“Τσουνάμι” γρίπης και κορονοϊού πιέζει τα νοσοκομεία της χώρας

Το επόμενο δεκαήμερο αναμένεται η κορύφωση των κρουσμάτων κορονοϊού και ιώσεων, στην χώρα μας σύμφωνα με τους επιστήμονες, την στιγμή που τα εβδομαδιαία στοιχεία από τον ΕΟΔΥ προκαλούν μεγάλη ανησυχία.

Η κατάσταση ήδη χαρακτηρίζεται πολύ δύσκολη, καθώς η θετικότητα στη γρίπη φέτος, ξεπέρασε το 40%!

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του ΑΝΤ1, το κύμα κορονοϊού και γρίπης οδηγεί όλο και περισσοτέρους πολίτες στα νοσοκομεία. Την τελευταία εβδομάδα, σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, καταγράφηκαν τα εξής:

ΚΟΡΟΝΟΙΟΣ

Από 01/01-07/01

– 93 θάνατοι

– 78 διασωληνωμένοι

– 1.679 εισαγωγές (+15%)

ΓΡΙΠΗ

2 θάνατοι (11 σύνολο)

14 σε ΜΕΘ

Η ανησυχία είναι μεγάλη καθώς αρκετοί ταλαιπωρούνται για μέρες, ακόμα και για εβδομάδες, καθώς η μια λοίμωξη διαδέχεται την άλλη.

Στη μάχη για τους εμβολιασμούς κατά του κορονοϊού αναμένεται να μπουν και τα 10.500 φαρμακεία όλης της χώρας εφ’ όσον ξεπεραστούν τεχνικά θέματα, προκειμένου να αυξηθεί η εμβολιαστική κάλυψη του ευάλωτου πληθυσμού.

Έως σήμερα έχουν γίνει 210.000 εμβολιασμοί με το νέο επικαιροποιημένο εμβόλιο κατά του κορονοϊού, ενώ έχουν προγραμματιστεί άλλοι 60.000.

Στην διαγραφή των προστίμων στους ανεμβολίαστους ηλικιωμένους αναφέρθηκε ο υφυπουργός υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους.

Τέλος, η θετικότητα στη γρίπη, που φέτος έχει πιο βαριά συμπτώματα, έχει φθάσει στο 40%.