“Πονοκέφαλος” για τους γονείς η επιστροφή των παιδιών στο σχολείο – Ανησυχία για το εκρηκτικό κοκτέιλ γρίπης, RSV και άλλων ιών

Με το εκρηκτικό κοκτέιλ γρίπης, αναπνευστικού συγκυτιακού ιού (RSV), καθώς και άλλων ιών που κυκλοφορούν αυτή τη περίοδο, όπως ο πνευμονιόκοκκος και ο κορονοϊός, οι γονείς ανησυχούν πολύ για την επιστροφή των μαθητών στα σχολεία αλλά και για τα μικρότερα παιδιά που θα πάνε στους παιδικούς σταθμούς.

Πότε να μείνουν στο σπίτι

Οι ειδικοί προτρέπουν τους γονείς να κρατήσουν τα παιδιά στο σπίτι σε περίπτωση που έχουν συμπτώματα λοίμωξης του αναπνευστικού. Όπως τονίζουν αυτός είναι βασικός κανόνας, καθώς η επιστροφή του παιδιού στο σχολείο και σε δραστηριότητες θα πρέπει να γίνεται αφού έχει αναρρώσει πλήρως, διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος διασποράς του ιού και το ίδιο να εκτεθεί σε μια νέα λοίμωξη από την οποία θα νοσήσει βαρύτερα.

Οι γονείς ειδικά των πιο μικρών παιδιών,προσχολικής ηλικίας θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι γιατί μπορεί να αυξηθεί η συχνότητα με την οποία μια ίωση θα διαδέχεται την άλλη. Θα πρέπει λοιπόν να επικοινωνούν με τον παιδίατρο τους ακολουθώντας τις οδηγίες.

Πότε θα φτάσει στην κορύφωση το κύμα γρίπης

Οι χαμηλές θερμοκρασίες και ο συγχρωτισμός σε κλειστούς χώρους ευνοούν τη μετάδοση της γρίπης και των άλλων λοιμώξεων με αποτέλεσμα τα περιστατικά να αυξάνονται και τους ειδικούς να εκτιμούν πως τουλάχιστον μέχρι το τέλος Ιανουαρίου θα έχουμε περαιτέρω έξαρση.

Κοινά συμπτώματα

Οι αναπνευστικές λοιμώξεις έχουν συχνά κοινά συμπτώματα, κάτι που δυσκολεύει τη διάγνωση. Πυρετός, βήχας, δύσπνοια, βράγχος φωνής, πονοκέφαλος, μυϊκοί πόνοι, έντονη κόπωση και καταβολή είναι τα πιο συχνά. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε περιπτώσεις συλλοίμωξης, όπου κάποιο παιδί νοσεί ταυτόχρονα από περισσότερους ιούς, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε πιο βαριά κλινική εικόνα.

Οι οδηγίες των γιατρών

Όπως κάθε χρόνο αυτή τη περίοδοι οι ειδικοί προτρέπουν εκπαιδευτικούς και γονείς:

Καλό αερισμό των εσωτερικών χώρων και να ανοίγουν τα παράθυρα τακτικά στις αίθουσες.

Αποφυγή αγγίγματος προσώπου, μύτης, ματιών και στόματος και πλύσιμο των χεριών καλά πριν και μετά από αυτό. Βήχας ή φτέρνισμα στον αγκώνα ή σε χαρτομάντιλο.

Η παραμονή στο σπίτι συστήνεται μέχρι την υποχώρηση των συμπτωμάτων και την ολοκλήρωση τουλάχιστον 24 ωρών από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού, χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών σκευασμάτων.