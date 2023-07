Αίσθηση έχουν προκαλέσει οι συνεχόμενες αναρτήσεις του Έλον Μασκ στις οποίες ούτε λίγο ούτε πολύ αναφέρει πως σχεδιάζει να αλλάξει το λογότυπο του Twitter.

«Και σύντομα θα πρέπει να αποχαιρετίσουμε το λογότυπο του Twitter, σταδιακά, όλα τα πουλιά», έγραψε χαρακτηριστικά ο δισεκατομμυριούχος ιδιοκτήτης της πλατφόρμας.

And soon we shall bid adieu to the twitter brand and, gradually, all the birds