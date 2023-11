Η Teleperformance παγκόσμιος ηγέτης στην παροχή ψηφιακών λύσεων για τις επιχειρήσεις, ανακηρύχθηκε ως ένα από τα 5 World’s Best WorkplacesTM για το 2023, από το Fortune και το Great Place to Work®. Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για την τρίτη συνεχή χρονιά που η Teleperformance καταφέρνει να κατακτήσει μια θέση στη λίστα με τους κορυφαίους εργοδότες παγκοσμίως, αναδεικνύοντας την ανθρωποκεντρική προσέγγιση στη λειτουργία της.

Η Teleperformance είναι μια από τις 25 παγκόσμιες ηγέτιδες εταιρείες, που ξεχώρισαν κατά τη διαδικασία έρευνας ικανοποίησης εργαζομένων που πραγματοποιεί το Great Place to Work®, καταγράφοντας και εκφράζοντας τις απόψεις 14,8 εκατομμυρίων εργαζομένων σε όλο τον κόσμο. Περισσότερο από το 99% των υπαλλήλων της Teleperformance εργάζονται σε περιβάλλον πιστοποιημένο από το Great Place to Work®.

Η Teleperformance Greece απασχολεί περισσότερους από 12.000 εργαζόμενους, ως μέρος του ευρύτερου δικτύου της εταιρείας, το οποίο αποτελείται από 500,000 υπαλλήλους σε όλο τον κόσμο. «Πιστεύουμε ότι οι ομάδες μας, αποτελούμενες από ξεχωριστούς ανθρώπους, είναι αυτές που κάνουν την Teleperformance εξαιρετική. Θέλουμε να εκφράσουμε τη βαθιά ευγνωμοσύνη μας στα μέλη της ομάδας μας που μας έδωσαν αυτήν την αναγνώριση – την κατάταξή μας ανάμεσα στα 5 κορυφαία εργασιακά περιβάλλοντα στον κόσμο», είπε η Charlotte Foucteau, CEO της Teleperformance Greece. «Η διάκριση αυτή αποτελεί απόδειξη του πρωταρχικού μας σκοπού, της μοναδικής οργανωτικής μας κουλτούρας και κυρίως της ακλόνητης δέσμευσής μας να προωθούμε την ευημερία του καθενός από τους εργαζομένους μας».

«Τα συνεχή επιτεύγματά μας είναι αποτέλεσμα της ισχυρής προσήλωσής μας στις αξίες μας, και της προτεραιοποίησης που δίνουμε όσον αφορά το τι είναι καλύτερο για τους εργαζομένους μας, τους πελάτες μας και τις κοινότητές μας ανά τον κόσμο» τόνισε η Charlotte Foucteau.

Οι εταιρείες που συμπεριλήφθηκαν στη λίστα World’s Best Workplaces ξεχώρισαν για τις εξαιρετικές συνθήκες εργαζομένων που έχουν δημιουργήσει παγκοσμίως, τις σχέσεις εμπιστοσύνης που έχουν χτίσει και το περιβάλλον ισότητας που εξασφαλίζουν σε όλους.

«Το να είσαι παγκόσμιος εργοδότης συνεπάγεται τεράστια ευθύνη απέναντι στους ανθρώπους και στον πλανήτη», λέει ο Michael C. Bush, Διευθύνων Σύμβουλος του Great Place To Work. «Η Teleperformance συγκαταλέγεται μεταξύ των κορυφαίων εταιρειών που έχουν απίστευτο αντίκτυπο, υποστηρίζουν τους ανθρώπους τους και αγωνίζονται για ένα δικαιότερο, ασφαλέστερο και πιο υγιές εργασιακό περιβάλλον σε όλο τον κόσμο. Όταν ενδυναμώνεις τους ανθρώπους σου, ώστε να εργάζονται έχοντας έναν υψηλότερο σκοπό, σε ανταμείβουν με την καινοτομία και την αποδοτικότητά τους — συμβάλλοντας έτσι στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου για όλους μας».

