Μαρούσι – Άρης 87-80: Έκανε την έκπληξη και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας

Το Μαρούσι έκανε την έκπληξη (87-80) και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας μπάσκετ ανδρών αφήνοντας εκτός συνέχειας τον Άρη.

Η ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου, ήταν συγκεντρωμένη στο παιχνίδι, εκμεταλλεύτηκε τα λάθη του Άρη και πήρε μια μεγάλη πρόκριση στη συνέχεια της διοργάνωσης όπου θα περιμένει τον αντίπαλο της από το ζευγάρι του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ.

Οι τυπικά γηπεδούχοι ήταν σαν να έπαιζαν στην έδρα τους. Μπήκαν δυναμικά στο παιχνίδι, ήταν εύστοχοι από μακρινή απόσταση και έφτασαν στο 14-6 με τους Κουζόγλου και Γιαννόπουλο, στα μισά της πρώτης περιόδου. Το Μαρούσι έφτασε ως το +14 (22-8, 7’40’’) με τον Περάντες, πριν ο Μήτρου Λονγκ μειώσει για να κλείσει το δεκάλεπτο 22-13.

Ο Άρης συνέχισε στον ίδιο ρυθμό για να πλησιάσει με τέσσερις συνεχόμενους πόντους ακόμη περισσότερο (24-22, 12’40”). Το εντυπωσιακό κάρφωμα του Ντε Σόζα έγραψε το 26-22 (13’30”), πριν το τρίποντο του Άντζουσιτς δώσει στην διαφορά την μικρότερη δυνατή τιμή (26-25, 13’40”). Τουλιάτος και Πάπας ήταν αυτοί που ανέλαβαν να δώσουν μια ανάσα στο Μαρούσι επιθετικά, οδηγώντας στο 40-32 (16’10”). Ο Γιώργος Καλαϊτζάκης ακολούθησε για το 44-36 (19′) και ο Γιαννόπουλος ευστόχησε για μία ακόμη φορά από τα 6μ75 για να γράψει το 47-38 (19’30”) με το ημίχρονο να κλείνει στο +10 (48-38).

Με διαδοχικά καρφώματα από τις δύο ομάδες διαμορφώθηκε το 52-46 (23′) με τον Άρη να κάνει μία ακόμη αντεπίθεση για το 54-52 (24’30”). Το Μαρούσι βρήκε τρόπο και πάλι να απαντήσει με τους τέσσερις συνεχόμενους πόντους από τον Ουίλιαμς να διαμορφώνουν το 60-54 (27′) και τον Πάπας να γράφει το 64-58 της τρίτης περιόδου.

Ο Κουλμπόκα έκλεισε την… ψαλίδα (64-61, 31′), αλλά ο Μήτρου Λονγκ απάντησε από τα 6μ75 (66-64, 32’10”). Ο Ντε Σόουζα ήταν και πάλι εκεί όμως για να γράψει το 70-64 (34′) και το 74-67 (38′) για να παραδώσει τη σκυτάλη στον Γιώργο Καλαϊτζάκη για το 76-67 (38’10”) και το 79-70 (38’45”), πριν το παιχνίδι σφραγιστεί με το τελικό 87-80.