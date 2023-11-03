Γιάννης Αλαφούζος: Κατάθεση στον Ανώτατο Αθλητικό Εισαγγελέα για τη διαφθορά και το στοίχημα

Στο Δικαστικό Μέγαρο Αθηνών μετέβη χθες, ο Γιάννης Αλαφούζος, προκειμένου να δώσει κατάθεση για όσα ανέφερε το τελευταίο τρίμηνο στις τοποθετήσεις του σε ξένα ΜΜΕ γύρω απ’ τη διαφθορά και τον παράνομο στοιχηματισμό στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός κλήθηκε από τον Ανώτατο Αθλητικό Εισαγγελέα, Γιώργο Οικονόμου για να δώσει διευκρινίσεις και πιθανά στοιχεία, μιλώντας για όσα γνωρίζει για τον παράνομο στοιχηματισμό και τη διαφθορά, καθώς και για τα περιστατικά βίας σε αγώνες των ελληνικών ομάδων.

Ο μεγαλομέτοχος του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού είχε επισημάνει σε συνέντευξή του στο Reuters τον περασμένο Αύγουστο πως “..υπάρχει διαφθορά. Η ΕΠΟ δεν έχει κάνει το παραμικρό γι’ αυτό εδώ και χρόνια. Αν δεν πειστεί η ομοσπονδία να ελέγξει τη λειτουργία του ποδοσφαίρου, δεν μπορείς να λύσεις τα προβλήματα”, ενώ σε άλλη συνέντευξή του στο Sky Sports είχε επισημάνει:

“Ο μόνος τρόπος να σταματήσει η διαφθορά είναι να έρχονται όλα στο φως. Αν γίνονται κάτω από το τραπέζι, η κατάσταση θα συνεχιστεί”. Η κατάθεση του κ. Αλαφούζου στον Εισαγγελέα είχε διάρκεια περίπου δύο ώρες, με αναφορές για όσα έχουν καταγγελθεί απ’ τον ίδιο τα τελευταία χρόνια.

Αξίζει να επισημανθεί πως η κατάθεση του 66χρονου εφοπλιστή στον Ανώτατο Αθλητικό Εισαγγελέα, δεν συνδέεται με τη σημερινή εκδίκαση της έφεσης του Ολυμπιακού κατά της πρωτόδικης απόφασης για το ντέρμπι των “αιωνίων”. Αλλά ήταν μία κίνηση που είχε προγραμματιστεί εδώ και μέρες, στο πλαίσιο μίας συνολικής έρευνας που έχει αρχίσει απ’ τον κ. Οικονόμου για τη διαφθορά στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