«Για τη διαμόρφωση της παγκόσμιας λίστας ακολουθήσαμε μια αυστηρή διαδικασία, η οποία διασφαλίζει ότι σύμφωνα με τις απόψεις των εργαζομένων αναδεικνύονται οι εξαιρετικοί χώροι εργασίας, οι οποίοι τους κάνουν να αισθάνονται ασφαλείς, δυνατοί και τους δίνουν κίνητρο να αποδώσουν όσο γίνεται καλύτερα στη δουλειά τους», λέει η Alyson Shontel, αρχισυντάκτρια του Fortune.

Η Teleperformance απασχολεί σχεδόν 500.000 εργαζομένους σε 95 χώρες. Περίπου το 40% των ανθρώπων της εργάζονται εξ αποστάσεως, χάρη στο πρωτοποριακό μοντέλο απομακρυσμένης εργασίας Cloud Campus της Teleperformance, που βοηθά τους υπαλλήλους να παραμένουν στενά συνδεδεμένοι με την αποστολή και το σκοπό της εταιρείας. Με το βραβευμένο μοντέλο απομακρυσμένης εργασίας Cloud Campus, η εταιρεία καταφέρνει να υποστηρίξει ένα παγκόσμιο εργατικό δυναμικό, προσελκύοντας επίσης και διατηρώντας κορυφαία ταλέντα σε κάθε σημείο του πλανήτη.

Η λίστα World’s Best Workplaces του Fortune για το 2023 είναι μόνο μία από τις διακρίσεις που έχει λάβει η Teleperformance ως εργοδότης. Η εταιρεία έχει πιστοποιηθεί ως Great Place to Work® σε 72 χώρες, ενώ συμπεριλήφθηκε στον ετήσιο κατάλογο 100 Companies that Care για το 2022 από το PEOPLE. Επίσης, η Teleperformance Greece ξεχώρισε ανάμεσα στα Best WorkplacesTM Hellas 2023.

Το ποσοστό βασίζεται στα δεδομένα που συλλέχθηκαν κατά την έρευνα ικανοποίησης εργαζομένων, πριν την απόκτηση της Majorel στις 8 Νοεμβρίου 2023.

Σχετικά με την Teleperformance Greece

Η Teleperformance Greece είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής “Digital Integrated Business Services” στην Ελλάδα. Με περισσότερες από τρεις δεκαετίες εμπειρίας, αποτελεί σήμερα ένα από τα κορυφαία Multilingual Hubs στον κόσμο, υποστηρίζοντας πάνω από 140 Αγορές σε 42 γλώσσες και διαλέκτους, με πάνω από 12.000 εργαζόμενους που προέρχονται από περισσότερες από 110 χώρες.

Πιστοποιημένη κατά ISO 9001, COPC OSP, PCI DSS, ISO 27001, Verego SRS, BEST, TOPS και Lean Six Sigma, χρησιμοποιεί τεχνολογίες αιχμής και υποστηρίζει επαφές μέσω κλήσεων, e-mail, chat, μέσων Κοινωνικής δικτύωσης, Artificial Intelligence, Ψηφιακές Πλατφόρμες, Bots, Speech Analytics, Bots, RPA’s, IVR, fax, sms και whitemails. Με εγκαταστάσεις σε Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη και Χανιά, προσφέρει ολοκληρωμένη γκάμα λύσεων “One-Office” σε Customer Experience Services, Back-Office Services και Knowledge Services, έχοντας λάβει πολλές σημαντικές διακρίσεις στην Ελλάδα όπως η διάκριση Best Place to Work (2023, 2022, 2021, 2020, 2017, 2013), αλλά και στο εξωτερικό, με χαρακτηριστικά 15

βραβεία «European Contact Centre & Customer Service» τα τελευταία 6 χρόνια.

Μάθετε περισσότερα για εμάς

Website: www.jobsteleperformance.com – www.teleperformance.com

Email: [email protected]

LinkedIn: www.linkedin.com/company/teleperformance/

