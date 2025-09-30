EuroLeague: Οι αντίπαλοι Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού στην φετινή διοργάνωση

Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ρίχνονται στην μάχη της EuroLeague απόψε με στόχο την παρουσία στο Final Four της Αθήνας τον ερχόμενο Μάιο.

Παρόλα αυτά, το έργο τους δεν ανάμενεται να είναι εύκολο με αρκετές ομάδες να έχουν ενισχυθεί και νέες δυνάμεις όπως η Χαποελ Τελ Αβίβ και το Ντουμπάι να θέλουν να μπουν σφήνα στις πιο παραδοσιακές ομάδες του Ευρωπαϊκού μπάσκετ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, η Φενέρμπαχτσε αποτελεί για ακόμη μία φορά φαβορί για την πρόκριση στο Final Four και την διεκδικήσει μία θέσης στο Final Four της Αθήνας. Από κοντά και η έτερη ομάδα της Τουρκίας με την Αναντόλου Εφές να ψάχνει την επιστροφή της στο Final Four μετά το 2022.

Επικίνδυνες παραμένουν οι ομάδες της Ισπανίας με την Ρεάλ Μαδρίτης και την Μπαρτσελόνα να αποτελούν τα μεγάλα ονόματα, ενώ “ζημιές” θα κάνουν σίγουρα οι Βαλένθια και η Μπασκόνια.

EuroLeague: Παρουσίαση των αντιπάλων του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού

Φενέρμπαχτσε

ΗΡΘΑΝ

Ονουράλπ Μπιτίμ (26/Φόργουορντ/Μπάγερν Μονάχου)

Μίκαελ Γιάντουνεν (25/Φόργουορντ/Παρί)

Μπράντον Μπόστον Τζούνιορ (24/Φόργουορντ/New Orleans Pelicans)

Ταλεν Χόρτον-Τακερ (Utah Jazz)

ΕΦΥΓΑΝ

Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις (30/Φόργουορντ/Phoenix Suns)

Μάρκο Γκούντουριτς (30/Γκαρντ/Αρμάνι Μιλάνο)

Έρικ ΜακΚόλουμ (37/Γκαρντ/Γαλατασαράι)

Νταϊσόν Πιερ (31/Φόργουορντ/-)

Βοηθός προπονητή Τόμας Μασιούλις (49/Ζαλγκίρις Κάουνας)

Η κάτοχος του τίτλου. Αποτελεί την “the team to beat” αυτή την σεζόν πάρα το γεγονός ότι έχασε σημαντικά “γρανάζια” της όπως ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις και ο Μάρκο Γκούντουριτς. KLODIAN LATO / EUROKINISSI

Σε αντιπαραβολή η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, στην πιο ώριμη φάση της προπονητικής του καριέρας έφερε του Τάιλεν Χόρτον-Τάκερ και Μπραντον Μποστον Τζ. για να γεμίσουν τα παπούτσια των παικτών που αποχώρησαν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μονακό

ΗΡΘΑΝ

Κεβάριους Χέιζ (28/Σέντερ/Παρί)

Γιοάν Μακουντού (25/Σέντερ/Τουρκ Τέλεκομ)

Νίκολα Μίροτιτς (34/Φόργουορντ/Αρμάνι Μιλάνο)

Νεμάνια Νέντοβιτς (34/Γκαρντ/Ερυθρός Αστέρας)

Νταβίντ Μισινό (31/Γκαρντ/Μπούρσασπορ)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΕΦΥΓΑΝ

Μαμ Τζαϊτέ (30/Σέντερ/Ντουμπάι)

Βίτο Μπράουν (29/Φόργουορντ/Μπεσίκτας)

Γιώργος Παπαγιάννης (27/Σέντερ/Αναντολού Εφές)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η φιναλίστ της περσινής διοργάνωσης και ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, η Μονακό μπορεί να ισχυριστεί πλέον ότι είναι από τις πιο έμπειρες ομάδες στην EuroLeague. EPA

Με τον Μάικ Τζέιμς να διαπραγματεύεται την παραμονή του το καλοκαίρι αλλά τελικά να μένει στην ομάδα και πάλι, και τον Σπανούλη να βρίσκει ακόμη ένα προικισμένο ατομικά παίκτη για να “κουβαλάει” την επίθεση στον Νικόλα Μίροτιτς, είναι σχεδόν βέβαιο ότι η ομάδα του Πριγκιπάτου θα είναι από στην ελίτ της διοργάνωσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μπαρτσελόνα

