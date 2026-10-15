Σύνοδος Κορυφής ΕΕ: Τελεσίγραφο Μακρόν για συμφωνία έως τον Δεκέμβριο – Τι ζητά η Ελλάδα

Σε κλίμα έντονων διαφωνιών πραγματοποιείται η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες, με τον Εμανουέλ Μακρόν να πιέζει τους «27» για συμφωνία σχετικά με τον νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό έως το τέλος του 2026. Την ίδια ώρα, η αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας προκαλεί νέες αντιπαραθέσεις μεταξύ των κρατών-μελών.

Στο επίκεντρο βρίσκεται το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της περιόδου 2028-2034, με την πρόταση της ιρλανδικής προεδρίας να προβλέπει κονδύλια ύψους περίπου 1,62 τρισ. ευρώ, μειωμένα κατά 141 δισ. ευρώ σε σχέση με την αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

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Μακρόν: Συμφωνία πριν από τις γαλλικές εκλογές

Σύμφωνα με πληροφορίες που αποδίδονται σε Ευρωπαίους διπλωμάτες, ο Γάλλος πρόεδρος προειδοποίησε τους ομολόγους του ότι από τον Ιανουάριο του 2027 τα περιθώρια πολιτικής συμφωνίας θα περιοριστούν σημαντικά.

Ο λόγος είναι η έναρξη της προεκλογικής περιόδου στη Γαλλία, ενόψει των προεδρικών εκλογών του Απριλίου.

Η παρέμβασή του ενισχύει την πίεση για επίτευξη συμβιβασμού στη Σύνοδο Κορυφής του Δεκεμβρίου, παρά τις σημαντικές διαφορές μεταξύ των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων.

Τι διεκδικεί η Ελλάδα

Η ελληνική κυβέρνηση δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη διατήρηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων για την Κοινή Αγροτική Πολιτική και την πολιτική συνοχής, εκφράζοντας επιφυλάξεις για ενδεχόμενες περικοπές.

Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζητά μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, ώστε τα κράτη-μέλη να μπορούν να εφαρμόζουν προσωρινά και στοχευμένα μέτρα στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις που επιβαρύνονται από τις υψηλές τιμές της ενέργειας.

Στο συγκεκριμένο αίτημα συγκλίνει και η Ιταλία, ενώ άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις εμφανίζονται επιφυλακτικές απέναντι στη χαλάρωση των δημοσιονομικών κανόνων.

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Διαφωνίες για τις τιμές της ενέργειας

Η ενεργειακή κρίση αποτελεί το δεύτερο μεγάλο μέτωπο της Συνόδου, με τις αυξήσεις στις τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου να προκαλούν έντονη ανησυχία.

Μεταξύ των προτάσεων που εξετάζονται περιλαμβάνονται η ενίσχυση των στρατηγικών αποθεμάτων φυσικού αερίου και η επιβολή ευρωπαϊκού φόρου στα έκτακτα κέρδη ενεργειακών επιχειρήσεων.

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Ωστόσο, οι συγκεκριμένες προτάσεις δεν συγκεντρώνουν προς το παρόν την απαραίτητη συναίνεση.

Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται την Παρασκευή (16/10), με τους Ευρωπαίους ηγέτες να αναζητούν κοινό έδαφος τόσο για τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών όσο και για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους.