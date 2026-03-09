Νέο καινοτόμο πνευμονιοκοκκικό συζευγμένο εμβόλιο (CAPVAXIVE™) για ενήλικες διαθέσιμο στην Ελλάδα

Η MSD (γνωστή ως Merck & Co., Inc. στις ΗΠΑ και τον Καναδά), εταιρία με κληρονομιά άνω των 40 ετών στην έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία στην πρόληψη των πνευμονιοκοκκικών νοσημάτων, ανακοινώνει σήμερα την έλευση στην Ελλάδα ενός νέου καινοτόμου πνευμονιοκοκκικού συζευγμένου εμβολίου για ενήλικες.

Το νέο εμβόλιο είναι σχεδιασμένο να στοχεύει 21 ορότυπους που καλύπτουν το μεγαλύτερο ποσοστό διεισδυτικής πνευμονιοκοκκικής νόσου στον ενήλικο πληθυσμό, καθώς περιέχει, 8 μοναδικούς ορότυπους που δε στοχεύονται από κανένα άλλο πνευμονιοκοκκικό εμβόλιο.

Το πνευμονιοκοκκικό συζευγμένο εμβόλιο δύναται να προσφέρει προστασία σε ανεμβολίαστους ενήλικες ασθενείς (ειδικά στους ηλικιωμένους και σε ομάδες υψηλού κινδύνου, λόγω νοσημάτων ή άλλων καταστάσεων, που διατρέχουν σημαντικό κίνδυνο για πνευμονιοκοκκική πνευμονία και πνευμονιοκοκκική διεισδυτική νόσο), προσφέροντας δυνητικά σημαντικό όφελος, λόγω των οκτώ μοναδικών ορότυπων για τους οποίους παρέχει κάλυψη.

Προκειμένου να προαχθεί η προστασία του ενήλικου πληθυσμού άνω των 65 ετών από την πνευμονιοκοκκική νόσο, η MSD ενώνει δυνάμεις με τον Όμιλο ΒΙΑΝΕΞ.

Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, η MSD μαζί με τον Όμιλο ΒΙΑΝΕΞ θα ενισχύσουν τις προσπάθειες πρόληψης και θα επεκτείνουν τη διάδοση αξιόπιστης, τεκμηριωμένης πληροφόρησης σε όλη την ιατρική κοινότητα της χώρας.

Οι δυο εταιρίες θα είναι υπεύθυνες για την επιστημονική ενημέρωση σε πνευμονολόγους, γενικούς ιατρούς και παθολόγους, ενώ συγκεκριμένα η ΒΙΑΝ – θυγατρική του Ομίλου ΒΙΑΝΕΞ – θα αναλάβει να επικοινωνήσει περαιτέρω τα οφέλη του εμβολιασμού κατά του πνευμονιόκοκκου στα ιδιωτικά φαρμακεία. Η συνεργασία τίθεται σε ισχύ στις 9 Μαρτίου 2026.

Η MSD είναι ο κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας του προϊόντος CAPVAXIVE™ και έχει την ευθύνη κυκλοφορίας του σε όλα τα κανάλια διανομής.

Σχετικά με την πνευμονιοκοκκική νόσο

Βάσει στοιχείων της ετήσιας επιδημιολογικής έκθεσης του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων για το 2022, η πνευμονιοκοκκική νόσος εξακολουθεί να επιβαρύνει σημαντικά τις ενήλικες ομάδες, προκαλώντας διεισδυτική πνευμονιοκοκκική νόσο και πνευμονιοκοκκική πνευμονία.

Η Ελλάδα, βάσει δεδομένων του 2021, παρουσιάζει υψηλή εμβολιαστική κάλυψη στα παιδιά (95,6%) ωστόσο σύμφωνα με τα ευρήματα της πανελλαδικής έρευνας υγείας Hellas Health VIII του 2021, τα ποσοστά εμβολιασμού σε ενήλικες για πνευμονιόκοκκο παραμένουν χαμηλά, της τάξεως του 25% .