Τα συμπεράσματα του Μαξίμου από τις… 48 ώρες της Πειραιώς 

Οι 48 ώρες που κύλισαν στην Πειραιώς με βουλευτές και πρωτοκλασάτα στελέχη και ειδικούς να ανταλλάσσουν απόψεις για την υπό διαμόρφωση νομοθετική ρύθμιση για την ισότητα στο γάμο, σε τίποτε δεν θύμιζαν το αρχικό πάγωμα που υπήρχε με την απόφαση Μητσοτάκη να τρέξει το νομοσχέδιο.

Εάν κάποιος μετρούσε νικητές και ηττημένους, θα λέγαμε ότι ο κίνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, αποδείχτηκε άκρως «θεραπευτική». Ενώ η διέξοδος της αποχής ήταν ίσως λυτρωτική για κάποιος. Το βέβαιο είναι ότι καμία «σφαγή» δεν έγινε στην Πειραιώς και κανείς δεν έδωσε την αίσθηση ότι απειλείται είτε η κυβέρνηση είτε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Το αντίθετο. Καθώς ακόμη και κάποιοι από αυτούς που αρχικά θα καταψήφιζαν την ρύθμιση, μετακινήθηκαν στην πλευρά του «ναι» και κάποιοι που ήταν στο «όχι» θεώρησαν ότι θα πάνε στην αποχή, για να μην τραυματίσουν την εικόνα της κυβέρνησης. Το ισοζύγιο των όσων προηγήθηκαν κατά την εκτίμηση των συνεργατών του πρωθυπουργού, ήταν σε κάθε περίπτωση θετικό. Καθώς ακόμη και αυτοί που επιμένουν στην καταψήφιση, εκτίμησαν σε δηλώσεις τους ότι η ενότητα του κόμματος δεν κινδυνεύει. Χαρακτηριστικότερος όλων ο τ. Υπουργός Θάνος Πλεύρης, που αν και επιμένει στην άποψή του επισήμανε ότι η ΝΔ απέδειξε ότι μπορεί να συζητά και βγαίνει πιο ενισχυμένη από την διαδικασία.

Στα ναι πάντως προσμετρούν στο Μαξίμου τους παρακάτω:

Την βουλευτή Ευρυτανίας Τζίνα Οικονόμου που μπήκε προβληματισμένη βγαίνοντας όμως είπε ότι θα υπερψηφίσει.

Τον βουλευτή Καβάλας Μακάριο Λαζαρίδη, που δήλωσε ότι πείστηκε από τον πρωθυπουργό και μετέβαλε στάση, ως εκ τούτου θα υπερψηφίσει το νομοσχέδιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες και η βουλευτής και κοινοβουλευτική εκπρόσωπος Ζωή Ράπτη θα υπερψηφίσει το νομοσχέδιο. Μιλώντας στους δημοσιογράφους ανέφερε ότι με την κυβερνητική ρύθμιση δίνεται ένα δικαίωμα για να προστατευθούν τα παιδιά.

Θετικός εμφανίστηκε και ο βουλευτής Σερρών Τάσος Χατζηβασιλείου ο οποίος σημείωσε σε δηλώσεις του πως «τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν μπαίνουν στο ζύγι και ότι αυτή είναι μία πρωτοβουλία ισότητας».

Υπέρ του νομοσχεδίου τάχθηκε ο βουλευτής Αχαΐας Ιάσων Φωτήλας.

Η βουλευτής Καρδίτσας Ασημίνα Σκόνδρα μιλώντας έξω από τα γραφεία της ΝΔ είπε ότι με τη διαδικασία που ακολουθείται λύνονται οι απορίες όλων. «Από τη στιγμή που δεν υπάρχει η παρένθετη μητέρα, είναι θέμα δικαιωμάτων των παιδιών που υπάρχουν μέσα στις οικογένειες. Αυτο το νομοσχέδιο δίνει δικαιώματα σε κάποιους ανθρώπους αλλά δεν θίγει τα δικά μας δικαιώματα. Πάντα πρέπει να σκεφτόμαστε τι θα συμβεί».

Ο Άγγελος Συρίγος από την πλευρά του είπε ότι «στη συνάντηση ακούστηκαν όλες οι απόψεις και λύθηκαν απορίες. Δεν ξέρω αν υπάρχουν άλλα κόμματα που μπορούν να μιλήσουν τόσο ανοιχτά» παρατήρησε.

Ο βουλευτής Επικρατείας Γιώργος Σταμάτης που ήταν ο πιο προωθημένος είπε ότι αληθεύει ότι υποστήριξα και την παρένθετη μητέρα στη συζήτηση… «Είναι ένα νομοσχέδιο που αποκαθιστά αδικία ετών. Δεν δημιουργούμε νέα μορφή οικογένειας αλλά να στηρίξουμε αυτές που υπάρχουν» σημείωσε.

Το σημαντικό όμως στη Νέα Δημοκρατία είναι ότι δηλώνουν άπαντες έτοιμοι να γυρίσουν σελίδα και να ασχοληθούν με νομοσχέδια που «καίνε» την ελληνική κοινωνία (ποινικοί κώδικες, Μη κρατικά Πανεπιστήμια, εγκληματικότητα κλπ) και φυσικά την αντιμετώπιση της ακρίβειας.

Ο πρωθυπουργός που σήμερα το πρωί θα βρεθεί στον «Δημόκριτο» και το απόγευμα θα αναχωρήσει για το Νταβός, εκτιμά ότι πάει με έναν πονοκέφαλο λιγότερο, αλλά και δικαιωμένος για την επιλογή του και στους χειρισμούς που έγιναν. Όπως τόνιζαν από το Μαξίμου αν κάποιος διαβάσει τις μετρήσεις θα διαπιστώσει ότι η στόχευση του πολιτικού κέντρου, αποτελεί το στρατηγικό πλεονέκτημα της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα και με βάση τις αλλαγές που έγιναν στην ΕΛΑΣ, περιμένει το σχέδιο αντιμετώπισης κατά της εγκληματικότητας και της παραβατικότητας, κυρίως των νέων, να αρχίζει να αποδίδει. Καθώς ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης είναι έτοιμος να παρουσιάσει και να ξεκινήσει την δική του στρατηγική. Αν μη τι άλλο γνωρίζει ότι δεν υπάρχει περίοδος χάριτος.