ΗΡΘΑΝ

Μάιλς Κέιλ (26/Γκαρντ/Τρέντο)

Χουάνι Μάρκος (25/Γκαρντ/Χιρόνα)

Τζέιμς Νάνζι (20/Σέντερ/Μερκεζεφέντι)

Τορνίκε Σενγκέλια (33/Φόργουορντ/Βίρτους Μπολόνια)

Γουίλ Κλάιμπερν (35/Φόργουορντ/Βίρτους Μπολόνια)

Μάιλς Νόρις (25/Φόργουορντ/Boston Celtics)

ΕΦΥΓΑΝ

Τζαμπάρι Πάρκερ (30/Φόργουορντ/Παρτιζάν)

Γιουσουφά Φαλ (30/Σέντερ/-)

Τζάστιν Άντερσον (31/Φόργουορντ/Ντουμπάι)

Κιμέζι Μέτου (28/Σέντερ/-)

Άλεξ Αμπρίνες (31/Φόργουορντ/αποσύρθηκε.

Σε γενικό λίφτινγκ προχώρησε η Μπαρτσελόνα το καλοκαίρι προσπαθώντας να ανακατέψει λίγο την τράπουλα. Οι Καταλανοί αναμένεται να ποντάρουν σε ένα μείγμα εμπειρίας και νιάτων οδηγούμενοι από τον Τόκο Σενγκέλια.

Το στυλ που θα δούμε από τους Καταλανούς θα είναι το όμοιο με το περσινό, δηλαδή γρήγορο μπάσκετ, με πολλές κατοχές, αλλά το ερώτημα είναι πως θα κολλήσουν σε αυτό οι βετεράνοι της ομάδας και κυρίως οι Σενγκέλια και Κλάιμπερν έχοντας επίσης χάσει σε αθλητικά κορμιά με τις αποχωρήσεις Πάρκερ και Άντερσον.

Αναντολου Εφες

ΗΡΘΑΝ

Ιγκόρ Κοκόσκοφ (53/Προπονητής/Atlanta Hawks)

Νταβίντ Μουτάφ (23/Γκαρντ/Μπούρσασπορ)

Νικ Γουάιλερ-Μπαμπ (29/Φόργουορντ/Μπάγερν Μονάχου)

Γιώργος Παπαγιάννης (27/Σέντερ/Μονακό)

Σέχμους Χάζερ (26/Γκαρντ/Μπαχτσεσεχίρ)

Αϊζάια Κορντινιέ (28/Γκαρντ/Βίρτους Μπολόνια)

Μπράις Ντέσερ (22/Σέντερ/Στρασμπούρ)

Κόουλ Σουίντερ (26/Φόργουορντ/Toronto Raptors)

ΕΦΥΓΑΝ

Λούκα Μπάνκι (60/Προπονητής/-)

Μελίχ Τουντσά (19/Γκαρντ/Penn State)

Ελάιζα Μπράιαντ (30/Φόργουορντ/Χάποελ Τελ Αβίβ)

Νταν Οτούρου (25/Σέντερ/Χάποελ Τελ Αβίβ)

Ντέρικ Γουίλις (30/Φόργουορντ/Παρί)

Τζόρνταν Νουόρα (27/Φόργουορντ/Ερυθρός Αστέρας)

Ντόγκους Οζντεμίρογλου (28/Γκαρντ/Τουρκ Τέλεκομ)

Ντάριους Τόμπσον (30/Γκαρντ/Βαλένθια)

Ακόμη μια ομάδα που έκανε ολικό λίφτινγκ κρατώντας κάποιες σημαντικές σταθερές στη περιφέρεια. Ο Σέιν Λάρκιν βρίσκεται στις επάλξεις κυνηγώντας την 3η Ευρωλίγκα της καριέρας του ενώ το ίδιο ισχύει και για τον Ροντρίγκ Μπεμπουά.

Δίπλα τους σπουδαίοι Ευρωλιγκάτοι παίκτες που μπορούν να κάνουν την διαφορά όπως ο Νικ Γουέλερ-Μπαμπ και ο Ισάια Κορντινιέρ καθοδηγούμενοι από τον προπονητή Ιγκόρ Κοκόσκοφ που θα προσπαθήσει να δείξει ότι μπορεί να σταθεί σε αυτό το επίπεδο.

Ρεάλ Μαδρίτης

ΗΡΘΑΝ

Σέρτζιο Σκαριόλο (64/Προπονητής/Εθνική Ισπανίας)

Τεό Μαλεντόν (24/Γκαρντ/Βιλερμπάν)

Ντέιβιντ Κράμερ (28/Γκαρντ/Τενερίφη)

Γκαμπριέλε Προσίντα (23/Φόργουορντ/Άλμπα Βερολίνου)

Τσούμα Οκέκε (27/Φόργουορντ/Cleveland Cavaliers)

Αϊζάν Αλμάνσα (20/Σέντερ/Perth Wildcats)

ΕΦΥΓΑΝ

Τσους Ματέο (56/Προπονητής/-)

Ούγκο Γκονζάλες (19/Φόργουορντ/Boston Celtics)

Ντζάναν Μούσα (26/Γκαρντ/-)

Σερζ Ιμπάκα (35/Σέντερ/-)

Ελί Εντιαγέ (21/Φόργουορντ/Atlanta Hawks)

Τζάναν Μούσα (26/Γκαρντ/Ντουμπάι)

Ξαβιέ Ρατάν-Μέις (31/Γκαρντ/Μπάγερν Μονάχου)

Η Ρεάλ Μαδρίτης μπαίνει σε μια νέα εποχή με τον Σέρτζιο Σκαριόλο στον πάγκο και τον παίκτη-αποκάλυψη της περσινής σεζόν, Τέο Μαλεντόν να προωθείται ως ο επόμενος ηγέτης των Μαδριλένων.

Δίπλα του μια μίξη παλιών και νέων με τον Φακούντο Καμπάτσο αιχμή του δόρατος. Η Ρεάλ μπορεί να μην έχει βλέψεις για τον τίτλο φέτος αλλά βρίσκεται σε μια προπαρασκευαστική φάση με στόχο να κυριαρχήσει και πάλι τα επόμενα χρόνια.

Παρί

ΗΡΘΑΝ

Φραντσέσκο Ταμπελίνι (42/Προπονητής/Νίμπουρκ)

Άλαν Ντοκοσί (25/Φόργουορντ/Ντιζόν)

Αμάθ Εμπαγέ (35/Φόργουορντ/ΤΣΣΚΑ Μόσχας)

Τζέρεμι Μόργκαν (30/Γκαρντ/Χάποελ Ιερουσαλήμ)

Zοέλ Αγιαγί (25/Γκαρντ/Μπουργκ)

Ντέρικ Γουίλις (30/Φόργουορντ/Εφές)

Ισμαέλ Μπακό (29/Σέντερ/Ούνιξ Καζάν)

Λαμάρ Στίβενς (28/Φόργουορντ/Memphis Grizzlies)

Τζάστιν Ρόμπινσον (28/Γκαρντ/Τραπάνι)

Μουχάμεντ Φαγέ (20/Σέντερ/Ρέτζιο Εμίλια)

ΕΦΥΓΑΝ

Τιάγκο Σπλίτερ (40/Προπονητής/Portland Trail Blazers)

Τάισον Γουόρντ (28/Φόργουορντ/Ολυμπιακός)

Τι Τζέι Σορτς (27/Γκαρντ/Παναθηναϊκός)

Κεβάριους Χέιζ (28/Σέντερ/Μονακό)

Ματίς Ντοσού (24/Φόργουορντ/Ναντέρ)

Μίκαελ Γιάντουνεν (25/Φόργουορντ/Φενέρμπαχτσε)

Κόλιν Μάλκολμ (28/Γκαρντ/Χάποελ Τελ Αβίβ)

Λίον Κράτσερ (28/Σέντερ/Μπάγερν Μονάχου)

Μάοντο Λο (32/Γκαρντ/Ζαλγκίρις Κάουνας)

Μπάντζα Σι (34/Φόργουορντ/-)

Η Παρί προετοιμάζεται για την δεύτερη σεζόν της στην Ευρωλίγκα μετά την ξέφρενη περσινή της πορεία. Η περσινή τρομερή σεζόν είχε ως αποτέλεσμα την μετακίνηση αρκετών βασικών μονάδων με τον “κρυφό” MVP της περασμένης σεζόν, Τι Τζέι Σορτς να έρχεται στα μέρη μας.

