Οι 4 δομικές αλλαγές Βρούτση κατά της οπαδικής βίας: Ταυτοπροσωπία στα εισιτήρια και κάμερες στα γήπεδα

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης από το βήμα της Βουλής αναφέρθηκε στις τέσσερις δομικές αλλαγές για την καταπολέμηση της οπαδικής βίας.

«Δεν ερχόμαστε να γκρεμίσουμε, αλλά να χτίσουμε σε αυτά που βρήκαμε προκειμένου να αντιμετωπιστούν κενά και παραλείψεις που επέτρεπαν εκδηλώσεις φαινομένων αθλητικής βίας,» ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός Γιάννης Βρούτσης ολοκληρώνοντας την επί της Αρχής συζήτηση του σχεδίου νόμου του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού «Κύρωση της από 11.12.2023 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Έκτακτα μέτρα απαγόρευσης διάθεσης εισιτηρίων και παρουσίας θεατών σε αγώνες ποδοσφαίρου για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας τάξης και ασφάλειας” (Α’ 203) – Λήψη μέτρων για την αποτροπή και αντιμετώπιση της βίας στο πλαίσιο αθλητικών συναντήσεων και λοιπές ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού» στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής.

Ο κ. Βρούτσης, αναγνώρισε στις εισηγήσεις όλων των κομμάτων «την κοινή αγωνία να αντιμετωπίσουμε ένα ζήτημα που υποβόσκει και δηλητηριάζει το σύνολο του αθλητισμού της χώρας» σημειώνοντας ότι «ο αθλητισμός έχει άλλα χαρακτηριστικά αντίθετα από τη βία που βλέπουμε».

Ο αναπληρωτής υπουργός επισήμανε ότι από το 1999 έχουν υπάρξει νομοθετικές πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της βίας στους αθλητικούς χώρους και όλοι οι υπουργοί είχαν καλό σκοπό και πρόσθεσε πως «εμείς σήμερα δεν ερχόμαστε να γκρεμίσουμε, αλλά να χτίσουμε σε αυτά που βρήκαμε για να αντιμετωπιστούν κενά και παραλείψεις».

Ο κ. Βρούτσης ανέφερε πως μετά και τα τελευταία απαράδεκτα φαινόμενα αθλητικής εγκληματικής βίας, διαπιστώσαμε ως αδυναμίες ότι στο θέμα των καμερών στα γήπεδα υπήρχαν κενά, καθώς ο νόμος δεν έλεγε πώς θα παρακολουθούνται αυτές οι κάμερες, το ποιος και με ποιες διαδικασίες θα τις παρακολουθεί και πού θα αποστέλλει το υλικό τους, εάν υπάρχουν παραβατικές συμπεριφορές. Το δεύτερο ζήτημα είναι ότι η Κάρτα Φιλάθλου που θα επέφερε την ταυτοπροσωπία ήταν μια προσπάθεια ατελέσφορη και δεν μπόρεσε να γίνει πράξη. Με την αυστηροποίηση των ποινών, με το Νόμο Αυγενάκη έχουμε φτάσει στο ζενίθ ως χώρα. Tο έχουμε καλύψει και αυτό το θέμα για αυτό και στο νομοσχέδιο αυτό δεν υπάρχουν εδώ νέες ποινικές κυρώσεις».

«Αυτό που κάνουμε», ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός, «είναι να καλύψουμε κενές περιοχές του αθλητικού οικοδομήματος και την λειτουργία της περιφρούρησης και θωράκισης των αθλητικών δραστηριοτήτων, κατ’ εξοχήν μέσα στα ποδοσφαιρικά γήπεδα». Ειδικότερα, ανέφερε ο κ. Βρούτσης, επέρχονται τέσσερις μεγάλες δομικές αλλαγές που είναι:

Κάμερες στα γήπεδα

«Στο νομοσχέδιο», είπε ο αναπληρωτής υπουργός, «περιγράφουμε βήμα-βήμα το πώς θα λειτουργούν οι κάμερες, σε ποιες περιοχές του γηπέδου θα εστιάζουν, την ακρίβεια των καταγραφών αλλά και το πού θα αποστέλλεται το υλικό αυτό. Αποκτούμε δηλαδή κάτι που ήδη υπάρχει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες». Επισήμανε ότι «για πρώτη φορά η σχετική Υπουργική Απόφαση που περιγράφει τα τεχνικά χαρακτηριστικά της τοποθέτησης και της επεξεργασίας του υλικού των καμερών είναι ήδη έτοιμη», όπως και ότι «επειδή θέλουμε συμμάχους σε αυτή την προσπάθεια και τις ΠΑΕ που αναλαμβάνουν πολύ σημαντικές ευθύνες από εδώ και πέρα, ήδη τεχνικά κλιμάκια από τρία υπουργεία έχουν επισκεφτεί και τα 14 γήπεδα της Super League δείχνοντας την καλή πρόθεση που έχουμε και δεν αιφνιδιάζουμε κανένα, ενώ θα υπάρξει και δεύτερος γύρος συναντήσεων». Ο κ. Βρούτσης χαιρέτισε το γεγονός ότι από τις τοποθετήσεις των εισηγητών και αγορητών διαφάνηκε ότι η πλειοψηφία των κομμάτων συμφωνεί με τα μέτρα που αφορούν στις κάμερες παρά τις όποιες επιμέρους αντιρρήσεις.

