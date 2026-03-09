Θεμιστοκλέους: «Έρχεται προκήρυξη για ιατρικό προσωπικό στο ΕΣΥ μέσα στις επόμενες 20 ημέρες»

Ο Υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, παρουσίασε τον σχεδιασμό του Υπουργείου Υγείας για την περαιτέρω ενίσχυση του ΕΣΥ, με έμφαση στις προσλήψεις, στη δημιουργία ενιαίου νοσηλευτικού κλάδου, στα κίνητρα για την κάλυψη θέσεων σε νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές, καθώς και στην επικείμενη προκήρυξη για ιατρικό προσωπικό.

Παράλληλα, μιλώντας σήμερα, Δευτέρα 9 Μαρτίου 2026, στον ραδιοφωνικό σταθμό «REAL FM 97.8», αναφέρθηκε και στις εξελίξεις στην Κύπρο και στην ευρύτερη περιοχή, υπογραμμίζοντας τον ρόλο της άμεσης ελληνικής παρέμβασης και τη σημασία της παρουσίας του Πρωθυπουργού στις κρίσιμες διεθνείς εξελίξεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναφορικά με την Κύπρο και την άμεση ελληνική παρέμβαση o κ. Θεμιστοκλέους έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ταχύτητα με την οποία αντέδρασε η Ελλάδα στις εξελίξεις στην Κύπρο, τονίζοντας ότι: «η κίνηση της ελληνικής κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού άλλαξε τα δεδομένα και λειτούργησε ως καταλύτης για την κινητοποίηση και άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Η Ελλάδα κατάφερε να βρεθεί άμεσα στο επίκεντρο των εξελίξεων, εκπέμποντας ισχυρό μήνυμα αποτροπής και σταθερότητας σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής έντασης», ανέφερε χαρακτηριστικά. Υπογράμμισε ότι η εικόνα της Ελλάδας στο εξωτερικό έχει ενισχυθεί τα τελευταία χρόνια, τόσο σε επίπεδο διεθνούς παρουσίας όσο και σε επίπεδο αμυντικών δυνατοτήτων, φέρνοντας ως χαρακτηριστικό παράδειγμα τη φρεγάτα «Κύμων», ένα υπερσύγχρονο πλοίο που ήδη αξιοποιείται επιχειρησιακά. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη σημερινή παρουσία του Πρωθυπουργού στην Κύπρο μαζί με τον Πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, επισημαίνοντας ότι: «αυτή η εικόνα επιβεβαιώνει τον αναβαθμισμένο ρόλο της Ελλάδας στην περιοχή», δήλωσε χαρακτηριστικά. Σε ό,τι αφορά τις πληροφορίες για τουρκικές κινήσεις στα κατεχόμενα, επισήμανε ότι η αντίδραση της Τουρκίας ήταν βραδύτερη σε σχέση με τις εξελίξεις, σημειώνοντας ότι το μήνυμα είχε ήδη σταλεί από την Ελλάδα πολύ νωρίτερα, μέσα από την άμεση και αποφασιστική αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης, με πολλαπλούς αποδέκτες στην ευρύτερη περιοχή.

Αναφορικά με τις προσλήψεις και τη στελέχωση του ΕΣΥ υπογράμμισε ότι το ΕΣΥ διαθέτει σήμερα το περισσότερο προσωπικό που είχε ποτέ, επισημαίνοντας ωστόσο ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις, κυρίως στο νοσηλευτικό προσωπικό και ιδιαίτερα σε νησιωτικές, παραμεθόριες και απομακρυσμένες περιοχές. Στο πλαίσιο αυτό, παρουσίασε τον συνολικό προγραμματισμό για το 2026, ο οποίος προβλέπει 5.000 μόνιμες θέσεις και 3.000 θέσεις επικουρικού προσωπικού. Ανέφερε ότι: «τρέχει ήδη η προκήρυξη 2Κ/2026 του ΑΣΕΠ, που αφορά 1.696 θέσεις σε νοσοκομεία, οργανισμούς και φορείς του Υπουργείου Υγείας. Πρόκειται για θέσεις του προγραμματισμού του 2025 που ανοίγουν τώρα, με προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως τις 18 Μαρτίου». Ο κ. Θεμιστοκλέους στάθηκε ιδιαίτερα στις παρεμβάσεις που έχουν γίνει ώστε να επιταχυνθεί η διαδικασία προσλήψεων, σημειώνοντας ότι πριν από 2 έως 2,5 χρόνια απαιτούνταν περίπου 2,5 έως 3 έτη από την ημέρα της προκήρυξης έως την τοποθέτηση ενός νοσηλευτή ή άλλου δημοσίου υπαλλήλου. Όπως εξήγησε, χωρίς να αλλάξει το πλαίσιο του ΑΣΕΠ, βελτιώθηκε η διαδικασία με τρόπο που επιτρέπει την αξιοποίηση του αναπληρωματικού πίνακα χωρίς να ξεκινά από την αρχή η διαδικασία, κάτι που έχει ήδη μειώσει αισθητά τους χρόνους κάλυψης των θέσεων. Τόνισε ακόμη ότι η ταχύτερη κάλυψη των μόνιμων θέσεων αποτελεί βασικό ζητούμενο για τη λειτουργική ενίσχυση του ΕΣΥ, ιδίως σε δομές όπου οι ελλείψεις πιέζουν την καθημερινότητα εργαζομένων και ασθενών.

Αναφορικά με τον ενιαίο νοσηλευτικό κλάδο και τι αλλάζει ο Υφυπουργός ανέφερε ότι: «με νομοσχέδιο που κατατίθεται μέσα στον μήνα στη Βουλή των Ελλήνων, δημιουργείται ενιαίος νοσηλευτικός κλάδος, ικανοποιώντας ένα πάγιο αίτημα των νοσηλευτών». Όπως εξήγησε, η βασική αλλαγή είναι ότι δημιουργείται πλέον το πλαίσιο για πιο στοχευμένη ενίσχυση του νοσηλευτικού προσωπικού. Παράλληλα, επισήμανε ότι η συγκεκριμένη μεταρρύθμιση συνδέεται και με την ταχύτερη κάλυψη θέσεων, ώστε το προσωπικό να φθάνει πιο γρήγορα εκεί όπου εντοπίζονται τα μεγαλύτερα κενά. Σε αυτό το πλαίσιο, ανέφερε ότι ο απώτερος στόχος είναι η ουσιαστική στήριξη των νοσηλευτών, ενώ επανέλαβε ότι η ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά θα προχωρήσει εντός του 2026, σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία.

Αναφορικά με τα κίνητρα για τις νησιωτικές περιοχές και τις σχετικές δωρεές ο κ. Θεμιστοκλέους σημείωσε ότι έχουν ήδη δοθεί νέα κίνητρα και έχει ενταθεί η συνεργασία με τις δημοτικές αρχές, οι οποίες συμβάλλουν είτε με επιμίσθιο είτε με κάλυψη της διαμονής των γιατρών. Όπως είπε, από περίπου 300 θέσεις που διαχρονικά έβγαιναν άγονες σε νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές, έχει ήδη καλυφθεί περίπου το 2/3, χάρη στα κίνητρα που ενεργοποιήθηκαν. Σημείωσε στη συνέχεια ότι: «Υπάρχει κίνητρο μετακίνησης από την ηπειρωτική χώρα προς τα νησιά ύψους 2.000 ευρώ τον μήνα, ενώ ξεχωριστή συμβολή έχει και η δωρεά του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος Στέλιος Χατζηιωάννου, που παρέχει 1.500 ευρώ το μήνα, καθαρά, αφορολόγητα, επιπλέον του μισθού για γιατρούς σε 47 νησιά της χώρας, καλύπτοντας 80 γιατρούς», ανέφερε χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με τον Υφυπουργό, ο συνδυασμός κρατικών κινήτρων, τοπικής συνδρομής και ιδιωτικών δωρεών δημιουργεί καλύτερες προϋποθέσεις για την ενίσχυση του ΕΣΥ.

Αναφορικά με την επικείμενη προκήρυξη για ιατρικό προσωπικό ο Υφυπουργός ανέφερε ότι: «θα ανοίξει ξεχωριστή προκήρυξη μέσα στις επόμενες 20 ημέρες για ιατρικό προσωπικό, καθώς η διαδικασία είναι διαφορετική από εκείνη που αφορά το λοιπό και το νοσηλευτικό προσωπικό». Όπως εξήγησε, οι γιατροί διαχρονικά δεν υπάγονται στο ΑΣΕΠ, αλλά προσλαμβάνονται μέσω συμβουλίων κρίσης, και επομένως δεν πρόκειται για αλλαγή φιλοσοφίας του συστήματος, αλλά για συνέχιση μιας πάγιας διαδικασίας, η οποία έχει πλέον επιταχυνθεί. Τόνισε ότι μέσα από τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει, και με τη βελτίωση της λειτουργίας των συμβουλίων κρίσης, έχει καταστεί εφικτό οι γιατροί να τοποθετούνται στα νοσοκομεία εντός τριών έως τεσσάρων μηνών από την ημέρα της προκήρυξης. Όπως σημείωσε, η εξέλιξη αυτή ενισχύει ουσιαστικά τη δυνατότητα ταχύτερης στελέχωσης των δομών υγείας, ιδιαίτερα ενόψει και της θερινής περιόδου, κατά την οποία οι ανάγκες σε πολλές νησιωτικές περιοχές αυξάνονται σημαντικά.