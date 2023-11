Ο Σαμ Άλτμαν φαίνεται πως δεν είναι το μοναδικό σημαντικό στέλεχος της OpenAI που αποχωρεί από την εταιρεία. Λίγες μόλις ώρες μετά την απόλυση του, με το διοικητικό συμβούλιο να διατείνεται πως “δεν τον εμπιστεύεται πλέον να συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντα του”, ο συνιδρυτής και πρώην πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, Γκρεγκ Μπρόκμαν αποκάλυψε στο X (twitter) ότι έλαβε την απόφαση να παραιτηθεί.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι όταν η OpenAI ανακοίνωσε εχθές τον ορισμό της Chief Technology Officer της εταιρείας, Μίρα Μουράτι ως προσωρινής Διευθύνουσας Συμβούλου, ο Γκρεγκ Μπρόκμαν δήλωσε ότι παραιτείται από τη θέση του προέδρου, αλλά πραμένει προς ώρας στην εταιρεία. Αυτό, ωστόσο, άλλαξε λίγο αργότερα.

Συγκεκριμένα, σε ανάρτηση του στο X, ο Μπρόκμαν έγραψε τα εξής:

“Γεια σε όλους,

είμαι πολύ περήφανος για αυτό που έχουμε φτιάξει όλοι μαζί, από τότε που ξεκίνησα δουλεύοντας στο διαμέρισμά μου πριν από 8 χρόνια. Περάσαμε δύσκολες και υπέροχες στιγμές μαζί, καταφέραμε τόσα πολλά, πράγματα που ήταν σχεδόν αδύνατο να πραγματοποιηθούν.

Αλλά βάσει των πρόσφατων εξελίξεων, παραιτούμαι.

Σας εύχομαι ειλικρινά τίποτα άλλο, παρά τα καλύτερα. Συνεχίζω να πιστεύω στην αποστολή δημιουργίας μιας ασφαλούς τεχνητής νοημοσύνης που θα ωφελήσει την ανθρωπότητα”.

After learning today’s news, this is the message I sent to the OpenAI team: https://t.co/NMnG16yFmm pic.twitter.com/8x39P0ejOM

Από την πλευρά του, ο Σαμ Άλτμαν, έγραψε στο X μετά την απόλυση του:

“Αγάπησα τον χρόνο μου στην OpenAI. Ήταν μια εξελικτική διαδικασία για εμένα προσωπικά και ελπίζω και για τον κόσμο γενικότερα. Πάνω από όλα μου άρεσε που δούλεψα με ταλαντούχους ανθρώπους. Στο μέλλον θα έχουμε να πούμε περισσότερα για τι θα ακολουθήσει”.

i loved my time at openai. it was transformative for me personally, and hopefully the world a little bit. most of all i loved working with such talented people.



will have more to say about what’s next later.



🫡