Άγγιξε το double double ο Φαλ – Συνέτριψε την Τυνησία η Γαλλία (vids)
Το κάρφωμα του «θηρίου»
Η Γαλλία ήταν εξαιρετική και επικράτησε με 93-36 της Τυνησίας σε φιλικό ενόψει Παγκοσμίου Κυπέλλου με τον Μουσταφά Φαλ να είναι πολύ καλός.
Συγκεκριμένα ο σέντερ του Ολυμπιακού είχε σε 16:12 λεπτά συμμετοχής 8 πόντους και πέντε ριμπάουντ.
Moustapha Fall est un monstre 😫#TeamFranceBasket | #PassionnémentBleu | #FIBAWC | #FRATUN pic.twitter.com/CNZPnbF24l— Équipes de France de Basket (@FRABasketball) July 31, 2023
Πρώτος σκόρερ για τους Γάλλους ήταν ο Γιαμπουσέλε με 18 πόντους, ενώ ο Ουατάρα σταμάτησε στους 12 πόντους.
On aime beaucoup ce qu'on voit 😎#TeamFranceBasket | #PassionnémentBleu | #FIBAWC | #FRATUN pic.twitter.com/x2dZl4A3jo— Équipes de France de Basket (@FRABasketball) July 31, 2023
Ο Νάντο Ντε Κολό είχε 10 πόντους, με τον Ρούντι Γκομπέρ να σταματάει στους 11 πόντους με οκτώ ριμπάουντ.
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 24-16, 53-28, 75-30, 93-36