Ο Ναντίρ Χίφι που έφτασε και αυτός ένα βήμα από την μεταγραφή του στην Μονακό το καλοκαίρι είναι το μόνο βασικό στέλεχος που παρέμεινε στην ομαδα, ενώ από τον πάγκο της αποχώρησε ο αρχιτέκτονας της περσινής ομάδας, Τιάγκο Σπλιτερ.

Ο τεχνικός της Φρανσέσκο Ταμπελίνι έρχεται από πολύ καλές σεζόν στην Τσεχία και τη Νίμπουρκ, το επίπεδο, όμως, είναι διαφορετικό και η πρόκληση πολύ μεγαλύτερη.

Μπάγερν Μονάχου

ΗΡΘΑΝ

Γουένιεν Γκέιμπριελ (28/Σέντερ/Παναθηναϊκός)

Τζουστίνιαν Τζέσαπ (27/Γκαρντ/Ουλμ)

Λίον Κράτσερ (28/Σέντερ/Παρί)

Ξαβιέ Ρατάν-Μέις (31/Γκαρντ/Ρεάλ Μαδρίτης)

Καμάρ Μπάλντγουιν (28/Γκαρντ/Μπασκόνια)

Αϊζάια Μάικ (28/Φόργουορντ/Παρτιζάν)

Ρόκας Γιοκουμπάιτις (24/Γκαρντ/Μακάμπι)

ΕΦΥΓΑΝ

Ονουράλπ Μπιτίμ (26/Φόργουορντ/Φενέρμπαχτσε)

Ιβάν Χαρτσένκοφ (18/Γκαρντ/Arizona Wildcats)

Ντέβιν Μπούκερ (34/Φόργουορντ/Αρμάνι Μιλάνο)

Ντάνκο Μπράνκοβιτς (25/Σέντερ/Μπρεογκάν)

Κάρσεν Έντουαρντς (27/Γκαρντ/Βίρτους Μπολόνια)

Νικ Γουάιλερ-Μπαμπ (29/Φόργουορντ/Εφές)

Τζακ Γουάιτ (28/Φόργουορντ/Μερσίν)

Η Μπάγερν Μονάχου του Γκόρντον Χέρμπερτ αποτέλεσε μια τις εκπλήξεις της περασμένης σεζόν φτάνοντας μια νίκη μακριά από τα playoff. Φέτος, η ομάδα της Βαυαρίας θα συνεχίζει να παίζει το παιχνίδι σε υψηλό ρυθμό και να σκοράρει πολύ, όμως οι ελλείψεις στην περιφέρεια πιθανότητα θα πλήξουν τις οποίες πιθανότητες να διακριθεί.

Η Μπάγερν μπαίνει λοιπόν στην διοργάνωση χωρίς τον βασικό της πόιντ γκαρντ( Γιοκουμπάιτις) αλλά και με τον πρώτο της σκόρερ να φεύγει από την ομάδα για να παίξει στην Μπολόνια που είναι άμεσος ανταγωνιστής των Βαυαρών.

Ερυθρός Αστέρας

Σέμι Οτζελέγε (30/Φόργουορντ/Βαλένθια)

Εμπούκα Ιζούντου (29/Σέντερ/Γαλατασαράι)

Τσίμα Μονέκε (29/Φόργουορντ/Μπασκόνια)

Ούρος Πλάβσιτς (26/Σέντερ/Μπεσίκτας)

Ντάλιμπορ Ίλιτς (25/Σέντερ/Σουμπότιτσα)

Στέφαν Μιλιένοβιτς (23/Γκαρντ/Μέγκα)

Τάισον Κάρτερ (27/Γκαρντ/Μάλαγα)

Τζόρνταν Νουόρα (27/Φόργουορντ/Εφές)

Όγκνιεν Ράντοσιτς (19/Γκαρντ/Ιγκοκέα)

Χάσιελ Ριβέρο (31/Σέντερ/Μακάμπι Τελ Αβίβ)

Ντεβόντε Γκράχαμ (30/Γκαρντ/South Bay Lakers)

Φίλιπ Σκομπάτζι (23/Φόργουορντ/UIC)

ΕΦΥΓΑΝ

Μίλος Τεόντοσιτς (38/Γκαρντ/αποσύρθηκε)

Μάικ Ντάουμ (30/Σέντερ/Shinshu BW)

Τζον Μπράουν (33/Φόργουορντ/South East Melbourne)

Ρόκας Γκιεντράιτις (32/Φόργουορντ/Τενερίφη)

Μπράνκο Λάζιτς (36/Φόργουορντ/-)

Νεμάνια Νέντοβιτς (34/Γκαρντ/Μονακό)

Γιάγκος Ντος Σάντος (26/Γκαρντ/-)

Ακόμη μια ομάδα που το καλοκαίρι πήγε στην επιλογή της ολικής ανοικοδόμησης αποκτώντας 12 καινούργιους παίκτες.