Ο αναπληρωτής υπουργός υπογράμμισε ότι το πιο σημαντικό μέρος των επιπτώσεων και κυρώσεων, εκτός από τα διοικητικά πρόστιμα, είναι η διεξαγωγή αγώνων κεκλεισμένων των θυρών και όχι η διακοπή αγώνων και η τιμωρία της ομάδας στο Πρωτάθλημα. «Στόχος μας,» είπε ο κ. Βρούτσης «δεν είναι να τιμωρήσουμε την ομάδα, αλλά να γίνει ο αγώνας χωρίς φιλάθλους γιατί αυτό θα πονέσει την τσέπη εκείνου που έχει την ευθύνη της ΠΑΕ, αλλά δεν συνεισφέρει με όσα πρέπει στην κοινή προσπάθεια».

Ταυτοπροσωπία στα εισιτήρια

«Με τις προτεινόμενες διατάξεις στο νομοσχέδιο», ανέφερε ο κ. Βρούτσης ότι «σήμερα σε συνεργασία με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τη βοήθεια της τεχνολογίας, ερχόμαστε και φτιάχνουμε μια εφαρμογή μέσω του κινητού τηλεφώνου που θα έχει και το ηλεκτρονικό εισιτήριο, ενώ ταυτόχρονα υπάρχει η δυνατότητα της διακρίβωσης της ταυτοπροσωπίας μέσω της αστυνομικής ταυτότητας. Έτσι, θα γνωρίζουμε τον καθέναν και την καθεμιά που εισέρχεται στο γήπεδο». Ο αναπληρωτής υπουργός είπε ότι «ένα από τα σημεία που εκκολάπτει την παραβατικότητα είναι η ανωνυμία».

«Το μέτρο αυτό,» εξήγησε ο κ. Βρούτσης, «υπάρχει και σε άλλες χώρες». Για την είσοδο των ανηλίκων έως 15 ετών, διευκρίνισε ότι θα μπαίνουν μαζί με κάποιο γονέα ή συνοδό ο οποίος θα έχει και τα δύο εισιτήρια και θα γίνεται η ταυτοποίησή του. Σχετικά με τους φιλάθλους από το εξωτερικό είπε ότι «για αυτούς θα υπάρχει ειδική σχετική πρόβλεψη και τα διοικητικά αυτά μέτρα είναι εθνικό μέτρα που μπορούμε να λάβουμε». Ο κ. Βρούτσης είπε ότι μπαίνει τέλος στις «μπούκες» φιλάθλων και των υπεράριθμων φιλάθλων.

Επιτροπή ΔΕΑΒ

«Η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας αποτελεί ένα υφιστάμενο όργανο που, όμως αποκτά επιτελική μορφή πάνω στο ζήτημα των παραβατικών συμπεριφορών,» ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός. Δίνουμε, είπε «μεγάλη σημασία στην ΔΕΑΒ για αυτό και την αναβαθμίζουμε, μειώνουμε τον αριθμό για να είναι ευέλικτο και αποφασιστικό όργανο και από εδώ και πέρα θα διαδραματίσει ρόλο στην παρακολούθηση παραβατικών συμπεριφορών, αλλά και των διοικητικών προστίμων». Ο κ. Βρούτσης υπογράμμισε ότι οι ποινές που θα επιβάλει η ΔΕΑΒ αφορούν «δέσμη ποινών αρμοδιότητας και όχι με στοιχεία υποκειμενικότητας» για όλα τα σχετικά θέματα. Ήδη, όλες οι ΠΑΕ είπε ο αναπληρωτής υπουργός «έχουν ενημερωθεί για όλη την δέσμη μέτρων, τα έχουν ζυγίσει και έχουν καταλάβει ότι δεν παίζουμε».

e- Kouros

«Πρόκειται για μια μεγάλη μεταρρύθμιση», ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός, καθώς «θα μάθουμε για πρώτη φορά, θα καταγράψουμε και θα μετρήσουμε τον αθλητισμό σε όλη τη χώρα». Το παρομοίασε με την «ΕΡΓΑΝΗ» του Αθλητισμού. Η πρώτη έκθεση θα παρουσιαστεί στα τέλη Φεβρουαρίου 2024 και για πρώτη φορά θα υπάρχουν στοιχεία για όλα τα αθλήματα ανά Νομό και ανά Επικράτεια. «Είναι», είπε ο κ. Βρούτσης, «μια μεγάλη δομική αλλαγή στο οικοσύστημα του αθλητισμού στη χώρα μας, ένα σημαντικό εργαλείο χαρτογράφησης για όλους και για όλα τα αθλήματα».

Ο κ. Βρούτσης, ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του χαρακτήρισε τα μέτρα κατά της οπαδικής βίας «δρακόντεια» και ότι το νομοσχέδιο «κάνει ένα άλμα», χωρίς όμως να παραγνωρίσει ότι «είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί η αθλητική βία, αλλά μπορούμε να την αναχαιτίσουμε και να την περιορίσουμε, θωρακίζοντας την ασφάλεια των φιλάθλων με τον καλύτερο δυνατό τρόπο». «Μαγικά δεν υπάρχουν», όπως είπε, αλλά «το ν/σ δείχνει τη βούληση της κυβέρνησης».

