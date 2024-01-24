14 νέες μονάδες ψυχικής υγείας που θα παρέχουν δωρεάν υπηρεσίες στους πολίτες

Τις προκηρύξεις διαγωνισμών για δεκατέσσερις νέες μονάδες ψυχικής υγείας, που θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», υπέγραψε ο υφυπουργός Υγείας αρμόδιος για θέματα Ψυχικής Υγείας και Εξαρτήσεων, Δημήτριος Βαρτζόπουλος.

Πρόκειται για Κέντρα Ημέρας, Οικοτροφεία και Κινητές Μονάδες για άτομα με Αυτισμό, με ‘Ανοια, καθώς και για άτομα με σοβαρή ψυχική διαταραχή. Οι νέες δομές θα παρέχουν δωρεάν υπηρεσίες σε όλους τους πολίτες.

Συγκεκριμένα, οι νέες δομές που προκηρύχθηκαν είναι:

1 Οικοτροφείο τύπου Α4

1 Οικοτροφείο τύπου Α8

1 Οικοτροφείο τύπου Α7

1 Οικοτροφείο τύπου Α6

2 Οικοτροφείο τύπου Α3

3 Κέντρα Ημέρας για την άνοια

1 Κινητή Μονάδα για την άνοια

2 Κέντρα Ημέρας για αυτισμό

2 Κέντρα Ημέρας παιδιών και εφήβων

Οι παραπάνω μονάδες θα αναπτυχθούν στις εξής Περιφερειακές Ενότητες : Αττικής, Θεσπρωτίας, Θεσσαλονίκης, Κοζάνης, Λασιθίου, Λέσβου, Τρικάλων, Σερρών.

«Με σκοπό την ολοκλήρωση της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης και της συμπλήρωσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην χώρα, ιδίως για άτομα με Αυτισμό και άτομα με Άνοια, όπου οι δομές ψυχικής υγείας είναι ελάχιστες και οι ανάγκες πάρα πολλές και συνεχώς διογκούμενες, προχωράμε σε μία ακόμα προκήρυξη για την ανάπτυξη και λειτουργία μονάδων ψυχικής υγείας με εξασφαλισμένους πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας οι οποίες παρέχουν δωρεάν τις υπηρεσίες τους σε όλους τους πολίτες», δήλωσε ο κ. Βαρτζόπουλος. Πρόσθεσε ότι «οι παρεμβάσεις σκοπό έχουν να καλύψουν ολιστικά τις ανάγκες των ωφελουμένων, να συνδράμουν τις οικογένειες στη μείωση του φορτίου φροντίδας και στην μείωση των δαπανών των νοικοκυριών που προκαλούν οι χρόνιες παθήσεις».

