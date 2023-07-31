Άγγιξε το double double ο Φαλ – Συνέτριψε την Τυνησία η Γαλλία (vids)

Η Γαλλία ήταν εξαιρετική και επικράτησε με 93-36 της Τυνησίας σε φιλικό ενόψει Παγκοσμίου Κυπέλλου με τον Μουσταφά Φαλ να είναι πολύ καλός.

Συγκεκριμένα ο σέντερ του Ολυμπιακού είχε σε 16:12 λεπτά συμμετοχής 8 πόντους και πέντε ριμπάουντ.

Πρώτος σκόρερ για τους Γάλλους ήταν ο Γιαμπουσέλε με 18 πόντους, ενώ ο Ουατάρα σταμάτησε στους 12 πόντους.

Ο Νάντο Ντε Κολό είχε 10 πόντους, με τον Ρούντι Γκομπέρ να σταματάει στους 11 πόντους με οκτώ ριμπάουντ.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 24-16, 53-28, 75-30, 93-36

