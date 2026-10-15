Βίσση ή Καρβέλας; Μισός αιώνας μαζί, δύο αντίθετες αλήθειες – Εσείς με ποιον είστε;
Βίσση ή Καρβέλας; Μισός αιώνας μαζί, δύο αντίθετες αλήθειες – Εσείς με ποιον είστε; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Βίσση ή Καρβέλας; Μισός αιώνας μαζί, δύο αντίθετες αλήθειες – Εσείς με ποιον είστε; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σύνοδος Κορυφής ΕΕ: Τελεσίγραφο Μακρόν για συμφωνία έως τον Δεκέμβριο – Τι ζητά η Ελλάδα

Ο Γάλλος πρόεδρος πιέζει για συμφωνία πριν από το 2027, ενώ οι Ευρωπαίοι ηγέτες διαφωνούν για τον νέο προϋπολογισμό και τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια.

Σύνοδος Κορυφής ΕΕ: Τελεσίγραφο Μακρόν για συμφωνία έως τον Δεκέμβριο – Τι ζητά η Ελλάδα
EPA
ΦΟΙΒΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

Σε κλίμα έντονων διαφωνιών πραγματοποιείται η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες, με τον Εμανουέλ Μακρόν να πιέζει τους «27» για συμφωνία σχετικά με τον νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό έως το τέλος του 2026. Την ίδια ώρα, η αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας προκαλεί νέες αντιπαραθέσεις μεταξύ των κρατών-μελών.

Στο επίκεντρο βρίσκεται το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της περιόδου 2028-2034, με την πρόταση της ιρλανδικής προεδρίας να προβλέπει κονδύλια ύψους περίπου 1,62 τρισ. ευρώ, μειωμένα κατά 141 δισ. ευρώ σε σχέση με την αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μακρόν: Συμφωνία πριν από τις γαλλικές εκλογές

Σύμφωνα με πληροφορίες που αποδίδονται σε Ευρωπαίους διπλωμάτες, ο Γάλλος πρόεδρος προειδοποίησε τους ομολόγους του ότι από τον Ιανουάριο του 2027 τα περιθώρια πολιτικής συμφωνίας θα περιοριστούν σημαντικά.

Ο λόγος είναι η έναρξη της προεκλογικής περιόδου στη Γαλλία, ενόψει των προεδρικών εκλογών του Απριλίου.

Η παρέμβασή του ενισχύει την πίεση για επίτευξη συμβιβασμού στη Σύνοδο Κορυφής του Δεκεμβρίου, παρά τις σημαντικές διαφορές μεταξύ των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων.

Τι διεκδικεί η Ελλάδα

Η ελληνική κυβέρνηση δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη διατήρηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων για την Κοινή Αγροτική Πολιτική και την πολιτική συνοχής, εκφράζοντας επιφυλάξεις για ενδεχόμενες περικοπές.

Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζητά μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, ώστε τα κράτη-μέλη να μπορούν να εφαρμόζουν προσωρινά και στοχευμένα μέτρα στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις που επιβαρύνονται από τις υψηλές τιμές της ενέργειας.

Στο συγκεκριμένο αίτημα συγκλίνει και η Ιταλία, ενώ άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις εμφανίζονται επιφυλακτικές απέναντι στη χαλάρωση των δημοσιονομικών κανόνων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαφωνίες για τις τιμές της ενέργειας

Η ενεργειακή κρίση αποτελεί το δεύτερο μεγάλο μέτωπο της Συνόδου, με τις αυξήσεις στις τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου να προκαλούν έντονη ανησυχία.

Μεταξύ των προτάσεων που εξετάζονται περιλαμβάνονται η ενίσχυση των στρατηγικών αποθεμάτων φυσικού αερίου και η επιβολή ευρωπαϊκού φόρου στα έκτακτα κέρδη ενεργειακών επιχειρήσεων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ωστόσο, οι συγκεκριμένες προτάσεις δεν συγκεντρώνουν προς το παρόν την απαραίτητη συναίνεση.

Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται την Παρασκευή (16/10), με τους Ευρωπαίους ηγέτες να αναζητούν κοινό έδαφος τόσο για τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών όσο και για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Γεωργιάδης από τα Ιωάννινα: Προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτών – Δωρεάν εξετάσεις στα ΚΑΠΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης από τα Ιωάννινα: Προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτών – Δωρεάν εξετάσεις στα ΚΑΠΗ

Ο υπουργός Υγείας εγκαινίασε ανακαινισμένες μονάδες υγείας σε Μέτσοβο και Ιωάννινα, ανακοινώνοντας ενίσχυση του προσωπικού και δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για ηλικιωμένους.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Πιερρακάκης: «Η δημοσιονομική αξιοπιστία είναι εθνική ισχύς» – Τι είπε για την ελληνική οικονομία
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης: «Η δημοσιονομική αξιοπιστία είναι εθνική ισχύς» – Τι είπε για την ελληνική οικονομία

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών μίλησε για τις προκλήσεις της ευρωπαϊκής οικονομίας, τις υψηλές αποδόσεις των ομολόγων και τις αναπτυξιακές προοπτικές της Ελλάδας.

Motor Oil: Σφοδρές αντιδράσεις από ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ μετά τη νέα έκρηξη με δύο τραυματίες
ΕΛΛΑΔΑ

Motor Oil: Σφοδρές αντιδράσεις από ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ μετά τη νέα έκρηξη με δύο τραυματίες

Την άμεση διερεύνηση των συνθηκών της νέας έκρηξης στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδώρους και την απόδοση ευθυνών ζητούν με ανακοινώσεις τους ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και το ΚΚΕ, μετά τον τραυματισμό δύο εργαζομένων εργολαβικού συνεργείου το απόγευμα της Πέμπτης (15/10). Το νέο περιστατικό σημειώθηκε λίγες ημέρες μετά το εργατικό δυστύχημα της 9ης Οκτωβρίου, προκαλώντας […]

Σεπόλια: Άτομο έχει ανέβει σε σκεπή και πετάει πέτρες και τούβλα σε περαστικούς (βίντεο)
ΕΛΛΑΔΑ

Σεπόλια: Άτομο έχει ανέβει σε σκεπή και πετάει πέτρες και τούβλα σε περαστικούς (βίντεο)

Το άτομο βρίσκεται στη σκεπή από τις 7 το απόγευμα, ενώ έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην οδό Ισμήνης από την Καλλιπόλεως. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν έχει εκδηλώσει πρόθεση να πηδήξει.