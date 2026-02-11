Λεβαδειακός – ΟΦΗ: Οι ενδεκάδες της μεγάλης μάχης για πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας

Τη δική τους μάχη για την πρόκριση στον μεγάλο τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας θα δώσουν το απόγευμα της Τετάρτης 11/2 οι Λεβαδειακός και ΟΦΗ.

Οι δυο ομάδες μετά το 1-1 του πρώτου αγώνα στην Κρήτη θα τα δώσουν όλα προκειμένου να μπορέσουν να φτάσουν στην πολυπόθητη πρόκριση.

Στο «Λάμπρος Κατσώνης», Λεβαδειακός και ΟΦΗ τα λένε για τρίτη φορά σε διάστημα μίας εβδομάδας. Την περασμένη Τετάρτη (4/2) οι δυο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες με σκορ 1-1 (5’ Μπόρχα Γκονζάλες – 18’ Γκιγιέρμο Μπάλτσι) στον πρώτο μεταξύ τους ημιτελικό, για να ακολουθήσει την Κυριακή (8/2) η νίκη με 3-2 των Κρητικών επί των Βοιωτών στο ίδιο γήπεδο, για την 20η αγωνιστική της Super League.

Ο ΟΦΗ πήρε το ψυχολογικό προβάδισμα, αφού όχι μόνο κέρδισε για πρώτη φορά τον Λεβαδειακό από τις 14/11/22, αλλά έβαλε τέλος και σε ένα αήττητο σερί δέκα αγώνων (7-3-0) που είχε η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου στις εγχώριες διοργανώσεις.

Με το «τρίποντο» αυτό η ομάδα του Χρήστου Κόντη επιβεβαίωσε την εξαιρετική κατάσταση στην οποία βρίσκεται εντός του 2026, έχοντας εδραιωθεί πια στην πρώτη οκτάδα.

Λεβαδειακός – ΟΦΗ: Οι ενδεκάδες του αγώνα

Οι δυο ομάδες πριν την έναρξη του αγώνα έκαναν γνωστές τις ενδεκάδες τους για την αναμέτρηση.