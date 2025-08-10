Η Βάλια Λυκομήτρου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο σκιφ Νεανίδων στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας
Η 18χρονη αθλήτρια, με χρόνο 8:25.97, ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου, αφήνοντας πίσω της την Ισπανίδα Εσθέρ Φουέρτσε Τσακόν και την Αυστριακή Μαρία Χάουσερ
Η Βάλια Λυκομήτρου, αθλήτρια του Ναυτικού Ομίλου Θεσσαλονίκης, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο σκιφ Νεανίδων στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας, το οποίο διεξήχθη στο Τρακάι της Λιθουανίας. Η 18χρονη αθλήτρια, με χρόνο 8:25.97, ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου, αφήνοντας πίσω της την Ισπανίδα Εσθέρ Φουέρτσε Τσακόν και την Αυστριακή Μαρία Χάουσερ.
Μετά τα 1.300 μέτρα, η Λυκομήτρου αύξησε ταχύτητα και προσπέρασε την Ισπανίδα αντίπαλό της, εξασφαλίζοντας την πρώτη θέση. Αυτή η νίκη προσέφερε στην ελληνική αποστολή το τρίτο χρυσό μετάλλιο της διοργάνωσης, μετά τα χρυσά στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Εφήβων και στο Παγκόσμιο Κ23 στο διπλό με την Κοντού.
Η συγκίνηση της Λυκομήτρου ήταν εμφανής κατά την απονομή των μεταλλίων, καθώς η νεαρή αθλήτρια δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της, αντικρίζοντας τη σημαία της Ελλάδας να κυματίζει στον αέρα.
Η επιτυχία αυτή εντάσσεται σε μια σειρά διακρίσεων της Λυκομήτρου, η οποία έχει κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Εφήβων, το χρυσό και το ασημένιο στο Παγκόσμιο Κ23 στο διπλό και το χάλκινο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ23.
Η Βάλια Λυκομήτρου αποτελεί ένα λαμπρό παράδειγμα αφοσίωσης και σκληρής δουλειάς, αναδεικνύοντας το μέλλον της ελληνικής κωπηλασίας και προσφέροντας υπερηφάνεια στη χώρα μας.
