Euroleague: Στη «μάχη» με στόχο το 8ο αστέρι στο ΟΑΚΑ ο Παναθηναϊκός AKTOR

Στην μάχη για την κατάκτηση του 8ου αστεριού στη φανέλα του ρίχνεται στη φετινή Euroleague ο Παναθηναϊκός AKTOR.

Οι «πράσινοι» που έφτασαν την περσινή χρονιά στο Final Four στο Άμπου Ντάμπι, φέτος θέλουν να κάνουν το βήμα παραπάνω και μέσα στο σπίτι τους (το φετινό Final Four θα γίνει όπως ανακοινώθηκε στο ΟΑΚΑ) να φτάσουν στην κατάκτηση του 8ου αστεριού της Euroleague για πρώτη φορά μετά από αυτό που κατέκτησαν το 2024 στο Βερολίνο.

Οι κινήσεις που έγιναν φέτος από τον Παναθηναϊκό AKTOR ήταν στοχευμένες και σε θέσεις που η ομάδα ήθελε ενίσχυση για να πετύχει τους στόχους της. Συγκεκριμένα, οι «πράσινοι» απέκτησαν τους Τι Τζέι Σορτς, Ρισόν Χόλμς, Νίκο Ρογκαβόπουλο, Βασίλη Τολιόπουλο και Γιάννη Κουζέλογλου, ενώ αποχώρησαν από την ομάδα οι Λορέντζο Μπράουν, Γουένιεν Γκέιμπριελ, Τιμπόρ Πλάις, Ιωάννης Παπαπέτρου και ο Δημήτρης Μωραΐτης που θα αγωνιστεί ως δανεικός στον Ηρακλή. Τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα του Παναθηναϊκού AKTOR

Παράλληλα, στο ρόστερ παρέμεινε ο Ομέρ Γιουρτσεβέν, ενώ ως εσωτερική μεταγραφή πρέπει να θεωρείται ο Μάριους Γκριγκόνις που έχασε μεγάλο μέρος της περσινής χρονιάς λόγω τραυματισμού.

Το ρόστερ του Παναθηναϊκού AKTOR

No. Ρόστερ ΠΑΟ Έτος Γεν. Θέση Ύψος 0 Τι Τζέι Σορτς 1997 Γκαρντ 1.75 27 Βασίλης Τολιόπουλος 1996 Γκαρντ 1.88 22 Τζέριαν Γκραντ 1992 Γκαρντ 1.93 25 Κέντρικ Ναν 1995 Γκαρντ 1.91 10 Κώστας Σλούκας 1990 Γκαρντ 1.90 5 Παναγιώτης Καλαϊτζάκης 1999 Γκαρντ/Φόργουορντ 2.03 40 Μάριους Γκριγκόνις 1994 Γκαρντ/Φόργουορντ 1.98 17 Νίκος Ρογκαβόπουλος 2001 Φόργουορντ 2.03 6 Τζέντι Όσμαν 1995 Φόργουορντ 2.01 20 Αλεξανδρος Σαμοντούροβ 2005 Φόργουορντ 2.09 41 Χουάντσο Ερνανγκόμεθ 1995 Φόργουορντ 2.06 44 Ντίνος Μήτογλου 1996 Φόργουορντ 2.10 27 Γιάννης Κουζέλογλου 1995 Σέντερ 2.07 26 Ματίας Λεσόρ 1996 Σέντερ 2.06 8 Ρισόν Χολμς 1993 Σέντερ 2.06 77 Ομέρ Γιουρτσέβεν 1998 Σέντερ 2.16

Το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού AKTOR στην κανονική περίοδο της Euroleague

Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 21:15: Παναθηναϊκός – Μπάγερν

Παρασκευή 3 Οκτωβρίου 21:15: Παναθηναϊκός – Μπαρτσελόνα

Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 21:30: Μπασκόνια – Παναθηναϊκός

Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 21:15: Παναθηναϊκός – Βιλερμπάν

Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 20:30: Εφές – Παναθηναϊκός

Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 21:00: Βίρτους – Παναθηναϊκός

Τρίτη 28 Οκτωβρίου 21:15: Παναθηναϊκός – Μακάμπι

Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 20:00: Μονακό – Παναθηναϊκός

Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 21:00: Ερυθρός Αστέρας – Παναθηναϊκός

Τρίτη 11 Νοεμβρίου 21:45: Παρί – Παναθηναϊκός

Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 21:45: Ρεάλ – Παναθηναϊκός

Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 21:15: Παναθηναϊκός – Ντουμπάι

Τρίτη 25 Νοεμβρίου 21:15: Παναθηναϊκός – Παρτίζαν

Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 21:15: Παναθηναϊκός – Βαλένθια

Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 21:30: Αρμάνι – Παναθηναϊκός

Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 19:45: Φενέρ – Παναθηναϊκός

Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 21:15: Παναθηναϊκός – Χάποελ

Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 20:00: Ζάλγκιρις – Παναθηναϊκός

Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 21:15: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

Τρίτη 6 Ιανουαρίου 21:15: Παναθηναϊκός – Αρμάνι

Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 21:15: Παναθηναϊκός – Βίρτους

Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 20:30: Μπάγερν – Παναθηναϊκός

Τρίτη 20 Ιανουαρίου 21:15: Παναθηναϊκός – Μπασκόνια

Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 21:05: Μακάμπι – Παναθηναϊκός

Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 21:00: Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός

Τρίτη 3 Φεβρουαρίου 21:15: Παναθηναϊκός – Ρεάλ

Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 21:30: Παρτίζαν – Παναθηναϊκός

Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 21:15: Παναθηναϊκός – Φενέρ

Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 21:15: Παναθηναϊκός – Παρί

Παρασκευή 6 Μαρτίου 21:15: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

Πέμπτη 12 Μαρτίου 21:15: Παναθηναϊκός – Ζάλγκιρις

Παρασκευή 20 Μαρτίου 21:15: Παναθηναϊκός – Ερυθρός Αστέρας

Τρίτη 24 Μαρτίου 18:00: Ντουμπάι – Παναθηναϊκός

Παρασκευή 27 Μαρτίου 21:15: Παναθηναϊκός – Μονακό

Πέμπτη 2 Απριλίου 20:00: Χάποελ – Παναθηναϊκός

Τρίτη 7 Απριλίου 21:30: Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός

Πέμπτη 9 Απριλίου 21:45: Βαλένθια – Παναθηναϊκός

Παρασκευή 17 Απριλίου 21:15: Παναθηναϊκός – Εφές