή.

Diogo Jota has been inducted into the Wolves Hall of Fame 💛



It's a tribute that honours both his remarkable achievements for the club and the deep impact his passing has had on the footballing world.— Wolves (@Wolves) July 17, 2025