Οι “ερυθρόλευκοι” έχουν υψηλές βλέψεις διατηρώντας στην ομάδα τον Κοντι Μιλερ-ΜακΙντάιρ και φέρνοντας τον άλλοτε συμπαίκτη στην Μπασκόνια, Τσίμα Μονέκε. Μαζί οι δύο τους είχαν οδηγήσει τους Βάσκους στα playoff πριν από μερικά χρόνια. Μένει να φανεί αν μπορούν να επαναλάβουν την επιτυχία τους φέτος με την ομάδα του Γιάννη Σφαιρόπουλου.

Αρμάνι Μιλάνο



ΗΡΘΑΝ

Μάρκο Γκούντουριτς (30/Γκαρντ/Φενέρμπαχτσε)

Κουίν Έλις (22/Γκαρντ/Τρέντο)

Λορέντζο Μπράουν (35/Γκαρντ/Παναθηναϊκός)

Ντέβιν Μπούκερ (34/Φόργουορντ/Μπάγερν Μονάχου)

Βλάτκο Τσάντσαρ (28/Φόργουορντ/Denver Nuggets)

ΕΦΥΓΑΝ

Τζιαρντάνο Μπορτολάνι (24/Γκαρντ/Καντού)

Φρέντι Γκιλέσπι (28/Σέντερ/-)

Ίσμαελ Καμαγκατέ (24/Σέντερ/Μπεσίκτας)

Γουίλι Καρούσο (26/Φόργουορντ/-)

Νίκολα Μίροτιτς (34/Φόργουορντ/Μονακό)

Η Αρμάνι Μιλάνο προσπαθεί να βρει ισορροπία μεταξύ ταλέντου, χημείας και εμπειρίας μετά την παρουσία της στο Final Four 2021. Η ιταλική ομάδα φέτος έκανε μετρημένες κινήσεις, έδωσε τον Μιροτιτς στην Μονακό και ποντάρει στην εμπειρία του Μάρκο Γκούντουριτς που προέρχεται από χρονιά τίτλου με τη Φενέμπαχτσέ.

Ο Έτορε Μεσίνα, έχοντας το γενικό πρόσταγμα, γέμισε τη γραμμή των γκαρντ με τους Μάρκο Γκούντουριτς, Λορέντζο Μπράουν και Κουίν Έλις, προσέθεσε μέγεθος με τους Βλάτκο Τσάντσαρ, Ντέβιν Μπούκερ και Μπράιαν Ντάνστον με σκοπό την επιστροφή τουλάχιστον στην postseason.

Παρτιζάν

ΗΡΘΑΝ

Τζαμπάρι Πάρκερ (30/Φόργουορντ/Μπαρτσελόνα)

Ντίλαν Οσετκόφσκι (30/Φόργουορντ/Μάλαγα)

Σέικ Μίλτον (29/Γκαρντ/Los Angeles Lakers)

ΕΦΥΓΑΝ

Μπράντον Ντέιβις (33/Σέντερ/Άλβαρκ Τόκιο)

Μπάλσα Κοπρίβιτσα (25/Σέντερ/Μπαχτσεσεχίρ)

Φρανκ Νιλικίνα (27/Γκαρντ/Ολυμπιακός)

Αϊζάια Μάικ (28/Φόργουορντ/Μπάγερν Μονάχου)

Η Παρτιζάν με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο τιμόνι έκανε μετρημένες κινήσεις ενισχύοντας με μπόλικο ταλέντο την περιφέρεια και τις θέσεις των φόργουορντ. Στην ομάδα έφτασαν οι Τζαμπάρι Πάρκερ και Σέικ Μίλτον, δύο πρώην NBAers, μαζί με τον Ντίλαν Οσετκόφσκι, ενώ για κερασάκι στην τούρτα έφεραν το παιδί-θαύμα του Ευρώμπάσκετ, τον Φιλανδό Μίκα Μούρινεν. Πολύτιμη η παρουσία των Καρλίκ Τζόουνς, Ντουέιν Ουάσινγκτον, Στέρλινγκ Μπράουν, Ίφε Λούντμπεργκ, Ιζαάκ Μπόνγκα και Ταϊρίκ Τζόουνς.

