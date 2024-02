Η Εθνική ομάδα επικράτησε 72-64 της Τσεχίας στο ΣΕΦ και μπήκε με το δεξί στα προκριματικά του Eurobasket 2025.

Στο κατάμεστο ΣΕΦ νίκησε 72-64 την Τσεχία και ετοιμάζεται για το επόμενο ραντεβού στη Χάγη για τον αγώνα Ολλανδία – Ελλάδα (26/2) με τον οποίο θα κλείσει το πρώτο παράθυρο.

Το 0-5 (2’) στο οποίο έφτασαν οι Τσέχοι ανατράπηκε σχετικά γρήγορα με τους Μήτογλου, Παπανικολάου αρχικά και τον Παπαγιάννη να καρφώνει στον αιφνιδιασμό (6-5, 3’50’’). Ο Βασίλης Σπανούλης κοίταξε νωρίς στον πάγκο του, προσπαθώντας από νωρίς να εκμεταλλευτεί κάθε διαθέσιμο παίκτη. Η Ελλάδα έφτασε στο 12-8 (6’10’’) με το σκηνικό να ανατρέπεται και πάλι (12-15, 9’50’’), κλείνοντας το πρώτο δεκάλεπτο με 0/9 τρίποντα και τους φιλοξενούμενους να έχουν ένα προβάδισμα και στη μάχη των ριμπάουντ (11-16).

ΟΙ Τσέχοι έφτασαν ως το +7 (12-19 στο 11’40’’, 14-21 στο 12’20’’), αλλά η ελληνική ομάδα όταν βρήκε το χώρο έτρεξε για να οδηγηθεί το παιχνίδι σε μία ακόμη ισοπαλία (21-21, 13’25’’) με τους Μήτογλου, Γουόκοπ και Παπανικολάου και τον πρώτο να παίζει ως σέντερ. Το σκηνικό επαναλήφθηκε με την Τσεχία να βρίσκει λύσεις (21-25, 14’25’’) και τον Μήτογλου να γράφει το 29-27 (17’50’’) από τα 6μ75 με το πρώτο τρίποντο για την ελληνική ομάδα στο παιχνίδι. Ο ίδιος έγραψε και τον επίλογο του πρώτου ημίχρονο, καρφώνοντας για το 32-31.

