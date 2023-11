Όπως έγινε γνωστό την περασμένη Δευτέρα 27 Νοεμβρίου, ένα από τα τέσσερα Προολυμπιακά Τουρνουά μπάσκετ θα διεξαχθεί στη χώρα μας και συγκεκριμένα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Η αθλητική διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί από τις 2 έως τις 7 Ιουλίου 2024, στο ΣΕΦ, ενώ τα υπόλοιπα τρία τουρνουά θα γίνουν στην Ισπανία (Βαλένθια), στη Λετονία (Ρίγα) και στο Πουέρτο Ρίκο (Σαν Χουάν).

Greece 🇬🇷

Latvia 🇱🇻

Spain 🇪🇸

Puerto Rico 🇵🇷