Ζαλγκίρις Κάουνας

ΗΡΘΑΝ

Τόμας Μασιούλις (49/Προπονητής/Φενέρμπαχτσε)

Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος (31/Γκαρντ/Ολυμπιακός)

Μόουζες Ράιτ (26/Σέντερ/Ολυμπιακός)

Ντάστιν Σλίβα (29/Φόργουορντ/Μπεσίκτας)

Αζουόλας Τουμπέλις (23/Φόργουορντ/Ρίτας)

Μάοντο Λο (32/Γκαρντ/Παρί)

ΕΦΥΓΑΝ

Αντρέα Τρινκέρι (56/Προπονητής/-)

Άλεν Σμάιλαγκιτς (24/Φόργουορντ/Βίρτους Μπολόνια)

Μπράιαντ Ντάνστον (39/Σέντερ/-)

Μπράντι Μάνεκ (27/Φόργουορντ/-)

Αϊζάια Γουόνγκ (24/Γκαρντ/-)

Ματ Μίτσελ (26/Γκαρντ/-)

Λούκας Λεκαβίτσιους (31/Γκαρντ/-)

Η Ζαλγκίρις Κάουνας θα στηρίξει την οποία επιτυχία της στην δυναμική των γκαρντ με τον Σιλβαίν Φρανσίσκο σε ρόλο ηγέτη και δύο γνώριμους στο Ελληνικό κοινό, τους Γκος και Ράιτ, να τον συμπληρώνουν στην βασική πεντάδα, ο πρώτος στην περιφέρεια και δεύτερος ως βασικός σέντερ της ομάδας. (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Με την καυτή της έδρα και τον ενθουσιασμό της, έχει τη δυνατότητα να κάνει εκπλήξεις και γιατί όχι να τερματίσει υψηλότερα από πέρυσι έχοντας στο ρόστερ ένα κράμα από ποιοτικούς ξένους και γηγενής παίκτες.

Μπασκόνια

ΗΡΘΑΝ

Ράφα Βιγιάρ (20/Γκαρντ/Γέιδα)

Κλέμεν Φρις (23/Φόργουορντ/Νανσί)

Ρόντιονς Κούρουκς (27/Σέντερ/Μούρθια)

Ματέο Σπανιόλο (22/Γκαρντ/Άλμπα Βερολίνου)

Χάμιντου Ντιάλο (27/Γκαρντ/Shanxi Loongs)

Πάολο Γκαλμπιάτι (41/Προπονητής/Τρέντο)

ΕΦΥΓΑΝ

Πάμπλο Λάσο (58/Προπονητής/-)

Τσίμα Μονέκε (29/Φόργουορντ/Ερυθρός Αστέρας)

Πάβλεφ Σάφκοφ (23/Φόργουορντ/MBA Μόσχας)

Σάντερ Ράιεστι (26/Φόργουορντ/Μούρθια)

Ντόντα Χολ (28/Σέντερ/Ολυμπιακός)

Νίκος Ρογκαβόπουλος (24/Φόργουορντ/Παναθηναϊκός)

Καμάρ Μπάλντγουιν (28/Γκαρντ/Μπάγερν Μονάχου)

Σε πολλές αλλαγές προχώρησε η Μπασκόνια το καλοκαίρι με τους Βάσκους να αποτελούν ερωτηματικό στο ξεκίνημα της σεζόν. Με νέο προπονητή που στηρίζει πολλά στο μέγεθος και στην ικανότητα της ομάδας του να αμύνεται.

Βιλερμπάν

ΗΡΘΑΝ

Ζατς Σέιγιας (27/Φόργουορντ/Βούρτσμπουργκ)

Μποντιάν Μασά (27/Σέντερ/Μανρέσα)

Μπαστιέν Βοτιέ (32/Γκαρντ/Σολέ)

Αρμέλ Τραορέ (22/Φόργουορντ/Μανρέσα)

Τομά Ερτέλ (36/Γκαρντ/Κορούνια)

Γκλιν Γουάτσον Τζούνιορ (28/Γκαρντ/BCM)

ΕΦΥΓΑΝ

Τεό Μαλεντόν (24/Γκαρντ/Ρεάλ Μαδρίτης)

Σαρλ Καουντί (38/Φόργουορντ/-)

Νιλ Σακό (27/Σέντερ/Βαλένθια)

Πάρις Λι (30/Γκαρντ/Ούνιξ Καζάν)

Μπεν Μπέντιλ (30/Φόργουορντ/-)

Ακόμη μια ομάδα που έχασε την δυναμική της μετά τις αποχωρήσεις Μαλεντόν και Νιλ Σακό. Σημείο αναφοράς για φέτος ο Ναντό Ντε Κολό.

