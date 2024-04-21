Βασίλης Κικίλιας: Στην Κρήτη την Δευτέρα για την άσκηση «Μίνωας 2024»

Στην Κρήτη μεταβαίνει αύριο ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας, προκειμένου να παραστεί στην έναρξη της άσκηση αντισεισμικής προστασίας «Μίνωας 2024».

Πρόκειται, όπως τονίζει ανακοίνωση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, για τη μεγαλύτερη επιχειρησιακή άσκηση πεδίου πλήρους ανάπτυξης που έχει σχεδιαστεί ποτέ στη χώρα για την αντιμετώπιση μεγάλου σεισμού. Την άσκηση διοργανώνουν το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (ΟΑΣΠ) και η Περιφέρεια Κρήτης.

Σε συνέχεια του μεγάλου αριθμού δράσεων σε όλο το νησί, καθώς και της άσκησης επί χάρτου που πραγματοποιήθηκε στις 15-16 Φεβρουαρίου, η τελική φάση της «Μίνωας 2024» διεξάγεται στο πεδίο στις 22, 23 και 24 Απριλίου και στις τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες της Κρήτης και θα αποτελέσει τη βάση με την οποία θα διεξάγονται αντίστοιχες ασκήσεις σε κάθε Περιφέρεια της χώρας.

Σκοπός της επιχειρησιακής άσκησης είναι να συμβάλει στη μείωση της σεισμικής διακινδύνευσης στην Κρήτη μέσα από μία σειρά συντονισμένων δράσεων, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο γενικό σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και διαχείρισης των συνεπειών λόγω σεισμού «Εγκέλαδος 2» του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Η άσκηση στοχεύει επίσης, στη βελτίωση, τόσο των σχεδίων έκτακτης ανάγκης και διαχείρισης κρίσεων, όσο και του συντονισμού των υπηρεσιών και της διαδικασίας συλλογής και αξιολόγησης πληροφοριών. Επιπλέον, επιδιώκεται η εκπαίδευση όλων των φορέων, η ενίσχυση της ετοιμότητας και της διαλειτουργικότητας, η ένταξη εθελοντικών ομάδων στο σχεδιασμό, καθώς και η ευαισθητοποίηση του πληθυσμού.

Σύμφωνα με το σενάριο της άσκησης, μετά τις 10:00 το πρωί της Δευτέρας 22 Απριλίου 2024 σημειώνεται ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 6.4 R με επίκεντρο στον υποθαλάσσιο χώρο, 20km ΒΑ της πόλης των Χανίων, που επηρεάζει τις Π.Ε. Χανιών και Ρεθύμνης. Το πρωί της Τρίτης, 24 ώρες περίπου μετά το πρώτο ισχυρό σεισμικό γεγονός, εκδηλώνεται νέος σεισμός μεγέθους 7.2 R με επίκεντρο 30 km στον υποθαλάσσιο χώρο βόρεια της πύλης του Ηρακλείου, ο οποίος γίνεται εντονότατα αισθητός σε όλη την Κρήτη και στην ευρύτερη περιοχή, επηρεάζοντας ιδιαίτερα τις Π.Ε. Ηρακλείου και Λασιθίου, ενώ ταυτόχρονα προκαλούνται και θαλάσσια γεωδυναμικά κύματα (Tsunamis) τα οποία προσβάλλουν τις βόρειες ακτές της Κρήτης.

Η έναρξη της ‘Ασκησης το πρωί της Δευτέρας θα πραγματοποιηθεί με την αποστολή μηνύματος από το 112 προς τον γενικό πληθυσμό σε Χανιά και Ρέθυμνο, ενώ την Τρίτη 23/4/2024 θα ακολουθήσουν 2 ακόμη μηνύματα από το 112, τα οποία θα αποσταλούν το πρωί σε όλη την Κρήτη. Όλα τα μηνύματα θα ξεκινούν με τη διακριτή ένδειξη «ΑΣΚΗΣΗ – ΑΣΚΗΣΗ – ΑΣΚΗΣΗ», προκειμένου να γίνει αμέσως αντιληπτό ότι πρόκειται για άσκηση και να αποφευχθούν τυχόν παρερμηνείες και αναστάτωση.

Στην άσκηση συμμετέχουν κεντρικοί φορείς (υπουργεία, κεντρικοί οργανισμοί), η Περιφέρεια Κρήτης, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, οι πρωτοβάθμιοι Ο.Τ.Α. Κρήτης, οι εθελοντικές οργανώσεις, οι περιφερειακοί και τοπικοί φορείς, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, η ΑΔΜΗΕ, οι φορείς τηλεπικοινωνιών, οι δομές Υγείας, οι φορείς διαχείρισης λιμένων και αεροδρομίων, οι τουριστικές δομές, η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης, όλα τα σχολικά συγκροτήματα της Κρήτης, οι Εφορείες Αρχαιοτήτων κ.ά..

Η έναρξη της άσκησης πεδίου πλήρους ανάπτυξης στις 22 Απριλίου θα γίνει στις 11:30 στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου με τη συμμετοχή του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Β. Κικίλια. Στον ίδιο χώρο θα πραγματοποιούνται και οι συνεδριάσεις του περιφερειακού επιχειρησιακού συντονιστικού οργάνου Πολιτικής Προστασίας (ΠΕΣΟΠΠ) κατά τη διάρκεια εξέλιξης της άσκησης.

