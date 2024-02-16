Final-8: Στον ημιτελικό ο Ολυμπιακός κερδίζοντας 87-68 το Περιστέρι του Σπανούλη

Με… συντήρηση δυνάμεων στην επίθεση, αλλά έχοντας την άμυνά του σε… υπερλειτουργία, ο Ολυμπιακός έκαμψε την αντίσταση του Περιστερίου με 87-68 στα προημιτελικά του Final-8 του Κυπέλλου Ελλάδας μπάσκετ των Ανδρών στο κλειστό «Δύο Αοράκια» και πήρε το «εισιτήριο» για τον αυριανό (17/2, 21:00) ημιτελικό, όπου θα αντιμετωπίσει το νικητή του αποψινού ζευγαριού Προμηθέας-Πανιώνιος (21:00).

Η «ερυθρόλευκη» άμυνα έκοψε κάθε προσπάθεια αντίδρασης της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη, οι Κώστας Παπανικολάου (15π.), Γιαννούλη Λαρεντζάκης (15π.) «σήκωσαν» το μεγαλύτερο βάρος της επίθεσης, ο Μόουζες Ράιτ αποτέλεσε σταθερή απειλή στις δύο ρακέτες (14π., 8ρ., 1κλ., 3 μπλοκ), ο Ναζ Μήτρου-Λονγκ (12π.) έδωσε «ανάσες» και οι «ερυθρόλευκοι» πέρασαν ένα ήσυχο βράδυ απέναντι στο Περιστέρι.

Ωστόσο, ο Γιώργος Μπαρτζώκας απέκτησε ξαφνικό… πονοκέφαλο, βλέποντας τον Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος να μένει για δευτερόλεπτα στο παρκέ και να αποχωρεί με ενοχλήσεις στον αριστερό δικέφαλο.

Από τους ηττημένους των 17 λαθών πάλεψε ο Τζο Ράγκλάντ με 14 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 21-16, 40-32, 62-47, 87-68

Μετά το… αναγνωριστικό πρώτο δεκάλεπτο (21-16), ο Ολυμπιακός ανέβασε στροφές στο δεύτερο και με επιμέρους σκορ 13-4 εξασφάλισε στο 15΄ μία διψήφια διαφορά 14 πόντων (34-20), ελέγχοντας πλήρως τον ρυθμό του αγώνα. Με έμφαση στην άμυνα μάλιστα οι «ερυθρόλευκοι» δεν… αγχώθηκαν από τη μοναδική επιθετική απειλή του Περιστερίου, τον Τζο Ράγκλαντ, ο οποίος πάλευε μέχρι το ημίχρονο να κρατήσει κοντά στο σκορ την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη (40-32 στο 20΄).

Ένα νέο ξέσπασμα του Ολυμπιακού, στην εκκίνηση της τρίτης περιόδου, απλοποίησε το έργο των Πειραιωτών, οι οποίοι έτρεξαν νέο επιμέρους σκορ 12-4 και έγραψαν το 52-36 στο 25΄, ενώ με τον Ράιτ να κυριαρχεί κοντά στο καλάθι οι «ερυθρόλευκοι» παρέμειναν σε πλεονεκτική θέση και μπήκαν στο τελευταίο δεκάλεπτο στο +15 (62-47). Ο… επίλογος του αγώνα εξελίχθηκε σε τυπική διαδικασία για τον Ολυμπιακό, ο οποίος ελέγχοντας την… εναέρια κυκλοφορία και υποχρεώνοντας το Περιστέρι σε διαδοχικά λάθη, έκοψε με άνεση το… νήμα του τερματισμού.

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Πιτσίλκας, Καρπάνος, Μαρινάκης

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 7 (2), Γουίλιαμς-Γκος, Ράιτ 14, Λαρεντζάκης 15 (3), Μήτρου-Λονγκ 12 (2), Φαλ 4, Παπανικολάου 15 (2), Πίτερς 5, Πετρούσεφ 6.

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Βασίλης Σπανούλης): Μήτρου-Λονγκ 7 (1), Ράγκλαντ 14, Ντάνγκουμπιτς 4, Ξανθόπουλος 5 (1), Λοβ 10 (2), Πουλιανίτης, Κασελάκης 9 (3), Ρένφρο 4, Γουίλιαμς 10 (2), Τόμπσον 2, Χουγκάζ 3, Ζούγρης.