Μακάμπι Τελ Αβίβ

ΗΡΘΑΝ

Τι Τζέι Λιφ (28/Φόργουορντ/Νανζίνγκ)

Γκουρ Λαβί (24/Φόργουορντ/Γκιλμπόα Γκαλίλ)

Οσέι Μπρίσετ (27/Φόργουορντ/Philadelphia 76ers)

Μάρτσιο Σάντος (22/Σέντερ/Ουλμ)

Λόνι Γουόκερ (26/Γκαρντ/Philadelphia 76ers)

Τζεφ Ντάουτιν Τζούνιορ (28/Γκαρντ/Philadelphia 76ers)

Ούρος Τριφούνοβιτς (24/Φόργουορντ/Τόφας)

Κλίφορντ Ομορούι (23/Σέντερ/Alabama)

ΕΦΥΓΑΝ

Ομέρ Μάιερ (18/Γκαρντ/Purdue)

Χάσιελ Ριβέρο (31/Σέντερ/Ερυθρός Αστέρας)

Μάριαλ Σαγιόκ (29/Γκαρντ/-)

Νέιθαν Μένσα (27/Σέντερ/-)

Ράφι Μένκο (31/Φόργουορντ/-)

Τρέβιον Γουίλιαμς (32/Σέντερ/-)

Λέβι Ράντολφ (33/Γκαρντ/-)

Ρόκας Γιοκουμπάιτις (24/Γκαρντ/Μπάγερν Μονάχου)

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ, αν και εφόσον ολοκληρώσει την σεζόν στην Ευρωλίγκα θα παίζει τα παιχνίδια της μακριά από το Ισραήλ. Με αυτό το δεδομένο, και παρά τις καλές προσθήκες τον Λόνι Γουόκερ και Τι Τζέι Λιφ, η ομάδα του Κάτας θα παίζει με μειονέκτημα για όλη την σεζόν.

Βίρτους Μπολόνια

ΗΡΘΑΝ

Λούκα Βιλντόζα (29/Γκαρντ/Ολυμπιακός)

Ντέρικ Άλστον (27/Φόργουορντ/Μανρέσα)

Άλεν Σμάιλαγκιτς (24/Φόργουορντ/Ζαλγκίρις Κάουνας)

Κάρσεν Έντουαρντς (27/Γκαρντ/Μπάγερν Μονάχου)

Καρίμ Τζάλοου (28/Γκαρντ/Ουλμ)

Αμπράμο Τσάνκα (23/Γκαρντ/Stetson Hatters)

Σαλιού Νιανγκ (21/Γκαρντ/Τρέντο)

ΕΦΥΓΑΝ

Μάρκο Μπελινέλι (39/Γκαρντ/αποσύρθηκε)

Τορνίκε Σενγκέλια (33/Φόργουορντ/Μπαρτσελόνα)

Άντε Ζίζιτς (28/Σέντερ/Μπεσίκτας)

Αντρέις Γκρατζούλις (32/Φόργουορντ/Τουρκ Τέλεκομ)

Αϊζάια Κορντινιέ (28/Γκαρντ/Εφές)

Γουίλ Κλάιμπερν (35/Φόργουορντ/Μπαρτσελόνα)

Η Βίρτους Μπολόνια επέλεξε να γεμίσει την ομάδα με καλούς αθλητές το περασμένο καλοκαίρι αφήνοντας πίσω τον κορμό βετεράνων των Κλάιμπερν, Σενγκέλια και Μπελινέλι.

Η κίνηση του καλοκαιριού σίγουρα είναι ο Κάρσεν Έντουαρντς ερχόμενος από την Μπάγερν όντας ο καλύτερος σκόρερ της περσινής διοργάνωσης.

