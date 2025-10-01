Ζωή Κωνσταντοπούλου: Δεν ζητήσαμε εμείς αναβολή της εκταφής της σορού του γιου του Πάνου Ρούτσι, το διαψεύδω

Θέση για τα δημοσιεύματα για το αίτημα αναβολής για την εκταφή της σορού του γιου του Πάνου Ρούτσι πήρε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου.

«Ο Πάνος Ρούτσι βρίσκεται στην 17η ημέρα απεργίας πείνας. Δίπλα του αγωνιά η σύζυγός του, ο γιος του, Κρις, εγώ ως συνήγορός του αλλά και ολόκληρη η κοινωνία. Και η Κυβέρνηση αλλά και οι εκπρόσωποι της δικαστικής και εισαγγελικής λειτουργίας παίζουν σαδιστικά παιχνίδια, παίζουν με τις λέξεις, με τις μεθοδεύσεις και γενικά αρνούνται να συμπεριφερθούν θεσμικά» ανέφερε αρχικά σε δήλωσή της για να προσθέσει:

«Επειδή διάβασα δημοσιεύματα που λένε ότι είχε προσδιοριστεί εκταφή την Παρασκευή και ζητήθηκε αναβολή από δικής μου πλευράς, διαψεύδω τα δημοσιεύματα αυτά. Θέλω να ενημερωθώ από πού προέρχονται, ποιος δηλαδή διοχετεύει “για να αποπροσανατολίζει”. Μέχρι την Τετάρτη 19:00, δεν έχει υπάρξει καμία επίσημη απάντηση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας αλλά και του Συμβουλίου Εφετών Λάρισας και του Συμβουλίου Εφετών Λάρισας, στα πολύ συγκεκριμένα αιτήματα που έχουν υποβληθεί για διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων, βιοχημικών εξετάσεων, ιατροδικαστικών πράξεων και επιστημονικών εργαστηριακών διερευνήσεων. Έχουν υποβληθεί επανειλημμένα από την πλευρά του Πάνου Ρούτσι και της οικογένειάς του συγκεκριμένα αιτήματα που δεν έχουν απαντηθεί επισήμως.

Μέχρι σήμερα καμία επίσημη ενημέρωση δεν έχει περιέλθει στον Πάνο Ρούτσι. Καμία αρχή δεν έχει επιδιώξει να επικοινωνήσει μαζί του για το ζήτημα της εκταφής, ούτε με την κυρία Ρούτσι, ούτε με τον Κρις Ρούτσι. Ό, τι πληροφορία έχουμε για τη δικογραφία-φάντασμα που δεν έχει φτάσει ακόμα στα χέρια του διοικητή της αστυνομίας Περάματος, αλλά του έχει περιέλθει μόνο ηλεκτρονικά. Ό, τι πληροφορία έχουμε συλλέξει την έχουμε συλλέξει μετ’ εμποδίων».