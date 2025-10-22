Τσιάρας: “Συστήνεται Εθνική Επιτροπή για την ευλογιά των αιγοπροβάτων”

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, ανακοίνωσε την δημιουργία εθνικής επιστημονικής επιτροπής διαχείρισης και ελέγχου της ευλογιάς των προβάτων.

Συγκεκριμένα, ο κ. Τσιάρας ανέφερε: «Είμαστε ενώπιον μεγάλου αριθμού κρουσμάτων και καλούμαστε να πάρουμε αποφάσεις που θα δρομολογήσουν, με βάση την επιστημονική γνώση, συγκεκριμένο σχεδιασμό που θα μας δώσει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε τη ζωονόσο».

Πρόεδρος της Επιτροπής αναλαμβάνει ο πρύτανης του πανεπιστημίου Θεσσαλίας Χαράλαμπος Μπιλλίνης, ενώ στη σύνθεση θα μετέχουν κυρίως μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας. Μέλος της επιτροπής θα είναι και ο Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύρος Πρωτοψάλτη.

Τον γενικό συντονισμό της ομάδας αυτής θα αναλάβει ο Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύρος Πρωτοψάλτης, με στόχο τη δημιουργία ενός μηχανισμού αντίστοιχου με εκείνον που λειτούργησε στην πανδημία του κορωνοϊού: με σταθερή επιτήρηση, συνεργασία των φορέων και εφαρμογή μέτρων προστασίας.

Ήδη, πάνω από 350.000 ζώα έχουν θανατωθεί. «Θα τα καταφέρουμε με την ευλογιά. Τις επόμενες ημέρες θα έχουμε τη δυνατότητα υλοποίησης ολοκληρωμένου σχεδίου και δημιουργίας θετικών συνθηκών», ανέφερε.

Η κυβέρνηση έχει ήδη διαθέσει 40 εκατομμύρια ευρώ για αποζημιώσεις προς τους κτηνοτρόφους για τις απώλειες ζώων, ενώ – όπως δήλωσε ο κ. Τσιάρας – έχουν εγκριθεί και θα διατεθούν άμεσα επιπλέον 46 εκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη των εκτροφών που επλήγησαν.

Κλείνοντας, ο Υπουργός υπενθύμισε πως η χώρα κατάφερε να αντιμετωπίσει την πανώλη των χοίρων χάρη στη συλλογική προσπάθεια και τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων. «Τα καταφέραμε με την πανώλη – Θα τα καταφέρουμε και με την ευλογιά», δήλωσε με αποφασιστικότητα.