Βαλένθια

ΗΡΘΑΝ

Κάμερον Τέιλορ (30/Φόργουορντ/Μάλαγα)

Νιλ Σακό (27/Σέντερ/Βιλερμπάν)

Γιανκούμπα Σίμα (29/Σέντερ/Μάλαγα)

Ομάρι Μουρ (25/Γκαρντ/South East Melbourne Phoenix)

Ντάριους Τόμπσον (30/Γκαρντ/Εφές)

ΕΦΥΓΑΝ

Σέμι Οτζελέγε (30/Φόργουορντ/Ερυθρός Αστέρας)

Αλβάρο Καρντένας (23/Γκαρντ/Περιστέρι)

Αμίντα Μπρίμα (31/Σέντερ/-)

Στέφαν Γιόβιτς (35/Γκαρντ/-)

Κρις Τζόουνς (32/Γκαρντ/Χάποελ Τελ Αβίβ)

Μιγιάν Χιμένεθ (23/Γκαρντ/Γέιδα)

Η ισπανική ομάδα επιστρέφει στην Ευρωλίγκα με νέο υπερσύγχρονο γήπεδο και πίστη ότι θα χτίσει μια ομάδα ικανή να σταθεί στην διοργάνωση για χρόνια.

Χάποελ Τελ Αβίβ

ΗΡΘΑΝ

Βασίλιε Μίτσιτς (31/Γκαρντ/Phoenix Suns)

Τάι Οντιάσε (29/Σέντερ/Μπαχτσεσεχίρ)

Ιγκάι Σέτεφ (30/Σέντερ/Νες Ζιόνα)

Ελάιζα Μπράιαντ (30/Φόργουορντ/Αναντολού Εφές)

Νταν Οτούρου (25/Σέντερ/Αναντολού Εφές)

Τάιλερ Ένις (31/Γκαρντ/Βενέτσια)

Κόλιν Μάλκολμ (28/Φόργουορντ/Παρί)

Κρις Τζόουνς (32/Γκαρντ/Βαλένθια)

Γιφτάχ Ζιβ (30/Γκαρντ/Χάποελ Χολόν)

Μπόρισλαβ Μλαντένοφ (25/Φόργουορντ/Λέφσκι)

ΕΦΥΓΑΝ

Μάρκους Μπίγκχαμ (24/Σέντερ/Ούνιξ)

Νόαμ Γιάκοφ (20/Γκαρντ/Οστάνδη)

Τζο Ράγκλαντ (35/Γκαρντ/-)

Μάρκους Φόστερ (30/Γκαρντ/-)

Η Χάποελ Τελ Αβίβ ολοκλήρωσε την κίνηση του καλοκαιριού φέρνοντας πίσω στην Ευρώπη τον Βασίλιε Μιτσιτς και φτιάχνοντας μία ομάδα ικανή να βάλει δύσκολα στους αντίπαλους της. Όπως και με την Μακάμπι, το μεγάλο πρόβλημα παραμένει το γεγονός ότι δεν θα παίζει στην έδρα της.

Dubai BC

ΗΡΘΑΝ

Τζάναν Μούσα (26/Γκαρντ/Ρεάλ Μαδρίτης)

Αλέκσα Αβράμοβιτς (31/Γκαρντ/ΤΣΣΚΑ Μόσχας)

ΜακΚίνλεϊ Ράιτ (27/Γκαρντ/Μπουντούτσνοστ)

Κέναν Καμένιας (27/Σέντερ/Μπουντούτσνοστ)

Μαμ Τζαϊτέ (30/Σέντερ/Μονακό)

Ντουέιν Μπέικον (30/Φόργουορντ/Ζενίτ)

Τζάστιν Άντερσον (31/Φόργουορντ/Μπαρτσελόνα)

Μφιόντου Καμπενγκέλε (28/Σέντερ/Βενέτσια)

Φίλιπ Πετρούσεφ (25/Φόργουορντ/Ολυμπιακός)

ΕΦΥΓΑΝ

Τζακόρεϊ Γουίλιαμς (31/Φόργουορντ/Μαρούσι)

Αχμέτ Ντουβερίογλου (32/Σέντερ/Ερόκσπορ)

Η Dubai BC, στην πρώτη της συμμετοχή στην EuroLeague, έχει σχετικά μεγάλες βλέψεις φιλοδοξωντας να κάνει την έκπληξη.

Με τον Τζάναν Μούσα να αποτελεί τον σταρ της ομάδας και τον γνώριμο μας Φίλιπ Πετρουσεβ να ακολουθεί στο επιθετικό κομμάτι, η ομάδα του Γκόλεματς είναι δεδομένο ότι θα κάνεις “ζημιές” απέναντι σε φαβορί στην πρώτη της σεζόν στο υψηλότερο επίπεδο