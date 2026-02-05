Η Μερσίν νίκησε 91-87 τον Παναθηναϊκό – Εντυπωσιακή προσπάθεια των παικτριών της Ερντέμ
Επόμενη στάση η ρεβάνς στην Τουρκία στις 12 Φεβρουαρίου
Την Μερσίν υποδέχθηκε ο Παναθηναϊκός στο Telekom Center για την πρώτη “μάχη” στην φάση των 8 στο EuroCup Women, ωστόσο ηττήθηκε 87-91.
Επόμενη στάση η ρεβάνς στην Τουρκία στις 12 Φεβρουαρίου, όπου οι «πράσινες» θα παλέψουν με όλες τους τις δυνάμεις.
Παναθηναϊκός – Μερσίν: Ο αγώνας
Η Μερσίν μπήκε δυνατά στο παρκέ και αιφνιδίασε τον Παναθηναϊκό, ανοίγοντας το παιχνίδι με σερί 0-7, βασιζόμενη στην πολύ πιεστική της άμυνα.
Οι φιλοξενούμενες ανέβασαν γρήγορα τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα (2-12) και με ένα επιμέρους 8-0 ξέφυγαν στο +17 (5-22), δείχνοντας από νωρίς τις διαθέσεις τους.
Ο Παναθηναϊκός αντέδρασε, απαντώντας με σερί 7-0 για το 12-22, ενώ με μπροστάρισσα τη Σπανού κατάφερε να ρίξει τη διαφορά στους επτά πόντους (17-24), βρίσκοντας καλύτερο ρυθμό στην επίθεση.
Παρ’ όλα αυτά, η Μερσίν διατηρούσε τον έλεγχο και μπήκε στο δεύτερο δεκάλεπτο κρατώντας τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα (23-38).
Οι «πράσινες» δεν άφησαν το ματς να ξεφύγει.
Κριμίλη και Σπανού συνέχισαν να πιέζουν, μειώνοντας αρχικά σε 28-38 και στη συνέχεια κρατώντας τον Παναθηναϊκό σε απόσταση μονοψήφιου σκορ (35-43), δείχνοντας ανταγωνιστικό πρόσωπο μέχρι την ανάπαυλα.
Με την επιστροφή από τα αποδυτήρια, ο Παναθηναϊκός μπήκε με ενέργεια και με σερί 7-0, δια χειρός Φιτζέραλντ και Σπανού, πλησίασε στους πέντε πόντους (51-56).
Μέχρι το τέλος της τρίτης περιόδου, οι «πράσινες» πάλευαν να διατηρήσουν τη διαφορά σε μονοψήφια επίπεδα, όμως η Μερσίν βρήκε λύσεις στα κρίσιμα σημεία και μπήκε στο τελευταίο δεκάλεπτο με προβάδισμα 11 πόντων (65-76).
Φιτζέραλντ και Πρινς βγήκαν στην αντεπίθεση για το “πράσινο” 10-0 (75-78), η Πρινς μείωσε στο καλάθι για το 77-79. Η συνέχεια μετατράπησε σε κανονικό… θρίλερ με την Σπανού να διατηρεί τον Παναθηναϊκό στον πόντο (85-86).
Τα δεκάλεπτα: 19-24, 39-49, 65-76, 87-91
